Ukraine oder Iran, Inflation oder Blackout: Wofür interessieren sich die Deutschen wirklich?

+++ News-Service upday hat analysiert, welche Themen die Leserinnen und Leser wirklich interessieren +++ Die Menschen lesen häufiger über Robert Habeck als über Christian Lindner +++

Die Menschen in Deutschland interessieren sich nach wie vor deutlich mehr für die Situation in der Ukraine als für jene im Iran. Das legt eine Auswertung des News-Services upday nahe. Weitere Erkenntnisse: Das Thema "Gaspreise" gewinnt im Vergleich zur Ukraine deutlich an Interesse, während die Menschen viel mehr über Robert Habeck lesen wollen als über Christian Lindner.

Situation in der Ukraine interessiert die Deutschen mehr als die im Iran

Innerhalb von vier Wochen (22. September bis 20. Oktober) wurden in der upday-App 5.550 Artikel ausgespielt, die sich vordergründig mit der Ukraine beschäftigen. Gezählt wurden dabei jene Texte, die das Schlagwort "Ukraine" in der Überschrift enthielten (nicht aber "Iran"). Auf etwa halb so viele Artikel kommt die Thematik rund um den Iran (2.836). Aber: Die Beiträge über die Ukraine wurden im Durchschnitt fast achtmal so oft geklickt (797,08 Klicks pro Artikel) wie jene zum Iran (110 Klicks pro Artikel). Obwohl der gewaltsame Konflikt im Iran also zeitlich frischer ist als Russlands Invasion in der Ukraine, scheint Letztere die Menschen in Deutschland nach wie vor mehr zu interessieren.

Gaspreis für die Rezipienten immer relevanter; Angst vor einem Blackout wächst

Eng mit dem Krieg in der Ukraine verbunden ist auch das Thema "Gaspreise". Von Mitte September bis Mitte Oktober wurden in der deutschsprachigen upday-App 1.024 Artikel veröffentlicht, die in der Überschrift das Schlagwort "Gaspreis" enthielten, nicht aber "Ukraine". Die umgekehrte Konstellation kommt auf 5.618 Artikel. "Ukraine" tauchte also fast sechsmal so oft in den Überschriften auf wie "Gaspreis". Bei den durchschnittlichen Klickzahlen pro Artikel ist der Vergleich jedoch deutlich enger: Hier kommen Headlines mit demSchlagwort "Gaspreis" auf 699, die anderen auf 791 Klicks. Diese Zahlen sind von Mitte Oktober. Mitte September war der Unterschied aber noch deutlich größer: Damals wurden Artikel zum Gaspreis im Durchschnitt noch seltener geklickt (229 zu 555). Das Interesse am Gaspreis ist also innerhalb weniger Wochen deutlich stärker gestiegen als das an der Ukraine.

Ähnlich verhält es sich beim Interesse an den Themen "Inflation" und einem möglichen "Blackout". Auch hier wurden seit Jahresbeginn knapp doppelt so viele Texte zur Inflation veröffentlicht (981) wie zum Blackout (450). Beide Themen liegen aber in durchschnittlichen Klicks pro Artikel (Thema "Inflation": 343; Thema Blackout: 265) enger aneinander.

Interesse an Robert Habeck viel größer als an Christian Lindner

Und wie sieht es beim Interesse an Vertretern der Bundesregierung aus? Zu den aktuell wohl interessantesten Personen zählen schon seit Monaten Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner. Zu beiden wurden im Untersuchungszeitraum ungefähr gleich viele Artikel in der upday-App veröffentlicht (Habeck: 284, Lindner: 249). Texte, die das Schlagwort "Habeck" in der Überschrift enthalten, wurden aber im Durchschnitt mehr als viermal so häufig angeklickt (durchschnittlich 950 Klicks pro Artikel) wie jene mit "Lindner" (235). Das deutet darauf hin, dass sich deutlich mehr Leute für den Wirtschaftsminister bzw. für sein Ressort interessieren als für den Finanzminister.

Untersuchungsmethodik

upday hat zu unterschiedlichen Nachrichtenthemen Schlagworte gebildet und untersucht, wie häufig diese Schlagworte innerhalb von vier Wochen (22. September bis 20. Oktober) in den Überschriften zu Artikeln auftauchten, die über die upday-App in Deutschland aggregiert wurden. Der Anzahl der Artikel wurden die durchschnittlichen Klicks pro Artikel gegenübergestellt, woraus sich das Leserinteresse ergabt, das wiederum für unterschiedliche Themen verglichen wurde. upday hat deswegen nur die Artikelüberschriften analysiert, weil sie die Nutzer grundsätzlich am ehesten zu einem Klick auf die kompletten Artikel verleiten.

