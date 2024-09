Popkornditorei Knalle

Popkorn mit Honig aus dem Bellevue Schlossgarten

Popkornditorei Knalle launcht am Tag der Deutschen Einheit Spendenedition "Süße Freiheit" und setzt Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Zum Tag der deutschen Einheit launcht die junge Berliner Manufaktur Popkornditorei Knalle die pro-demokratische Sonderedition "Süße Freiheit", die in enger Zusammenarbeit mit dem Chefkoch und dem Imker des Berliner Bundespräsidialamts entstanden ist. Die Hauptrolle der limitierten Popkorn-Kreation übernimmt Bienenhonig aus dem Garten des Schloss Bellevue, der ansonsten nur für den internen Gebrauch des Bundespräsidialamts bestimmt ist. Verfeinert wird das Popkorn mit Bergsalz aus Thüringen - ein bewusster Hinweis auf die jüngsten Ergebnisse der Landtagswahlen. Einhundert Prozent der Einnahmen durch die vorerst auf 1.000 Stück limitierte Edition fließen an den Verein "Wir für Demokratie e.V.", einer gemeinnützigen und unabhängigen Organisation, die sich dafür einsetzt, dass es für alle Menschen leichter wird, Demokratie aktiv mitzugestalten. Das Produkt ist ab dem 03. Oktober im Knalle-Onlineshop sowie im Laden in Berlin Prenzlauer Berg erhältlich - den Preis für die Spendenedition bestimmen die Käufer:innen dabei selbst, zahlen aber maximal 15,00 EUR Euro.

"Süße Freiheit" - Genuss mit Haltung und sozialer Verantwortung

Mit der Aktion will die Popkornditorei Knalle, bekannt für ihr soziales Engagement und das handgemachte, kreative Gourmet-Popkorn, nicht nur den Geschmackssinn ansprechen, sondern vor allem eine klare Botschaft für Freiheit und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft an die Öffentlichkeit senden. Die Kombination aus Honig, geerntet am Ort der obersten Repräsentation der deutschen Demokratie, den Bienen als Spiegelbild der Notwendigkeit eines stabilen Gleichgewichts zwischen Natur und Menschheit und dem Bergsalz aus Thüringen, wo die AfD Anfang September 2024 erstmals bei einer Landtagswahl stärkste Kraft wurde, steht dabei symbolisch für den Zusammenhalt und die Werte, die unsere Gesellschaft stärken.

"Wir sind der Auffassung, dass die Zeit für Lippenbekenntnisse vorbei ist. Etwas liken ist gut, etwas machen ist besser. Wir hoffen, dass sich andere unserem Beispiel anschließen, denn mit unserer Edition möchten wir zeigen, dass Demokratie vom Mitmachen lebt", erklärt Christopher Peters, Co-Founder und Crunch Executive Officer bei Popkornditorei Knalle.

"Ich freue mich sehr, zur richtigen Zeit die Demokratie kulinarisch und kreativ zu unterstützen. Mit dem Team der Popkornditorei Knalle beweisen wir, dass jedes Unternehmen positive Veränderung bewirken kann, insbesondere in politisch unruhigen Zeiten - dieses Konzept hat uns sofort überzeugt, die Aktion zu unterstützen und wir sind stolz, ein Teil davon zu sein", ergänzt Jan-Göran Barth, Chefkoch des Bundespräsidialamts.

Das eigens festgelegte Einnahmeziel der Spendenedition sind 10.000,00 Euro. Als Anerkennung für die Aktion wurde die Popkornditorei Knalle zudem von der Senatskanzlei Berlin ausgewählt, um das Land Berlin beim zentralen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit zu repräsentieren, der dieses Jahr in Schwerin stattfindet.

Hochauflösendes Bildmaterial steht hier zum Download bereit.

Über Popkornditorei Knalle

Die Popkornditorei Knalle mit Sitz in Berlin backt Popkorn vom Allerfeinsten und wurde im März 2016 von Christopher Peters, Lucie Krautien und Johannes Laue gegründet. In der hauseigenen Backstube der Berliner Popkornditorei Knalle werden mittlerweile von 23 Mitarbeitenden außerordentliche Kreationen entwickelt und gebacken, die Knusper-Träume wahr werden lassen. In sorgfältiger Handarbeit wird ausgewählter gentechnikfreier Mais fettfrei gepoppt, mit erstklassigen Rezepturen veredelt und im Ofen gebacken. Dadurch entsteht Popkorn, welches sich neben seinem unverwechselbaren Geschmack durch seine Knusprigkeit besonders hervorhebt. Die Kompositionen sind mal süß, süß-salzig oder herzhaft, aber immer überraschend. Neben dem Publikumsliebling Butterkaramell Tahiti-Vanille und den Klassikern Dunkle Schokolade geröstete Mandel und Erdnussbutter Salzkaramell, ergänzen auch saisonale und limitierte Kompositionen das bunte Sortiment. Knalle eignet sich ideal als Geschenk und ist ein passendes Mitbringsel für jede Gelegenheit. Die Popkornditorei Knalle ist ein zertifiziert klimaneutrales Unternehmen und lässt das Popkorn mit der Unterstützung von sozialen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen verpacken und versenden.

Original-Content von: Popkornditorei Knalle, übermittelt durch news aktuell