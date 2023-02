BARBARA

Barbara Schöneberger: "Steh gerade. Das hast du nicht nötig"

Die aktuelle BARBARA (ab sofort im Handel) stellt eine scheinbar harmlose Frage: "Lust auf Süßes?" Klar - denn süß geht doch irgendwie immer. Aber genau das findet Barbara Schöneberger nicht. Im Gespräch mit Enie van de Meiklokjes sagt Schöneberger: "Es gibt eine Art weiblicher Süßigkeit, die mich komplett aggressiv macht. Das sieht man oft auf roten Teppichen: Wenn Frauen mit einem eingeknickten Bein und Schmollmund herumstehen. Da gehe ich dann auch hin und sage: Steh gerade. Das hast du nicht nötig."

Aber natürlich geht es bei dem Treffen der beiden Moderatorinnen auch um zuckerhaltige Süßigkeiten. Van de Meiklokjes ist da gedanklich sofort in Pulsnitz: "Eine Stadt in der Nähe von Dresden. Du fährst über die Ortsgrenze - und plötzlich riecht es überall nach Lebkuchen, das soll ich nicht sagen, es handelt sich korrekt um Pfefferkuchen, weich, saftig, gefüllt mit einer Marmeladenschicht. Ich esse die das ganze Jahr." Schöneberger schwärmt von einer Süßigkeit, die sie als Kind so mochte, sich aber heute nicht mehr erlaubt, "diese weiße und dunkle, spiralförmig geschichtete Schokocreme. Die habe ich zentimeterdick auf diese pappigen weißen Semmeln geschmiert. So was würde man doch heute gar nicht mehr kaufen." - "Den Teil mit den Brötchen verstehe ich ohnehin nicht", antwortet van de Meiklokjes, "so etwas löffelt man doch direkt aus dem Glas!"

