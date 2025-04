100/200.kitchen

Nennt es nicht Business Lunch

Neues Lunch-Angebot im Zwei-Sterne-Restaurant 100/200 kitchen

Hamburg (ots)

Das inhabergeführte Zwei-Sterne-Restaurant 100/200 kitchen in Hamburg an den Elbbrücken erweitert sein kulinarisches Angebot um den "kleinen Lunch". Ab sofort können Gäste von Freitag bis Sonntag ab 12 Uhr ein exklusives Mittagsmenü genießen. Dieses besondere Angebot ist auf eine begrenzte Anzahl von Plätzen limitiert und umfasst Vorspeise, Hauptgang und Dessert sowie das legendäre Brot-Butter-Setup und den Signature Dish "Käsetoast" - all das für 100,00 EUR. Wer sich auch bei den Getränken in die Hände der Gastgeber begeben möchte, zahlt insgesamt 200,00 EUR.

Wer dabei an einen klassischen Business Lunch denkt, wird schnell eines Schöneren belehrt: Hier geht es nicht um schnelle Nahrungsaufnahme, sondern um Genuss und darum, die kleinen Momente groß zu machen.

Saisonwechsel: Von "Feld & Flur" zu "Wasser & Salz"

Aktuell präsentiert das Restaurant die Saison "Feld & Flur", die noch bis zum 11. Mai läuft. Anschließend folgt die Saison "Wasser & Salz". Diese wechselnden Menüs spiegeln die Philosophie des Hauses wider, die auf Nachhaltigkeit, Regionalität und höchster Kochkunst basiert.

Ein kulinarisches Erlebnis in besonderer Lage

Das 100/200 kitchen begeistert nicht nur mit seiner exzellenten Küche, sondern auch mit seiner einzigartigen Lage in der HafenCity. Der Blick auf die Stadt und das außergewöhnliche Ambiente machen das Restaurant zu einem "Place to be" für Feinschmecker und Liebhaber innovativer Gastronomie.

Weitere Informationen zu den aktuellen Saisons und Reservierungsmöglichkeiten finden Sie auf der offiziellen Website des Restaurants: www.100200.kitchen.

Über das 100/200 kitchen

Das 100/200 kitchen unter der Leitung von Thomas A. Imbusch und Sophie Lehmann steht für moderne, nachhaltige und innovative Küche. Seit 2022 trägt das Restaurant zwei Michelin-Sterne und wurde zudem mit dem grünen Nachhaltigkeitsstern ausgezeichnet. Gault&Millau verlieh dem Restaurant vier Hauben, und "The World's 50 Best" zählt es zu den spannendsten Restaurants weltweit.

Öffnungszeiten:

Freitags bis Sonntag ab 12:00 Uhr

Dienstag bis Sonntag ab 18:30 Uhr

