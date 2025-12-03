Stadtmarketing Wels GmbH

WELS IST 2026 DIE EUROPÄISCHE WEIHNACHTS-HAUPTSTADT!

Wels/Waterford

Wels erstrahlt international – „European City of Christmas 2026“

Wels hat es geschafft: Die oberösterreichische Stadt wurde vom Christmas Cities Network in Kooperation mit dem Europäischen Parlament zur „European City of Christmas 2026“ gekürt. Die feierliche Preisverleihung erfolgt am 13. Dezember in Vilnius (Litauen). Erstmals erhält eine deutschsprachige Stadt die Auszeichnung, welche Städte würdigt, die sich durch herausragende Weihnachtsprojekte auszeichnen — verbunden mit kulturellen Aktivitäten, intensiver Bürgerbeteiligung, Qualität von Markt und Dekoration, nachhaltigem Engagement und dem Erhalt von Tradition und festlicher Atmosphäre!

In Waterford (Irland) haben sich am 25. November 2025 die Mitglieder der Internationalen Jury unter dem Vorsitz von Präsidentin Frau Dr. Danuta Hübner (ehem. EU-Kommissarin, Mitglied EU Parlament, EU-Ministerin Polen) des „European Capital of Christmas“ getroffen, um die zahlreichen Einreichungen zur „Weihnachtshauptstadt 2026“ die Gewinnerstädte auszuwählen. Alle Städte und Gemeinden der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, die Schweiz und das Vereinigte Königreich waren an dieser internationalen Ausschreibung teilnehmerberechtigt.

Europaweite Würdigung für Wels!

Seit 2017 kürt das Christmas Network die schönsten und bedeutungsvollsten Weihnachtsmärkte in ganz Europa. In drei Kategorien wurden die Gewinnerstätte 2026 Barcelona (über 100.000 Einwohner, Spanien), Wels (100.000-10.000 Einwohner) und Kirkop (unter 10.000 Einwohner, Malta) ermittelt. Mit WELS hat heuer erstmals eine deutschsprachige Stadt gewonnen! Die 7-fach besetzte Jury würdigt Städte, die sich durch herausragende Weihnachtsprojekte auszeichnen.

„Home of Christkind“

Das Konzept der Welser Weihnachtswelt startet vor 17 Jahren als Kooperationsprojekt der Stadt Wels, der Wels Marketing & Touristik GmbH und dem Tourismusverband Wels mit der Gründung der Welser Christkind GmbH. „Wels will der schönste städtische Weihnachtsmarkt Österreichs werden“, war damals die Vision und der Auftrag. Ein innovatives LED-Beleuchtungskonzept mit über 800.000 Lichtpunkten und 29 verschiedenen Inszenierungen, drei alpenländische Märkte (Bergweihnacht am Stadtplatz, Winterzauber im Pollheimerpark, Gösser Biergarten Advent) mit viel Liebe zum Detail und die Gesamtinszenierung der Innenstadt mit den vielfältigen Shopping- und Genussmöglichkeiten, stellen die Erfolgsfaktoren dar und haben die Fachjury überzeugt.

„Die Welser Weihnachtswelt ist kein gewöhnlicher Adventmarkt, wie in jeder anderen Stadt“, titelte die Jury und hob die Highlights hervor:

Die Innenstadt verwandelt sich in ein stimmungsvolles Adventsdorf mit historischen Fassaden, liebevoll geschmückten Holzbuden, handwerklichem Kunsthandwerk, regionalen Weihnachtsgeschenken und kulinarischen Spezialitäten.

Der 1,7 km lange Lichterpfad mit hunderten Tausend LED-Lichtern und aufwändigen Lichtinstallationen sorgt für ein festliches Ambiente – perfekt, um dem Christkind symbolisch den Weg nach Wels zu leuchten.

Familienfreundlichkeit und Gemeinschaftsgefühl sind zentrale Elemente: Kinder können das „himmlische Wolkenreich“ im Ledererturm besuchen, es gibt Ponyreiten, Karussells, Kutschenfahrten und viele Gelegenheiten, den Advent mit Musik, Punsch und Glühwein zu genießen.

Qualität, Tradition und Herkunft sind sichtbar: Kunsthandwerk und lokale Anbieter, stimmungsvolle Adventserlebnisse und der bewusste Fokus auf Herkunft und Atmosphäre zeigen, dass es Wels nicht um Massenkonsum geht, sondern um ein liebevoll gestaltetes Fest!

https://europeancapitalofchristmas.org/winners-of-the-european-capital-christmas-2026-awards/

STATEMENTS:

Bürgermeister Dr. Andreas Rabl:

„Die Stadt Wels und die Welser Christkind GmbH sind seit 2008 im Auftrag des Christkinds unterwegs, um Österreichs schönsten städtischen Weihnachtsmarkt zu schaffen. Dass diese Vision nun mit der Ernennung zur ‚European City of Christmas 2026‘ ausgezeichnet wird, erfüllt uns mit großer Freude. Diese Anerkennung ist nicht nur ein internationaler Meilenstein, sondern auch ein Beweis dafür, was Leidenschaft, Herzblut und Engagement bewirken können. Weihnachten in Wels ist mehr als Lichter und Dekorationen – es ist gelebte Gemeinschaft, Tradition und Freude, die wir nun mit Europa teilen dürfen.“

Marktreferent StR. Dr. Martin Oberndorfer:

"Unsere Standbetreiber sind ein zentraler Teil der Welser Weihnachtswelt und prägen mit ihrem Handwerk, ihren kulinarischen Spezialitäten und ihrem persönlichen Engagement jene besondere Atmosphäre zu Weihnachten, die Wels weit über Österreich hinaus bekannt gemacht hat. Daher erfüllt uns alle die Auszeichnung zur European City of Christmas 2026 mit großem Stolz und bestätigt eindrucksvoll, dass Wels ein Ort der Begegnung, der regionalen Wertschöpfung und der gelebten Tradition ist.“

Peter Jungreithmair, MBA (GF Welser Christkind GmbH):

„ Vor 18 Jahren sind wir mit der Idee zur Welser Weihnachtswelt angetreten, um für das Christkind ein neues schönes und traditionelles zuhause zu schaffen. Jedes Detail ist wichtig und nur, wenn die ganze Stadt, die Geschäftsleute, die Standler, die Gastronomen, die Bewohnerinnen und Bewohner und vor allem auch alle Gäste fest daran glauben und ihren Beitrag leisten, dann wird dieser Traum wahr. Schön, wenn nun auch Europa weiß, dass in Wels im Ledererturm (Stadtturm) das Christkind wohnt.“

Jörg Wanik (Gösser Biergartenadvent)

„Mit einem liebevollen Weihnachtsmarkt in unserm Sommergastgarten haben wir vor 20 Jahren begonnen, dass Thema Weihnachten in Wels neu zu diskutieren. Mit viel Liebe zum Detail und inspiriert von unserer Tante in Hallein, haben wir neue Impulse gesetzt. Es ist eine große Auszeichnung, dass wir seit Beginn der Welser Weihnachtswelt aktive Partner in der so erfolgreichen großen Kooperation sein dürfen. Mittlerweile sind es sehr viele Partner, Freunde und unzählige Mitwirkende tragen jedes Jahr viel dazu bei, dass wir für viele Menschen schöne Momente und Begegnungen schaffen.“

Hier gehts zur Welser Weihnachtswelt Welser Weihnachtswelt

