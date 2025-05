WICK Pharma

Neu ab Frühling 2025: Omega-3-Produkte mit Bakterienkulturen von Bion3

Schwalbach im Taunus

Bion Omega-3 zur Unterstützung von Herz[1], Gehirn[2] und Sehkraft[2] und Bion3 Multi & Omega-3 für mentale und körperliche Energie[3]

Omega-3 rückt immer mehr in den Vordergrund, wenn zur Unterstützung der eigenen Gesundheit Nährstoffe zugeführt werden. Warum? Diese essenziellen Fettsäuren haben eine Vielzahl von positiven Effekten: Omega-3 unterstützt Herz[1] , Gehirn[2] und Sehkraft[2] und spielt daher eine wichtige Rolle in einer gesunden Ernährung. Die positive Wirkung für Herz[1]Gehirn[2] und Sehkraft[2] stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 250 mg DHA und EPA ein. Bion3 erweitert daher sein Sortiment um zwei Omega-3-Produkte: Bion Omega-3 und Bion3 Multi & Omega-3 mit Bakterienkulturen, die den Darm lebend erreichen sowie bei Bion3 Multi & Omega-3 zusätzlich mit Multivitaminen zur Unterstützung der mentalen und körperlichen Energie[3].

Schon gewusst? Omega-3-Fettsäuren sind essentielle Nährstoffe

Omega-3-Fettsäuren, insbesondere DHA und EPA, sind wichtige Nährstoffe zur Unterstützung der Gesundheit von Herz[1], Gehirn[2] und Sehkraft[2]. Die positive Wirkung für Herz[1], Gehirn[2] und Sehkraft[2] stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 250 mg DHA und EPA ein. Doch bei uns herrscht eine Omega-3 Unterversorgung, über 75% der Bevölkerung sind unterversorgt[4] mit DHA und EPA. Diese beiden Omega-3-Fettsäuren kommen besonders selten in unserer Nahrung vor und sind vor allem in fettem Fisch wie Lachs und Sardine zu finden. Falls diese auf Grund von Nahrungspräferenzen nicht im individuellen Speiseplan integriert sind, empfiehlt sich hier die Supplementierung von BionOmega-3 oder Bion3 Multi & Omega-3.

Schon gewusst? 70% der körpereigenen Immunzellen findet man im Darm

Die Darmflora besteht aus Milliarden von Mikroorganismen und hat einen Einfluss auf das Immunsystem: Das Immunsystem und der Darm stehen in einem Wechselspiel, denn etwa 70% der Immunzellen befinden sich im Darm. Hier werden Nährstoffe aufgenommen, die für den Energiestoffwechsel und die Unterstützung des Immunsystems wichtig sind. Ein gesunder Darm hängt sowohl vom Gleichgewicht der Darmflora ab, sowie von einer gesunden Darmschleimhaut, welche die Grenzfläche für die Nährstoffaufnahme bestimmt.[5,6] Beide Produkte aus dem neuen Sortiment BionOmega-3 oder Bion3Multi & Omega-3 enthalten daher Bakterienkulturen, die den Darm lebend erreichen.

BionOmega-3 und Bion3Multi & Omega-3: Zwei Produkte für individuelle Bedürfnisse

Die Kombination aus essenziellen Omega-3 Fettsäuren und Bakterienkulturen, die den Darm lebend erreichen, ist neu. BionOmega-3 kann denjenigen empfohlen werden, die durch eine regelmäßigen Einnahme von 250 mg DHA und EPA eine Unterstützung für Herz[1], Gehirn[2] und Sehkraft[2] erhalten möchten. Kunden, die ihren Energiestoffwechsel zusätzlich unterstützen möchten, kann die neue Kombination von Bion3 Multi & Omega-3 aus Omega-3, Bakterienkulturen und Multivitaminen aktiv empfohlen werden. Neben den essenziellen Fettsäuren von Omega-3 sind wichtige Vitamine, darunter B1, B2, Niacin, B6, Biotin und B12, zur Unterstützung der mentalen und körperlichen Energie[3] enthalten. Hinzu kommen Vitamin C und Magnesium, die zur Verringerung von Ermüdung beitragen[3].

Kurz und knapp: Omega-3 und die Unterversorgung

- Über 75 % der Bevölkerung sind unterversorgt[5] mit den essenziellen Fettsäuren von Omega-3 (DHA und EPA).

- Bion Omega-3 kann allen Kunden empfohlen werden, die aktiv bleiben wollen und durch eine regelmäßige Einnahme von 250 mg DHA und EPA eine positive Wirkung auf Herz[1], Gehirn[2] und Sehkraft[2] erreichen möchten.

- Mit Bion3 Multi & Omega-3 kann durch die Kombination aus Multivitaminen und Mineralstoffen zusätzlich zur Verringerung von Müdigkeit beigetragen werden.[3]

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Bion Omega-3 Kapseln und Bion3 Multi & Omega-3 Tabletten & Kapseln werden nicht empfohlen für Personen, die auf einzelne Inhaltsstoffe überempfindlich reagieren, die schwanger sind, stillen oder eine Schwangerschaft planen. Vor der Verwendung des Produkts sollte ein Arzt konsultiert werden, bei Einnahme von Warfarin oder gerinnungshemmenden Mitteln, einer Immunschwäche, bei Bedenken oder wenn beabsichtig wird, das Produkt zusammen mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamenten einzunehmen. Enthält Eisen, das bei versehentlichem übermäßigem Verzehr durch kleine Kinder schädlich sein kann. Bion Omega-3Kapseln und Bion3 Multi & Omega-3 Tabletten & Kapseln sind nur für Erwachsene und sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

MAT-DE-BION3-25-000027

Über Bion3

Bion3 ist eine der führenden Marken in Europa, die auf Multivitamin-Nahrungsergänzungsmittel für Erwachsene und Kinder spezialisiert ist. Alle Bion3 Produkte wurden mit einer einzigartigen Kombination aus Vitaminen, Mineralstoffen und Bakterienkulturen formuliert. Das Bion3 Sortiment besteht aus einer Vielzahl von Produkten, die auf die Unterstützung von Energie und des Immunsystems spezialisiert sind.

Über P&G WICK Pharma

P&G WICK Pharma, die Gesundheitssparte von P&G, konkurriert in den größten und am schnellsten wachsenden Kategorien und Märkten für Körperpflege und Mundpflege mit einem Umsatz von über 200 Mrd. USD, um verbraucherorientierte Innovationen voranzutreiben, die unseren Verbraucher ein längeres, gesünderes und dynamischeres Leben ermöglichen. Das P&G Gesundheitsportfolio umfasst führende Marken in den Bereichen Erkältung mit WICK, Schwangerschaft mit Femibion® und Clearblue®, Zahn- und Mundpflege mit Oral-B®, blend-a-dent® und blend-a-med®, Vitamin- und Mineralstoffprodukte mit Bion3 und Vigantol®/Vigantolvit®.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com.

Das Gesundheitsgeschäft von P&G hat eine der breitesten geografischen Ausdehnungen der Welt: Nordamerika, Lateinamerika, Westeuropa, CEE, Asien, Indien, Naher Osten, Afrika und Australien mit mehr als 3.500 Mitarbeitern und über 7,5 Milliarden Nettoumsatz.

[1] EPA und DHA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei. Die positive Wirkung für das Herz stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 250 mg EPA und DHA ein.

[2] DHA trägt zur Erhaltung einer normalen Sehkraft bei. DHA trägt zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion bei. Die positive Wirkung für Gehirn und Sehkraft stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 250 mg DHA ein.

[3] Vitamin B12, C, Eisen und Magnesium tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel und zur Verringerung von Ermüdung bei.

[4] Von Schacky, C. Internist, 2019; 60:1319-1327 https://doi.org/10.1007/s00108-019-00687-x.

[5] Scarpellini E, Basilico M, Rhinninella E, Carbone F, Schol J, Rasetti C, Abenavoli L, Santori P. Probiotics and gut health. Minerva Gastroenterol (Torino). 2021 Dec;67(4):314-325.

[6] Juge N. Relationship between mucosa-associated gut microbiota and human diseases. Biochem Soc Trans. 2022 Oct 31;50(5):1225-1236.

