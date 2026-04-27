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Immer mehr Amazon-Pakete kommen mit dem Rad: Verkehrssenatorin Bonde eröffnet neues Zentrum für Mikromobilität in Berlin

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Berlin (ots)

Eröffnung des dritten Mikromobilitätszentrums von Amazon in Berlin mit Ute Bonde, Berliner Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Amazon und seine Lieferpartner haben bis Anfang 2026 europaweit mehr als 100 Millionen Pakete per E-Lastenfahrrad, E-Mopeds und Handkarren zugestellt, davon über 10 Millionen in Deutschland.

In Berlin planen Amazons Lieferpartner, jährlich mehr als 2 Millionen Pakete mit elektrischen Lastenfahrrädern zuzustellen

Gemeinsam mit der Berliner Verkehrssenatorin Ute Bonde hat Amazon am Montag sein drittes Mikromobilitätszentrum in Berlin und das 14. in Deutschland eröffnet. Mit dem neuen Zentrum in Alt-Treptow werden Amazons Lieferpartner in Berlin künftig mehr als zwei Millionen Pakete pro Jahr mit elektrischen Lastenfahrrädern ausliefern. In Berlin werden Pakete zudem auch vom Verteilzentrum in Tegel sowie dem Mikromobilitätszentrum am Alexanderplatz per elektrischem Lastenfahrrad zugestellt. Amazon ist Mitbegründer und Erstunterzeichner des Klima-Versprechens Climate Pledge. Dessen Ziel lautet, bis 2040 CO2-neutral zu werden. Elektrische Lastenräder unterstützen hierbei.

Ute Bonde, Senatorin für Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, erklärt:

"Berlin funktioniert nur, wenn der Wirtschaftsverkehr funktioniert. Mit der Eröffnung des neuen Zentrums für Mikromobilität von Amazon im MotionLab.Berlin setzen wir gemeinsam ein sichtbares Zeichen für einen Wirtschaftsverkehr, der Schritt für Schritt zukunftsfähig wird. In dem werden wir auch künftig nicht ohne unterschiedliche Fahrzeugtypen auskommen. Wir müssen Logistik neu denken - mit Konzepten, die Fahrten vermeiden, keine zusätzlichen Wege erzeugen und helfen, den Verkehr insgesamt zu entlasten. Davon profitieren am Ende alle: die Unternehmen, die effizienter zustellen können, und die Berlinerinnen und Berliner, die weniger Verkehrslärm erleben, sicherere Straßen haben und sich über mehr Platz in der Stadt freuen können. Ein Beispiel dafür ist der Einsatz von Lastenrädern. Sie sind längst kein Nischenprodukt mehr, sondern ein fester Bestandteil eines modernen und stadtverträglichen Wirtschaftsverkehrs. Gerade in Kombination mit Mikrodepots bieten sie eine überzeugende Lösung: kurze Wege, geringe Emissionen, effizientere Abläufe."

In Deutschland bieten Amazon und seine Lieferpartner bereits in zwölf Städten Lieferungen per elektrischem Lastenfahrrad an. Europaweit verfügt Amazon über mehr als 70 Mikromobilitätszentren in über 50 Städten. Im Laufe des Jahres 2026 wird Amazon 25 zusätzliche Mikromobilitätszentren in Europa eröffnen.

"Die Eröffnung des dritten Mikromobilitätszentrums in Berlin ist ein wichtiger Schritt für die Elektrifizierung unseres Transportnetzes", sagt Martin Andersen, Country Director bei Amazon Logistics und verantwortlich für die letzte Meile bei Amazon in Mitteleuropa. "Dank des neuen Standorts werden wir und unsere Lieferpartner zukünftig mehr als 2 Millionen Pakete im Jahr an Kundinnen und Kunden in Berlin zustellen können".

Das Liefergebiet des neuen Zentrums umfasst mit Teilen von Kreuzberg, Treptow, Neukölln und Mitte zentrale und bevölkerungsreiche Bezirke im Herzen Berlins. Es dient als Anlaufstelle, an der Pakete für den letzten Abschnitt ihrer Reise in E-Lastenfahrräder verladen werden. Er verstärkt Amazons bisherige Mikromobilitätszentren in Tegel und am Alexanderplatz. Dafür werden leistungsstarke elektrische Lastenfahrräder des Herstellers Mubea U-Mobility verwendet.

Der vermehrte Einsatz solcher Mikromobilitätslösungen erlaubt es, die Lärm- und Verkehrsbelastung in Innenstädten zu verringern. Bis Anfang 2026 hat Amazon europaweit bereits mehr als 100 Millionen Pakete mit elektrischen Lastenfahrrädern, elektrischen Mopeds, oder Handkarren ausgeliefert - in Deutschland waren es über 10 Millionen.

Der Standort: MotionLab.Berlin

Das neue Mikromobilitätszentrum von Amazon liegt auf dem Gelände von MotionLab.Berlin in Alt-Treptow. MotionLab.Berlin ist ein Innovationszentrum und Makerspace, das Start-ups, Unternehmen und Innovatorinnen bei der Entwicklung transformativer Hardware und Technologien unterstützt - durch Zugang zu Werkstätten, hochentwickelte Maschinen und einem starken Partnernetzwerk.

Tayla Sherlake, Head of Ecosystem von MotionLab.Berlin, sagt:

"Es ist sehr erfreulich zu sehen, dass Amazon und Mubea U-Mobility hier an unserem Campus in Alt-Treptow zusammenarbeiten - ein wichtiger Beitrag zu einem grüneren Berlin und zugleich im Einklang mit unserer Mission."

Das Fahrzeug: E-Cargo-Bikes von Mubea U-Mobility

Der deutsche Hersteller Mubea U-Mobility aus Attendorn bringt Expertise aus der Automobilindustrie ein und entwickelt Lösungen für die emissionsfreie letzte Meile. Die E-Cargo-Bikes sind für den Einsatz im städtischen Zustellalltag ausgelegt und leisten einen Beitrag zu effizienterer urbaner Logistik.

Konrad Schlösser, Managing Director, Head of Business Unit Micromobility, Mubea U-Mobility, sagt:

"Unsere Zusammenarbeit mit Amazon zeigt, wie Ingenieursexzellenz aus der Automobilbranche die urbane Logistik transformieren kann. Die E-Lastenfahrräder, die wir speziell für die Zustellung auf der letzten Meile entwickelt haben, vereinen Langlebigkeit, Effizienz und Null-Emissionen - und beweisen, dass nachhaltigere Lieferlösungen den Anforderungen des städtischen Lieferverkehrs gerecht werden und gleichzeitig die Umweltbelastung reduzieren können".

Amazon setzt auf elektrische Lieferfahrzeuge

Um die Elektrifizierung und Dekarbonisierung des Transportnetzwerks zu beschleunigen, setzen Amazon und seine Lieferpartner zudem mehr als 4.500 Elektrofahrzeuge in Deutschland ein. Amazon hat außerdem in Tausende von Ladestationen für Elektrofahrzeuge an seinen deutschen Standorten investiert. Im letzten Jahr haben Amazons Lieferpartner mehr als 90 Millionen Lieferungen in Deutschland emissionsfrei zugestellt.

Amazons Ziel: bis 2040 CO2-neutral

Amazon ist Mitbegründer und Erstunterzeichner des Klima-Versprechens Climate Pledge. Dessen Ziel lautet, bis 2040 CO2-neutral zu werden. Amazon ist einer der größten gewerblichen Einkäufer CO2-freier Energie weltweit. In Deutschland verfügt Amazon über Erneuerbare Energie-Projekte mit einer Gesamtkapazität von über 790 MW. Nach Inbetriebnahme werden diese voraussichtlich eine Strommenge erzeugen, die mehr als eine Million Haushalte in Deutschland mit Strom versorgen könnte.

Mehr über Amazons Engagement für Nachhaltigkeit.

Über Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie aboutamazon.de.

Über MotionLab.Berlin

MotionLab.Berlin ist Deutschlands offizieller Deep Tech Hub - Teil der bundesweiten de:hub-Initiative und Heimat von über 600 Community-Mitgliedern, mehr als 150 Start-ups sowie über 50 Industriepartnern. Seit der Gründung im Jahr 2017 unterstützt MotionLab.Berlin Hardware-Gründerinnen und -Gründer dabei, ihre Technologien vom Labor in den Markt zu bringen - mit voll ausgestatteten Werkstätten, einer starken Expert:innen-Community sowie Zugang zu Kapital und internationalen Netzwerken in Europa, Japan und den USA.

An den beiden Berliner Standorten steht ein Maschinenpark im Wert von über 1 Mio. Euro zur Verfügung, der unter anderem 3D-Druck, CNC-Fräsen, Elektronik, Metall- und Holzverarbeitung, Textilbearbeitung sowie Laserschneiden umfasst - ein dritter Standort ist bereits in Planung. ringberlin, dessen Eröffnung für 2027 geplant ist, wird Europas erstes großflächiges Deep-Tech-Gründerzentrum: 17.000 m², speziell für Hardtech-Gründer:innen konzipiert und eingebettet in einen 400.000 m² großen Innovationscampus in Berlin-Mariendorf.

Über Mubea U-Mobility

Mubea ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, das auf über 110 Jahre Firmengeschichte zurückblickt. Rund 17.500 Mitarbeiter:innen an 58 Standorten weltweit machen das Unternehmen zu einem globalen Leader in der Entwicklung und Herstellung von Automobilkomponenten. Neben Leichtbau-Automobilkomponenten entwickelt Mubea U-Mobility seit einigen Jahren auch Produkte und Module für die Luftfahrtindustrie.

All dieses Know-how wird ebenfalls in innovative, nachhaltige und vor allem kundenorientierte Mobilitätslösungen gebündelt für die Bereiche urbane Mikromobilität und Logistik. Mit dem XBoard und den robusten Produkten der Cargobike-Familie aus dem Portfolio der Geschäftseinheit Mubea U-Mobility, begeistert das Unternehmen Menschen für E-Mobilität, erleichtert den Zugang zur "letzten Meile" und leistet damit einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität. Das "U" in U-Mobility steht für "Unique", "Urban" und "You". Designed and made in Germany, Attendorn.

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