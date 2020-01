zeb

zeb baut Recruiting-Aktivitäten aus - Einstellung von 200 Beraterinnen und Beratern in ganz Europa geplant

Münster (ots)

Die Strategie- und Managementberatung zeb, führend in der Beratung von Unternehmen der europäischen Financial Services Industrie, wird ihre Recruiting-Aktivitäten weiter ausbauen und plant, in diesem Jahr über 200 Beraterinnen und Beratern einzustellen. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, werden 80% der Neueinstellungen Hochschulabsolventen - davon 30% Frauen - sein.

zeb will damit der anhaltenden Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen - vor allen in den Themen Digitalisierung und Transformation - nachkommen sowie den Frauenanteil im Unternehmen weiter erhöhen. Burkhard Hanke, Leiter Recruiting und Employer Branding bei zeb, führt aus:

"Diversität ist für uns ein klarer Wettbewerbsvorteil, denn gemischte Teams liefern bessere Ergebnisse und führen zu höherer Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Female Recruiting und die Weiterentwicklung unserer Angebote zur Vereinbarung von Beruf und Familie sind deshalb Schwerpunkte unserer Personalarbeit."

Für seinen Ruf als guter Arbeitgeber wurde zeb mehrfach ausgezeichnet. Im jüngst erschienen Arbeitgeberranking des Magazins Stern - in Zusammenarbeit mit Statista - belegt zeb im bundesweiten Ranking einen hervorragenden achten Platz in der Kategorie "Beratung, Forschung und Technik". Außerdem zählt das Marktforschungsunternehmen trendence zeb zu den 25 attraktivsten Arbeitgebern der Consulting-Branche für Studierende der Wirtschaftswissenschaften.

Burkhard Hanke bemerkt: "Der Wettbewerb um gut ausgebildete Hochschulabsolventen ist in ganz Europa hoch. Wir richten das Recruiting sehr präzise auf unsere Zielgruppe aus, kooperieren direkt mit Studierendenorganisationen, fragen nach ihren Wünschen, entwickeln passgenaue Angebote und setzen auf den persönlichen Kontakt."

Als führende Strategie- und Managementberatung bietet zeb seit 1992 Transformationskompetenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich Financial Services in Europa. In Deutschland unterhalten wir Büros in Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Münster (Hauptsitz). Internationale Standorte befinden sich in Amsterdam, Kiew, Kopenhagen, London, Luxemburg, Mailand, Moskau, New York City, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich. Zu unseren Kunden zählen neben europäischen Groß- und Privatbanken auch Regionalbanken und Versicherungen sowie Finanzintermediäre aller Art. Bereits mehrfach wurde unser Unternehmen in Branchenrankings als "Bester Berater" der Finanzbranche klassifiziert und ausgezeichnet.

