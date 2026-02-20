Pronova BKK

Studie: Jede*r Zweite in der Gen Z hat Zukunftsangst im Job

Vor allem in der Telekommunikation und IT blicken Beschäftigte unsicher auf ihre Karriere

Ludwigshafen (ots)

Bei Berufstätigen unter 30 Jahren sind die Zukunftssorgen um den Job deutlich stärker ausgeprägt als bei älteren Arbeitnehmenden. Hauptauslöser dafür sind die schwächelnde Konjunktur und Befürchtungen um die eigene Gesundheit. Neue Technologien und Automatisierung belasten rund ein Drittel aller Beschäftigten. Am sichersten fühlen sich die Angestellten im öffentlichen Dienst. Hier bangt jede*r Fünfte um seinen Job. Das sind Ergebnisse der repräsentativen Studie "Arbeiten 2025" der Pronova BKK, für die im Oktober 2025 bundesweit 1.230 Beschäftigte ab 18 Jahren befragt wurden.

Berufseinsteiger und junge Berufstätige blicken düster auf die kommenden Jahre: 48 Prozent in der Gen Z spüren Angst um ihren Arbeitsplatz. Mit zunehmendem Alter sinkt der Anteil der Ängstlichen. Bei Beschäftigten ab 40 Jahren haben noch 38 Prozent Sorgen um die berufliche Zukunft, in den 50ern betreffen die Zweifel nur 34 Prozent.

Gerade die als anpassungsfähig und flexibel geltende jüngere Generation macht sich laut Studie somit mehr Sorgen als 40- oder 50-Jährige im Kollegenkreis: "Die heutige Welt ist geprägt von wirtschaftlicher Instabilität, Klimawandel und globalen Konflikten. Diese Dauerbelastung erzeugt ein Gefühl von Ohnmacht und Unbeständigkeit", sagt Patrizia Thamm, Wirtschaftspsychologin und Resilienz-Trainerin bei der Pronova BKK. Keinen Einfluss zu haben, mache es gerade den Jüngeren schwer, optimistisch nach vorne zu schauen und langfristige Perspektiven zu entwickeln. Entsprechend stark seien ihre Ängste und psychischen Belastungen.

Schwächelnde Konjunktur belastet Beschäftigte stärker als KI und Automatisierung

Im Handel sowie in der Telekommunikations- und IT-Branche sorgen sich deutlich mehr Beschäftigte um ihren Job als im Dienstleistungsbereich oder in der öffentlichen Verwaltung. Hauptauslöser für die Zukunftsangst sind Wirtschaftskrisen, Auftragsrückgänge und Firmenschließungen (40 Prozent). Auch Umstrukturierungen im Unternehmen belasten die Beschäftigten. 37 Prozent machen sich zudem Sorgen, länger durch arbeitsbedingte Erkrankungen oder Stress auszufallen. Knapp jede*r dritte Arbeitnehmer*in fürchtet, den Job durch Künstliche Intelligenz oder Automatisierung zu verlieren. "Unklarheit über wirtschaftliche Entwicklungen oder Veränderungen im Unternehmen schürt Unsicherheit und Misstrauen. Arbeitgebende sollten regelmäßig über die Lage, geplante Veränderungen und Zukunftsaussichten informieren. Zudem können sie in Weiterentwicklung und Umschulung investieren. So können Mitarbeitende sich an neue Anforderungen anpassen", erklärt Patrizia Thamm von der Pronova BKK.

Trotz Unzufriedenheit: Beschäftigte scheuen Jobwechsel

Die Zukunftsangst spiegelt sich auch im Verhalten vieler Beschäftigter wider, die trotz Unzufriedenheit im aktuellen Job ausharren. Mehr als die Hälfte würde derzeit gerne den Job wechseln, doch nur 14 Prozent planen bereits konkrete Schritte. Unter den jungen Erwachsenen ist der Wunsch nach Veränderung noch stärker ausgeprägt: 67 Prozent wünschen sich einen neuen Job. Nur 19 Prozent schmieden jedoch aktiv Pläne. "Viele Menschen wünschen sich Veränderung, fürchten aber die Gefahren, die ein Jobwechsel mit sich bringt. Gerade in unsicheren Zeiten erscheint das Risiko zu groß, Vertrautes aufzugeben. Hinzu kommt: Manche empfinden ihr aktuelles Arbeitsumfeld trotz Unzufriedenheit als stabilisierend. Sie behalten lieber Kontrolle über eine belastende Situation, als eine ungewisse einzugehen", sagt Wirtschaftspsychologin Thamm.

Mehr Informationen zur Studie "Arbeiten 2025" finden Sie hier: pronovabkk.de/arbeiten2025

Über die Studie

Für die repräsentative Studie "Arbeiten 2025" der Pronova BKK wurden 1230 Arbeitnehmer*innen ab 18 Jahren im September und Oktober 2025 online befragt. Die Befragung gibt einen Einblick, wie die Männer und Frauen Stress und Arbeitsklima wahrnehmen, wie sie mit Erkrankungen und Ausfallzeiten umgehen und über den Einsatz von KI im Berufsleben.

Über die Pronova BKK

Mit der Pronova BKK fühlt sich Krankenkasse leicht an. Ob analog oder digital - rund 600.000 Versicherte und 86.000 Firmenkund*innen können auf den ausgezeichneten Service und das Engagement der 1.500 Mitarbeitenden zählen. Seit über 200 Jahren gestaltet sie als Betriebskrankenkasse das Gesundheitssystem von morgen mit. Neben einfachen, schnellen und klaren Prozessen liegt der Fokus der Pronova BKK auf nachhaltigem Management.

Original-Content von: Pronova BKK, übermittelt durch news aktuell