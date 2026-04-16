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Ministerpräsident Söder und künftiger Oberbürgermeister Krause eröffnen Amazons neuen Deutschland-Hauptsitz in München: 2.500 Arbeitsplätze unter einem Dach

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München (ots)

Festliche Einweihung mit dem bayerischen Ministerpräsidenten, Münchens designiertem Oberbürgermeister und 100 Gästen aus Politik, Wirtschaft, sozialen Organisationen sowie Verkaufspartnern und der Nachbarschaft.

Amazon hat seit knapp 30 Jahren seinen Deutschland-Hauptsitz in Bayern und beschäftigt hier mittlerweile über 6.000 Menschen. Allein seit 2010 hat das Unternehmen rund 20 Milliarden Euro in Bayern investiert.

Amazon hat seinen neuen Deutschland-Hauptsitz in München offiziell eröffnet. Der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Münchens zweiter Bürgermeister sowie künftiger Oberbürgermeister Dominik Krause weihten das sechsstöckige Gebäude im Münchner Norden am Donnerstag gemeinsam mit rund 100 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein. Das moderne Bürogebäude vereint erstmals 2.500 Arbeitsplätze unter einem Dach - darunter die Teams von Alexa, Prime Video und Amazon Music. Amazon hat seit 2010 rund 20 Milliarden Euro in Bayern investiert und beschäftigt hier mittlerweile über 6.000 Menschen.

Unter den Gästen waren Ulrike Scharf (Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales), Katharina Schulze (Fraktionsvorsitzende der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag), Martin Huber (Generalsekretär der CSU) und Hannelore Kiethe (Gründerin und langjährige Vorstandsvorsitzende der Münchner Tafel).

Der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder sagte: "Bayern ist Heimat der Global Player: heute Eröffnung des neuen Deutschland-Hauptsitzes von Amazon in München. Seit 2010 hat das Unternehmen rund 20 Milliarden Euro im Freistaat investiert und ist ein Innovationstreiber. Das passt perfekt zu Bayern: Unsere Philosophie heißt Innovation und Technologie. Wir sind Nummer 1 bei Hightech und Start-ups und haben die zwei besten Universitäten in der EU. Wir powern bei KI und investieren mit der Hightech Agenda rund sieben Milliarden Euro in künftige Schlüsseltechnologien. Wir entwickeln Visionen und begeistern die Jugend für eine erfolgreiche Zukunft in Bayern."

Münchens künftiger Oberbürgermeister Dominik Krause erklärte: "München ist das wirtschaftliche Herz Bayerns und die Tech-Hauptstadt Deutschlands. Die neue Deutschland-Zentrale von Amazon passt deshalb sehr gut nach München, sie ist ein starkes Bekenntnis zu unserer Stadt. Insbesondere in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind Investitionen in den Standort München wichtig. Paketlogistik in Großstädten ist eine Herausforderung, ich begrüße es deshalb sehr, dass Amazon zunehmend auf emissionsfreie und flächeneffiziente Lieferungen setzt. München und Amazon, das ist seit vielen Jahren eine gemeinsame Erfolgsgeschichte. Ich freue mich, dass diese Geschichte fortgesetzt wird. Weiterhin viel Erfolg!"

Amazon Deutschland Country Manager Rocco Bräuniger ergänzte: "Amazon und Bayern gehören einfach zusammen. Wir sind hier seit knapp 30 Jahren zu Hause, haben über 6.000 Arbeitsplätze in Bayern geschaffen und seit 2010 rund 20 Milliarden Euro vor Ort investiert. Und genauso soll es weitergehen: Wir wollen durch Investitionen in unser Logistiknetzwerk die Zustellung nachhaltiger gestalten und eine noch schnellere Lieferung mit einer größeren Auswahl und niedrigen Preisen für Kundinnen und Kunden bieten. Das sind nur einige der Projekte, an denen wir im neuen Gebäude arbeiten."

Amazon bietet in zehn Städten in Bayern die sogenannte Same Day-Lieferung an. Das Unternehmen stellte bei der Eröffnung weitere Investitionen in die Logistik in Aussicht, um die Liefergeschwindigkeit für Kundenbestellungen noch weiter zu erhöhen. Einige Kundinnen und Kunden in München können bereits jetzt bestimmte Produkte bis etwa 17 Uhr bestellen und erhalten diese noch am selben Abend. Mit Logistikzentren in Graben und Hof-Gattendorf, Sortierzentren in Eggolsheim und Erding sowie Verteilzentren hat Amazon ein hochmodernes und innovatives Logistiknetzwerk mit 17 Standorten in Bayern aufgebaut, um Bestellungen schnell und zuverlässig an seine Kundschaft zuzustellen. Zudem hat das Unternehmen sein Interesse an einem Logistikzentrum in Rohr im Landkreis Kelheim bekundet.

Mittlerweile verkaufen auch mehr als 8.000 kleine und mittlere Unternehmen aus Bayern mehr als 25 Millionen Produkte pro Jahr über Amazon. Der Onlinehändler organisiert im neuen Gebäude regelmäßig Veranstaltungen für Händler, um sie beim Wachstum und der internationalen Expansion zu unterstützen. Dazu gehören Quickstart Seminare mit praxisnahen Inhalten zu Themen wie Logistik, Werbung und Markenaufbau sowie Veranstaltungen, die den Austausch und die Vernetzung unter kleinen und mittleren Unternehmen fördern.

Amazon möchte an allen seinen Standorten ein guter Nachbar sein. In München spendete das Unternehmen Ende November 2025 100.000 Euro an die Tafel München sowie 2.000 Essenspakete, die von Mitarbeitenden des Unternehmens gepackt wurden. Die Teams vor Ort engagieren sich regelmäßig in ihrer Arbeitszeit ehrenamtlich. Davon profitieren neben der Münchner Tafel auch andere soziale Organisationen wie Lichtblick, Startsocial und ArrivalAid.

Über das neue Gebäude

In den vergangenen Jahren waren die Mitarbeitenden der Amazon Firmenzentrale in München bereits in der Parkstadt Schwabing angesiedelt, aber auf verschiedene Gebäude verteilt und arbeiten in dem neuen Hauptsitz nun erstmals unter einem Dach.

Das von GSP Architekten entworfene Gebäude in der Anni-Albers-Straße fügt sich passend in die Nachbarschaft ein, deren Straßen nach Persönlichkeiten aus der Bauhaus-Epoche benannt sind. Das Amazon Büro ist von der Bauhaus-Bewegung inspiriert und verbindet Klarheit und Zugänglichkeit. Es setzt mit seiner angestrebten LEED-Platin-Zertifizierung auf Nachhaltigkeit: Solarmodule auf dem Dach erzeugen 200 Kilowatt erneuerbare Energie, während innovative Technologien den Energieverbrauch um ein Drittel und den Wasserverbrauch um über 40 Prozent senken. Zehntausende fleißige Helfer sind ebenfalls eingezogen und produzieren in drei Bienenstöcken in den Innenhöfen eigenen Honig.

Das Gebäude bietet ein Atrium für bis zu 600 Personen, ein firmeninternes Prime Video Kino, einen Musikhörraum für das Amazon Music Team sowie elf begrünte Dachterrassen für Urban Gardening und zum abendlichen Grillen mit Kolleginnen und Kollegen. Mitarbeitende können ihre Hunde mit zur Arbeit bringen - eine Tradition, die vor 20 Jahren mit dem Welsh Corgi Rufus begann, der inzwischen Namenspate für Amazons KI-Shopping-Assistenten ist. Es gibt sogar spezielle Besprechungsräume, in denen auch Hunde ausdrücklich willkommen sind. Die Fahrradinfrastruktur umfasst 800 Stellplätze, Ladestationen für E-Bikes, eine Reparaturstation und 26 Duschen für Radfahrerinnen und Radfahrer und andere Sportlerinnen und Sportler.

Die Konferenzräume auf den Etagen sind thematisch jeweils einem anderen Aspekt Münchens gewidmet, vom U-Bahn-Netz im Erdgeschoss über die Namen der Oktoberfestzelte, Sehenswürdigkeiten und Seen bis hin zu Stadtvierteln und den umliegenden Bergen in den oberen Etagen. Diese Gestaltung unterstreicht Amazons tiefe Verbundenheit mit München und der Region.

Die Teams von Amazon Web Services (AWS) arbeiten weiterhin am Oskar-von-Miller-Ring in der Münchner Innenstadt in einem ebenfalls hochmodernen Gebäude.

Weitere Informationen über das Gebäude unter: www.aboutamazon.de.

Über Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kund:innen statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.aboutamazon.de/.

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