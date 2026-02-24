Pronova BKK

Nachhaltiges Engagement ausgezeichnet

Pronova BKK gewinnt ihren 7. Klimaretter-Award

Berlin/Leverkusen (ots)

Erneuter Erfolg für gelebte Nachhaltigkeit: Heute ist die Pronova BKK zum siebten Mal mit dem Klimaretter-Award der Stiftung viamedica ausgezeichnet worden. In der Kategorie "mittlere Unternehmen" überzeugte die gesetzliche Krankenkasse erneut durch das nachhaltige Engagement ihrer Mitarbeitenden. Der Wettbewerb richtet sich an Unternehmen und Beschäftigte der Gesundheitsbranche und würdigt wirksame Beiträge zum Klima- und Umweltschutz.

Ausschlaggebend für die Auszeichnung waren die zahlreichen privaten und beruflichen nachhaltigen Initiativen der Pronova BKK-Mitarbeitenden: Von ressourcenschonenden Entscheidungen beim Lebensmittelkonsum über bewussten Strom- und Wasserverbrauch und klimafreundliche Mobilität bis hin zu aufmerksamem Materialverbrauch im (Arbeits-) Alltag. All das zahlt sich - nicht nur für das Klimaretter-Projekt - aus. Seit Beginn der Teilnahme vor sieben Jahren konnte das Team Pronova BKK so mittlerweile insgesamt über 192 Tonnen CO2 in rund 26 verschiedenen Klimaschutzaktionen einsparen. Dies wiederum verhalf der Kasse in diesem Jahr erneut zu Platz 1 im Wettbewerb um den Klimaretter-Award in ihrer Kategorie.

"Der Klimaretter-Award ist für uns eine besondere Anerkennung, weil er zeigt, dass Nachhaltigkeit für uns als Unternehmen nicht nur strategisch von Bedeutung ist, sondern von unserer Belegeschaft täglich gelebt wird", sagt Stefan Amendt, Vorstand der Pronova BKK. "Dass wir diese Auszeichnung bereits zum siebten Mal erhalten, bestätigt unseren langfristigen Anspruch, Verantwortung für Gesundheit und Umwelt gleichermaßen zu übernehmen. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle vor allem unseren Mitarbeitenden für ihr Engagement."

Auch Brigitte Müller, die Nachhaltigkeitsmanagerin der Krankenkasse, hebt die Bedeutung des gemeinsamen Erfolgs hervor: "Nachhaltigkeit entsteht nicht durch einzelne Projekte, sondern durch viele kleine und große Entscheidungen im Alltag. Der Award würdigt genau dieses konsequente Mitwirken unserer Kolleginnen und Kollegen - darauf sind wir sehr stolz."

Die Teilnahme an und die mehrfache Auszeichnung mit dem Klimaretter-Award macht deutlich, welchen Beitrag engagierte Mitarbeitende leisten können, wenn Nachhaltigkeit fest in der Unternehmenskultur und -strategie verankert ist. Die Pronova BKK geht seit vielen Jahren als gutes Beispiel für nachhaltiges Handeln im Gesundheitswesen voraus, indem sie zeigt, dass Klimaschutz und verantwortungsvolles Wirtschaften auch im Arbeitsalltag einer Krankenkasse wirksam umgesetzt werden können.

Original-Content von: Pronova BKK, übermittelt durch news aktuell