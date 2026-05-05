Jetzt für den Amazon Kindle Storyteller Award 2026 bewerben!

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München (ots)

Die Bewerbungsphase für den Amazon Kindle Storyteller Award 2026 ist ab sofort eröffnet.

Sowohl etablierte als auch Nachwuchsautor:innen aller Genres, die ihre Werke über Kindle Direct Publishing veröffentlichen, haben die Chance auf mehrere Auszeichnungen im Rahmen des Literaturpreises - darunter Preisgelder sowie ein Angebot zur Veröffentlichung eines prämierten Buches bei Amazon Publishing.

Einreichungen sind noch bis einschließlich 31. August 2026 möglich.

Der Amazon Kindle Storyteller Award findet auch 2026 in Deutschland statt. Ab sofort können Autoren und Autorinnen teilnehmen, die ihre Self-Publishing-Werke bei Kindle Direct Publishing veröffentlichen.

Der Kindle Storyteller Award ist ein Literaturpreis, der die besten Self-Publishing-Geschichten auszeichnet und unabhängige Autor:innen aller Genres fördert - sowohl Newcomer:innen als auch etablierte Schreibende. Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält die Chance auf mehrere Auszeichnungen im Rahmen des Literaturpreises. Darunter Preisgelder sowie ein Angebot zur Veröffentlichung eines prämierten Buches bei Amazon Publishing.

Zu den bisherigen Gewinner:innen zählen zahlreiche fesselnde Geschichten, die sowohl Leser:innen begeistern, als auch die Jury überzeugt haben. Im vergangenen Jahr gewann Annette Oppenlander mit "Kohlenträume" - einem Roman über das Schicksal von Zwangsarbeiter:innen im Zweiten Weltkrieg. A. Oppenlander über ihren Sieg: "Der Gewinn des Kindle Storyteller Awards 2025 erfüllt mich mit großer Dankbarkeit, denn er hat mir nicht nur nationale Sichtbarkeit verschafft, er ist gleichzeitig eine unglaubliche Bestätigung meiner Arbeit als Autorin und meiner Fähigkeit, historisch wertvolle Geschichten zu erzählen. Diese Auszeichnung öffnet neue Türen und bedeutet eine größere Reichweite für meine Werke und Chancen für Kooperationen und Projekte, z.B. mit Amazon Publishing. Gerade weil ich schon viele Jahre schreibe, fungiert eine solche Anerkennung als neue Inspiration, meine Leser:innen auf faszinierende, literarische Reisen mitzunehmen."

Der Wettbewerb steht Autor:innen ab 18 Jahren offen, die auf Deutsch schreiben und ihr Werk zwischen jetzt und dem 31. August 2026 über Kindle Direct Publishing veröffentlichen.

Leser:innen spielen eine zentrale Rolle bei der Auswahl der ersten Shortlist: Dabei werden sowohl Bestseller-Rankings als auch Bewertungen von Leser:innen berücksichtigt. Anschließend entscheidet eine hochkarätig besetzte Jury aus renommierten Persönlichkeiten aus der Verlagswelt und von Amazon Books über die Finalist:innen und kürt den diesjährigen Gewinner oder die diesjährige Gewinnerin. In diesem Jahr ist unter anderem die erfolgreiche KDP-Autorin Saskia Louis Teil der Jury. Bewertet werden unter anderem Handlung, Originalität, Kreativität des Inhalts sowie Qualität und Stil des Schreibens. Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt bei der Preisverleihung am 04.11.2026 im Künstlerhaus in München.

Christine Harrasser, Verantwortliche für Autor:innen- und Agenturbeziehungen bei Kindle Direct Publishing (KDP) in Deutschland, betont: "Der Kindle Storyteller Award 2025 brachte zahlreiche herausragende Einreichungen aus unterschiedlichsten Genres hervor - von Romance bis Crime-Thriller, von Debütautor:innen bis hin zu erfahrenen Schreibenden mit mehreren Buchreihen. Autor:innen in verschiedenen Karrierephasen zu fördern, ist uns ein zentrales Anliegen - und zeigt jedes Jahr aufs Neue, welche Vielfalt und Kreativität in der KDP-Community steckt. Wir freuen uns darauf, zu entdecken, was 2026 zu bieten hat."

Der Kindle Storyteller Award ist noch bis zum 31. August 2026 für Einreichungen geöffnet. Alle Titel müssen während des Wettbewerbs bei Kindle Direct Publishing Select angemeldet sein. Weitere Informationen gibt es unter www.amazon.de/storyteller und www.aboutamazon.de/news/unterhaltung/amazon-kindle-storyteller-award.

Über Kindle Storyteller Award

Der Kindle Storyteller Wettbewerb ist ein Literaturpreis für Autoren:innen, die zwischen dem 1. Mai 2026, 00:00 Uhr, und dem 31. August 2026, 23:59 Uhr auf Kindle Direct Publishing (KDP), dem Self-Publishing-Service, Bücher aller Genres auf Deutsch veröffentlichen. Die Preisträger:innen des Kindle Storyteller Award erhalten: (1) Preisgelder, die den jeweiligen Gewinner:innen gutgeschrieben oder überwiesen werden. (2) Die Finalist:innen des Kindle Storyteller Award erhalten zusätzlich ein Angebot zur Veröffentlichung ihres Buches durch Amazon Publishing. Weitere Informationen über den Wettbewerb finden Sie in den Teilnahmebedingungen.

Über Kindle Direct Publishing (KDP)

Kindle Direct Publishing (KDP) ist der schnelle, einfache und kostenlose Self-Publishing-Service von Amazon für E-Books, Taschenbücher und gebundene Bücher. Hunderttausende Autor:innen und Verleger:innen nutzen KDP, um ihre Bücher in den Kindle-Store hochzuladen und Kindle-Kund:innen weltweit über Kindle eReader, Fire Tablet, iPad, iPod touch, iPhone, PC, Mac und Geräte auf Android-Basis zu erreichen. Dabei werden Autor:innen bei KDP mit bis zu 70 % an den Einnahmen beteiligt und behalten die volle Kontrolle sowie die Urheberrechte am Buch. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen unter: KDP.Amazon.com.

Über Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie Aboutamazon.de und folgen Sie @Amazon_Buch.

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