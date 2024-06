Importpreise im Mai 2024: -0,4 % gegenüber Mai 2023

WIESBADEN (ots) - - 2022 wendeten Kitas in freier Trägerschaft durchschnittlich 12 300 Euro je Kind auf - Personalausgaben machten mit knapp 80 % den Großteil der Gesamtausgaben aus - Finanzierung erfolgt mehrheitlich durch die öffentliche Hand In Deutschland gaben Kitas in freier Trägerschaft im Jahr 2022 für die Betreuung eines Kindes durchschnittlich rund 12 ...

mehr