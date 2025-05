WICK Pharma

Internationaler Aktionstag für Frauengesundheit am 28.5.2025: Wohlbefinden in den Wechseljahren stärken

Der Internationale Aktionstag für Frauengesundheit am 28. Mai soll das Bewusstsein für die Gesundheit und das Wohlergehen von Frauen weltweit stärken.(1) Die Wechseljahre sind leider nach wie vor ein Tabu-Thema. Dabei geht dieser natürliche Übergang in eine andere Lebensphase an den meisten Frauen nicht spurlos vorüber. Viele erleben unangenehme Beschwerden während der Wechseljahre, wie z. B. Hitzewallungen.(2,3,4) Femibion®Menopause bietet hormonfreie, pflanzenbasierte Nahrungsergänzungsmittel mit Hopfenextrakt, der - wissenschaftlich erwiesen - bei der Bewältigung von Hitzewallungen hilft.*

Irgendwann treffen sie jede Frau: die Wechseljahre. Aktuell sind rund 9 Millionen Frauen in Deutschland(5) in dieser Lebensphase, was etwa der Hälfte der erwerbstätigen Frauenentspricht(6). Einer Studie(5) nach werden die volkswirtschaftlichen Kosten auf 9,4 Milliarden Euro pro Jahr(7) geschätzt, die sich aus Wechseljahresbeschwerden am Arbeitsplatz ergeben. Daher ist es umso wichtiger, das Wohlbefinden von Frauen in den Wechseljahren zu stärken. Denn in Deutschland geben zwei Drittel der Frauen im Alter von 45 bis 60 Jahren an, dass sie sich durch Wechseljahresbeschwerden in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt fühlen, 14 % fühlen sich sogar stark eingeschränkt.(4)

Besonders Hitzewallungen beeinflussen Lebensqualität. Plötzliches Wärmegefühl, begleitet von Schweißausbrüchen, Herzklopfen und Hautrötung: Bis zu 85 % der Frauen in den Wechseljahren berichten von Hitzewallungen(8). Und besonders diese wirken sich negativ auf Schlaf, Stimmung und die allgemeine Lebensqualität aus.(9) Einige Frauen berichten von etwa 4-5 Hitzewallungen am Tag, während andere sogar bis zu 10 erleben.(10) Bei den meisten Frauen halten die Hitzewallungen 1-2 Jahre nach der Menopause an, können jedoch in einigen Fällen bis zu zehn Jahre oder sogar länger andauern.(11)

Die Nahrungsergänzungsmittel Femibion® Menopause Hitzewallungen* und Femibion®Menopause Plus wurden entwickelt, um Frauen bei der Bewältigung typischer Anzeichen der Wechseljahre, wie Hitzewallungen, zu helfen.*(12,13,14)

Femibion® Menopause Hitzewallungen hilft Frauen durch den enthaltenen Hopfenextrakt bei der Bewältigung von Hitzewallungen.*

Femibion® Menopause Plus enthält zusätzlich zu der Hopfentablette auch eine Vitamin- Mineralstoff-Tablette mit Vitaminen und Mineralstoffen. Diese Kombination hilft Frauen nicht nur, Hitzewallungen* zu bewältigen, sondern unterstützt zusätzlich ihren Energiestoffwechsel(12), die geistige Leistungsfähigkeit(13) und die Knochengesundheit(14). So können Betroffene weiterhin körperlich und geistig aktivbleiben.(*12,13)

Femibion® Menopause Nahrungsergänzungsmittel sind hormon-, gluten-, GVO- und laktosefrei und werden ohne Schweinegelatine hergestellt.

Es wird empfohlen, Femibion® Menopause Hitzewallungen* und Femibion® MenopausePlus für mindestens vier Wochen einzunehmen. Eine Packung Femibion® Menopause Hitzewallungen* oder Femibion® Menopause Plus enthält Tabletten für je 30 Tage.

Die Femibion® Menopause Nahrungsergänzungsmittel sind exklusiv in Apotheken erhältlich.

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.

Nahrungsergänzungsmittelsind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Enthält Phytoöstrogene. Wenn eine Frau schwanger werden möchte, schwanger ist, stillt, blutverdünnende Medikamente einnimmt (z. B. Warfarin), sie eine Vorgeschichte mit Erkrankungen (z. B. östrogenabhängige Tumore) hat, unterärztlicher Aufsicht steht, und/oder andere Bedenken oder Fragen hat, soll sie vor Einnahme diesesNahrungsergänzungsmittels ihren Arzt kontaktieren, um festzustellen, ob dieses Nahrungsergänzungsmittel fürsie geeignet ist. Dies ist besonders wichtig, wenn neben diesem Produkt noch andere Nahrungsergänzungsmitteloder Medikamente eingenommen werden. Die Einnahme von Hopfen kann Schläfrigkeit verursachen. Dies ist vordem Fahren eines Autos oder dem Bedienen von Maschinen zu beachten. Die Einnahme sollte beendet und einArzt kontaktiert werden, wenn eine unerwünschte Wirkung auftritt. Die Zutatenliste sollte gelesen und der Verzehrbei bekannter Empfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe vermieden werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

(12) Vitamin B1, B2, Niacin, Pantothensäure, B6, B12 und Biotin tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.

(13) Pantothensäure trägt zu einer normalen geistigen Leistung bei.

(14) Vitamin D, K und Calcium tragen zum Erhalt normaler Knochen bei.

*Hopfen hilft Frauen bei der Bewältigung der typischen Erscheinungen, die mit den Wechseljahren verbunden sind, wie Hitzewallungen.

