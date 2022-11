Gruner+Jahr, BARBARA

Barbara Schöneberger: "Wohl eher Typ Stiefmutter als das liebreizende Schneewittchen"

Hamburg (ots)

Ist das wirklich wahr oder nur ein Märchen werden sich manche beim Anblick der aktuellen BARBARA (ab sofort im Handel) fragen - auf der sich Barbara Schöneberger mit Haaren schwarz, wie Ebenholz präsentiert. Die Antwort gibt sie einige Seiten später selbst: "Irgendwie bin ich damit wohl eher Typ Stiefmutter als das liebreizende Schneewittchen" - und so wurde die Entertainerin ganz schnell wieder blond. Märchenhaft ist diese Ausgabe von BARBARA dennoch. Auch wenn Barbara Schöneberger gesteht, keine gute Geschichten-Erzählerin zu sein: "Nichts ist für mich so schlimm, wie mir etwas frei ausdenken zu müssen. Ich habe einfach gar keine Fantasie." Ganz im Gegensatz zu ihrem Interview-Gast, der berühmten Hörspiel-Autorin und -Produzentin Heikedine Körting, bei der sich schon in jungen Jahren zeigte, wie gut sie andere in den Bann ziehen kann: "Das war mein Schönstes, wenn Freundinnen bei mir übernachten durften - denen habe ich dann Storys erzählt, dass sie sich vor Angst die Bettdecke über den Kopf gezogen haben."

