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Warm-up für den Prime Day im Juni: Amazon lädt zum Prime Festival mit exklusivem Konzert von Alvaro Soler nach Hamburg

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München (ots)

Es ist wieder so weit: In Vorfreude auf den diesjährigen Prime Day öffnet Amazon am 10. Juni ab 15:00 Uhr die Tore zum Prime Festival in der Fischauktionshalle in Hamburg. Das Event findet bereits zum dritten Mal in Deutschland statt und präsentiert die vielseitige Welt von Amazon Prime, die weit mehr bietet als exklusiven Zugang zu Angeboten und schnellen, kostenlosen Versand. Für den musikalischen Höhepunkt des Festivals sorgt Alvaro Soler. Der spanisch-deutsche Singer-Songwriter ist als Headliner für das Prime Festival bestätigt und wird Hits aus seinem aktuellen, vierten Studioalbum "El Camino" performen.

Bevor Prime-Mitglieder am Prime Day kräftig sparen können, bietet das Prime Festival allen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, die Welt von Amazon und der Prime-Vorteile hautnah zu erleben:

Prime Video präsentiert erste exklusive Einblicke zum neuen Prime Original-Film Back to the 90s - dem Spielfilmdebüt der Elevator Boys , die als Special Guests vor Ort sein werden - und rückt zudem passend zum Fußballsommer 2026 mit The Championships, Wimbledon , der UEFA Champions League und der NBA das Thema Sport in den Fokus.

präsentiert erste exklusive Einblicke zum neuen Prime Original-Film - dem Spielfilmdebüt der , die als Special Guests vor Ort sein werden - und rückt zudem passend zum Fußballsommer 2026 mit , der und der das Thema Sport in den Fokus. Headliner Alvaro Soler übernimmt mit Amazon Music den Sommerabend des Festivals; Gäste dürfen sich auf einen exklusiven Live-Auftritt freuen, inklusive Performances der Amazon Music Artists to Watch 2026 Kauta und Josi .

übernimmt mit den Sommerabend des Festivals; Gäste dürfen sich auf einen exklusiven Live-Auftritt freuen, inklusive Performances der Amazon Music und . Designerin und Unternehmerin Lena Gercke präsentiert ihre aktuelle LeGer Kollektion bei Amazon Fashion .

präsentiert ihre aktuelle LeGer Kollektion bei . Für besonderen Spaß sorgt die Prime Festival Schnitzeljagd , die Besucher:innen durch alle Stationen des Festivals führt - mit der Chance auf tolle Gewinne aus dem Amazon Locker (u.a. Kindle, Fire TV Stick, Ring, Echo Show, sowie Produkten von Bosch und Stanley 1913).

, die Besucher:innen durch alle Stationen des Festivals führt - mit der Chance auf tolle Gewinne aus dem (u.a. Kindle, Fire TV Stick, Ring, Echo Show, sowie Produkten von Bosch und Stanley 1913). Luna , das Cloud-Gaming Angebot von Prime , sorgt für aufregende Spiele und Erlebnisse ohne Download.

, das Cloud-Gaming Angebot von , sorgt für aufregende Spiele und Erlebnisse ohne Download. Amazon Photos hält die einzigartigen Erinnerungen fest & die Lesen mit Prime-Ecke sorgt für die nötige Entspannung.

hält die einzigartigen Erinnerungen fest & die sorgt für die nötige Entspannung. Die Amazon Eigenmarken sorgen nicht nur für Snacks, sondern auch für sommerlichen Spaß an der Dartscheibe.

Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, Tickets für das Prime Festival zu gewinnen, unter anderem über @amazonde und amazon.de/primefestival.

Moderiert wird das Prime Festival von Johanna Klum.

Prime Festival

Wann: 10.06.2026, ab 15:00

Wo: Fischauktionshalle, Hamburg

Prime Day

Prime-Mitglieder können sich auf einige der besten Angebote des Sommers bei Amazon während des diesjährigen Prime Day Events im Juni freuen. Als Teil ihrer Mitgliedschaft können Prime-Mitglieder von attraktiven Rabatten in mehr als 35 Kategorien profitieren, darunter Elektronik, Küche, Beauty und Bekleidung und den schnellen, kostenlosen Versand mit Prime genießen.

Mehr über Prime

Prime bietet Möglichkeiten zum Sparen, Komfort und Unterhaltung in einer einzigen Mitgliedschaft und wird weltweit von mehr als 200 Millionen zahlenden Prime-Mitgliedern genutzt. Kund:innen in Deutschland und Österreich bietet Prime schnellen und kostenlosen Premiumversand für Millionen von Artikeln sowie die kostenlose Lieferung am gleichen Tag in ausgewählten Regionen. Zudem haben Prime-Mitglieder Zugriff auf exklusive Angebote, zum Beispiel am Prime Day, dem jährlichen Shopping-Event nur für Prime-Mitglieder. Darüber hinaus profitieren sie von unbegrenztem Streaming tausender Filme und Serienepisoden mit Prime Video - in Deutschland überträgt Prime Video am Dienstag zudem das Top-Spiel der UEFA-Champions League. Außerdem gibt es eine riesige Auswahl an Songs und Podcasts werbefrei mit Amazon Music, Cloud-Gaming mit Amazon Luna sowie unbegrenzten Speicherplatz für Fotos mit Amazon Photos. Die Prime-Mitgliedschaft kann für 8,99 EUR pro Monat oder 89,90 EUR pro Jahr abgeschlossen werden - oder, bei entsprechender Berechtigung, mit einer kostenfreien 30-tägigen Probemitgliedschaft unter Amazon.de/prime gestartet werden. Zusätzlich können 18- bis 22-Jährige junge Erwachsene und Studierende Prime unter Amazon.de/primeyoungadult für sechs Monate kostenfrei ausprobieren und zahlen danach 4,49 Euro pro Monat oder 44,90 Euro pro Jahr. Weitere Infos zur Prime-Mitgliedschaft gibt es unter: Amazon.de/prime. Weitere Infos zur Prime-Mitgliedschaft gibt es unter: Amazon.de/prime.

Über Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf Kund:innen statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just-Walk Out-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind nur einige Beispiele, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Mehr Informationen unter aboutamazon.de und @AmazonDE.

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