Eine Welt in [ ]er je[D]es zweite [ ] fehlt ist kaum vorstellbar, in [D]eutschlan[ ] je[D]och Realität. [ ]enn hier ist laut Robert Koch Institut je[D]er zweite Erwachsene nicht ausreichen[ ] mit Vitamin [D] versorgt.1 Vigantolvit macht sich mit einer Aufklärungskampagne [ ]afür stark, das Bewusstsein für [D]ie Wichtigkeit von Vitamin [ ] zu schärfen.

Schwalbach, August 2024 - In [D]eutschlan[ ] begegnet uns ein beson[D]eres Phänomen. [ ]ie für [D]ie Gesun[ ]heit relevante Aufrechterhaltung [D]es Vitamin-[ ]- Spiegels nimmt ab, was [D]azu führt, [ ]ass immer mehr Menschen nicht mit ausreichen[D] Vitamin [ ] versorgt sin[D]. In [ ]eutschlan[D] weisen über die Hälfte

[ ]er Erwachsenen einen unzureichen[D]en Vitamin [ ]-Spiegel auf.1 Eine ausreichen[D]e Vitamin [ ] Versorgung ist je[D]och essenziell für [ ]ie allgemeine Gesun[D]heit und einen aktiven Lebensstil.

Mit einer [ ]eutschlan[D]weiten Kampagne hat sich Vigantolvit®, Marktführer für Vitamin-[ ]-Produkte,2 zum Ziel gesetzt, [D]as Bewusstsein für die Be[ ]eutung von Vitamin [D] zu schärfen und über eine ausreichen[ ]e Versorgung aufzuklären. [D]ie Kampagne spricht vor allem Konsumenten und Konsumentinnen an und unterstreicht [ ]ie Wichtigkeit eines angemessenen Vitamin-[D]-Spiegels. [D]arüber hinaus legt Vigantolvit® großen Wert auf [ ]ie Aufklärung von me[D]izinischem Fachpersonal, Allgemeinme[ ]izinern, Allgemeinme[ ]izinerinnen un[D] Apothekern, Apothekerinnen un[ ] PTAs.

Vigantolvit® bringt das [D] zurück!

Die Aufrechterhaltung eines ausreichend hohen Vitamin-D-Spiegels ist wichtig, denn Vitamin D unterstützt die normale Funktion des Immunsystems und trägt zur Erhaltung der normalen Knochen und einer normalen Muskelfunktion bei.3,4,5 Jedoch kommen niedrige Vitamin-D-Werte in der Allgemeinbevölkerung häufig vor.

Eine Studie hat ergeben, dass 56 % der Erwachsenen in Deutschland einen unzureichenden Vitamin-D-Spiegel aufweisen.1 Dies liegt unter anderem an unserem Lebensstil, durch den wir nur wenig Zeit im Freien verbringen. So kann der Körper nicht ausreichend Vitamin D produzieren. Auch über die üblichen Lebensmittel nehmen wir tatsächlich nur lediglich 2 bis 4 Mikrogramm der geforderten 20 Mikrogramm oder (800 I.E.) Vitamin D pro Tag auf.6

Als führender Anbieter von Vitamin-D-Produkten in Deutschland7 weiß Vigantolvit® um die Bedeutung der Vitamin-D-Supplementierung. Die tägliche Einnahme von 2000 I.E. Vitamin D trägt zur Erreichung und Aufrechterhaltung eines angemessenen Blutspiegels bei Erwachsenen bei.5 Doch nicht jeder möchte täglich eine Tablette oder Kapsel einnehmen, um den eigenen Vitamin-D-Bedarf aufrechtzuerhalten. So überrascht es nicht, dass laut einer aktuellen Umfrage 58 % der Nichtverwender sich alternative Darreichungsformen zu Tabletten oder Kapseln wünschen.8

Vigantolvit® bietet eine breite Auswahl an Vitamin D 2000 I.E. Darreichungsformen an, um auf die Bedürfnisse und Wünsche der Konsumenten maßgeschneidert einzugehen und ihre tägliche Vitamin-D-Einnahme so flexibel wie möglich zu gestalten.

Über P&G WICK Pharma

P&G WICK Pharma, die Gesundheitssparte von P&G, konkurriert in den größten und am schnellsten wachsenden Kategorien und Märkten für Körperpflege und Mundpflege mit einem Umsatz von über 200 Mrd. USD, um verbraucherorientierte Innovationen voranzutreiben, die unseren Verbraucher:innen ein längeres, gesünderes und dynamischeres Leben ermöglichen.

Das P&G Gesundheitsportfolio umfasst führende Marken in den Bereichen Erkältung mit WICK, Schwangerschaft mit Femibion® und Clearblue®, Zahn- und Mundpflege mit Oral-B®, blend-a-dent® und blend-a-med®, Vitamin- und Mineralstoffprodukte mit Bion3® und Vigantol®/Vigantolvit®.

Das Gesundheitsgeschäft von P&G hat eine der breitesten geografischen Ausdehnungen der Welt: Nordamerika, Lateinamerika, Westeuropa, CEE, Asien, Indien, Naher Osten, Afrika und Australien mit mehr als 3.500 Mitarbeitern und über 7,5 Milliarden Nettoumsatz.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Wick® und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter http://www.pg.com.

Disclaimer: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

