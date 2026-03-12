OVO Vertriebs GmbH

Ovo Vertriebs GmbH ruft "Meisterklasse Schinken-Zwiebelmettwurst 200g" zurück

Köln (ots)

Die Firma OVO Vertriebs GmbH ruft das nachfolgende Produkt zurück:

Meisterklasse Schinken-Zwiebelmettwurst 200g

Charge L04804

Verbrauchsdatum 12.03.2026

Der Rückruf erfolgt im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes rein vorsorglich, da bei dem Produkt in einer einzelnen Probe Salmonellen nachgewiesen worden sind. Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird daher dringend abgeraten.

Laut Robert-Koch-Institut äußert sich eine Salmonellen-Erkrankung innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber. Die Beschwerden klingen in der Regel nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.

Personen, die diese Lebensmittel verzehrt haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinweisen. Sich ohne Symptome vorbeugend in ärztliche Behandlung zu begeben, ist nicht sinnvoll.

Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit abweichendem Verbrauchsdatum und Charge nicht betroffen. Das Unternehmen hat bereits reagiert und die betroffenen Produkte aus dem Verkauf nehmen lassen. Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können dieses auch ohne Vorlage des Kassenbons in den Penny Filialen zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchte sich die Firma OVO Vertriebs GmbH ausdrücklich entschuldigen und steht für Verbraucheranfragen telefonisch unter

069 / 420982 – 991 *

*Erreichbarkeit: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr

zur Verfügung.

