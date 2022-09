upday

Die Bundesliga nach Leser-Interesse: Freiburg vor Frankfurt - und die Bayern nur auf Platz vier

+++ News-Service upday hat analysiert, was Fußballfans wirklich interessiert +++ SC Freiburg führt die Tabelle an - Bayern München auf Platz vier vor Borussia Dortmund +++ Bei den einzelnen Storys interessiert die Fußballfans an erster Stelle das Spiel um den Uefa Super Cup zwischen Eintracht Frankfurt und Real Madrid +++

Von wegen Bayern München ganz vorne und dann kommen Dortmund, Leipzig und der Rest. Diese Reihenfolge gilt nicht, wenn es darum geht, für welche Fußball-Teams sich die Deutschen am meisten interessieren. Der News-Service upday hat analysiert, über welche Teams die Leser möglichst viel wissen und lesen wollen. Dabei zeigt sich: Tabellenerster ist der SC Freiburg mit durchschnittlich 125,4 Klicks pro Artikel - gefolgt von Eintracht Frankfurt (104,4) und Werder Bremen (63,5). Serienmeister Bayern München rangiert im Leserinteresse mit etwa 30 Klicks pro Artikel auf Platz vier.

Am Ende der Liste finden sich die TSG Hoffenheim (6,4), der FC Augsburg (5,5) und Mainz 05 (3). Für ihre Auswertung analysierten die Datenexperten von upday unterschiedliche Parameter, wobei die durchschnittlichen Klicks pro Artikel ausschlaggebend waren.

"Die Auswertung bietet gleich mehrere Erkenntnisse: So lernen wir, dass die Menschen sich nicht automatisch für die großen Clubs wie Bayern München, Borussia Dortmund oder Schalke 04 interessieren. Zudem lesen sie offenbar gar nicht so gerne Negatives, sondern lieber über überraschende und mitreißende sportliche Erfolge wie den Eintracht-Sieg in der Europa League, die Pokalfinalteilnahme von Freiburg oder den Aufstieg von Werder Bremen", sagt Aneta Nowobilska, Chief Product Officer bei upday. "Fußball ist eben eine Herzenssache. Von daher unterscheidet sich das Interessens-Ranking dann doch erheblich von der aktuellen Bundesligatabelle".

Upday hat zudem analysiert, welche einzelnen Bundesliga-Artikel die meisten Leser am spannendsten fanden. Und da steht der Spielbericht zum UEFA Super Cup mit fast 20.000 Klicks ganz oben. In der Partie unterlag Eintracht Frankfurt Real Madrid. Ebenfalls weit oben rangiert der Last-minute-3:2-Sieg von Werder Bremen bei Borussia Dortmund mit knapp 4.500 Klicks.

"Für uns war es selbst überraschend, dass sich die Fußballfans gar nicht so sehr dafür interessieren, was gerade bei den Top-Vereinen in der Tabelle passiert", so Nowobilska weiter. "Das Tolle an einer personalisierbaren Nachrichten-App wie upday ist, dass die Fans hier genau die Storys angezeigt bekommen und lesen können, die sie auch wirklich interessieren."

Über die Analyse:

Das Datenteam von upday hat über den kompletten Monat August hinweg die Anzahl der Klicks und Unique User von News-Artikeln ausgewertet, die über Bundesligavereine berichteten. Darauf basierend erstellte das Team ein Ranking, das an die Tabelle der 1. Bundesliga angelehnt ist, aber jene Vereine auf den ersten Plätzen zeigt, deren Geschichten die meisten Klicks erhalten haben. So entstand eine Bundesliga-Tabelle nach Leser-Interesse, die der tatsächlichen Tabelle nach Tor- und Spielergebnissen gegenübergestellt werden kann. Die kompletten Ergebnisse der Analyse sind hier einsehbar.

