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OVO Vertriebs GmbH ruft "Meisterklasse Schinken-Zwiebelmettwurst 200g" zurück

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Köln (ots)

Firma OVO Vertriebs GmbH ruft das nachfolgende Produkt zurück:

Meisterklasse Schinken-Zwiebelmettwurst 200g

Charge L06101

Verbrauchsdatum 24.03.2026

Der Rückruf erfolgt im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes rein vorsorglich, da bei dem Produkt in einer einzelnen Probe Shigatoxin-bildenden Escherichia coli (STEC) nachgewiesen worden sind. Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird daher dringend abgeraten.

STEC-Bakterien können Erkrankungen verursachen, die mit Durchfall und Bauchschmerzen einhergehen. Dabei kann es auch zu schweren Krankheitsverläufen mit blutigem Durchfall, Fieber und akutem Nierenversagen (HUS) kommen.

Personen, die diese Lebensmittel verzehrt haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf ein mögliches HUS (Hämolytisches-urämisches Syndrom) hinweisen. Sich ohne Symptome vorbeugend in ärztliche Behandlung zu begeben, ist nicht sinnvoll.

Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit abweichendem Verbrauchsdatum und Charge nicht betroffen. Das Unternehmen hat bereits reagiert und die betroffenen Produkte aus dem Verkauf nehmen lassen. Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können dieses auch ohne Vorlage des Kassenbons in den Penny Filialen zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchte sich die Firma OVO Vertriebs GmbH ausdrücklich entschuldigen und steht für Verbraucheranfragen telefonisch zur Verfügung unter:

069 / 420982 - 991 (Erreichbarkeit: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr)

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