Bielefeld (ots) - Die Tham-Luang-Höhle ganz im Norden Thailands. Bis vor wenigen Tagen war dieses Naturschutzgebiet an der Grenze zu Myanmar wohl nur wenigen Asien-Reisenden bekannt. Spätestens seit dem Wochenende blicken aber Menschen aus allen Ländern der Welt angstvoll auf diesen Fleckchen Erde. Denn es lässt wohl niemanden unberührt, was sich da seit zwei Wochen tief im Wald abspielt. Eine dramatische Situation für zwölf Jungen und ihren Fußballtrainer. Allein der Gedanke, wie es sich wohl anfühlt, über eine so lange Zeit in der Dunkelheit eingeschlossen von Wassermassen auszuharren, lässt uns erschaudern. Wir fühlen mit den Kindern und ihren Eltern, die vor dem Höhleneingang ausharren. Wir schätzen die zahlreichen Rettungskräfte, die ohne Rücksicht auf das eigene Leben versuchen, zu helfen. Es ist ein internationales Team, dass sich zusammengefunden hat. Es ist eine internationale Gemeinschaft, die Anteil nimmt am Schicksal der Eingeschlossenen. Das macht Hoffnung. Hoffnung auf mehr Menschlichkeit in unserer Gesellschaft. In unserem von Einzelinteressen und oft nationaler Sichtweise geprägten Alltagsleben brauchen wir offenbar solch schaurige Ereignisse, um uns unseres Gewissens zu erinnern. Natürlich können wir aus der Distanz nichts ausrichten, aber die Anteilnahme zeigt, was Menschen ausmacht - Mitgefühl. Das Erkennen von Leid und Not anderer Menschen drängen wir oft in den Hintergrund. Trotzdem ertappt sich jeder Einzelne doch immer wieder einmal bei dem Gedanken, was könnte ich gerade jetzt in dieser Situation tun? Angesichts von Bildern hungernder Kinder in Afrika oder sinkenden Flüchtlingsbooten im Mittelmeer. Wir freuen uns von Herzen über die Rettung der Kinder aus der Tham-Luang-Höhle. Lassen Sie uns doch auch darüber hinaus mehr Empathie wagen.

