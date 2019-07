zeb

Auszeichnung für ALM-Software von zeb - zeb.control als "Best balance sheet management system" bei den bobsguide Awards 2019 ausgezeichnet

Das führende Verzeichnis für FinTech-Anbieter, bobsguide, hat zeb für seine innovative ALM-Software im Rahmen eines aktuellen Rankings in der Kategorie "Best balance sheet management system" mit einem Award ausgezeichnet. Das prämierte Softwaremodul unterstützt Banken beim Anlage- und Refinanzierungsmanagement mit umfassenden Szenarien und Simulationsmöglichkeiten.

Die bobsguide Technology Awards bieten einen umfassenden Überblick über den FinTech-Markt. Eine unabhängige Jury hat die Leistungsfähigkeit der FinTechs, die Kundenzufriedenheit sowie die Marktstellung der Systeme bewertet. Die diesjährigen Auszeichnungen waren hart umkämpft - in jeder Kategorie ist eine große Anzahl an Nominierungen eingegangen. Die vollständige Liste der Awards finden Sie hier: http://ots.de/GA8khT

zeb.control stellt ein verlässliches und bewährtes Instrument zur zielgerichteten Steuerung von Bilanzstruktur und Planung der zentralen Ergebnisbestandteile Fristen- und Liquiditätstransformation dar. Viele Kreditinstitute stehen vor dem Problem, dass Steuerungsimpulse aus barwertiger und periodischer Planung nicht im Einklang sind. Das integrierte Steuerungssystem zeb.control behebt diese Defizite und deckt darüber hinaus auch das Management der Zins- bzw. Marktpreis- und Liquiditätsrisiken ab. Weitere Informationen zu zeb.control finden Sie hier: https://control.zeb.de/

Über zeb

zeb wurde 1992 gegründet und zählt zu den führenden Strategie- und Managementberatungen für Financial Services in Europa. In Deutschland unterhält zeb Büros in Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Münster (Hauptsitz). Internationale Standorte befinden sich in Amsterdam, Kiew, Kopenhagen, London, Luxemburg, Mailand, Moskau, New York City, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich. Zu den Kunden zählen neben europäischen Groß- und Privatbanken, Regionalbanken und Versicherungen Finanzintermediäre aller Art. Bereits mehrfach wurde zeb in Branchenrankings als "Bester Berater" der Finanzbranche klassifiziert und ausgezeichnet.

Über bobsguide

bobsguide ist das branchenweit führende Verzeichnis der Finanztechnologie, das von 68.500 registrierten Mitgliedern genutzt wird, die aktiv nach Informationen zu FinTech-Anbietern suchen. Mit 7.700 Produkten und 3.100 Unternehmen verbindet bobsguide Käufer und Verkäufer von Finanztechnologie.

