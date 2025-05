Radio Bremen

Volker Kutscher gewinnt Radio Bremen Krimipreis

Bremen (ots)

Der Kölner Autor Volker Kutscher wird für seine zehnbändige Krimireihe um den Kriminalkommissar Gereon Rath und seine Frau Charlotte mit dem Radio Bremen Krimipreis 2025 ausgezeichnet. Das gab die Jury heute (14.5.) in Bremen bekannt.

Auch im zehnten und letzten Band ("Rath") der Reihe, die für die erfolgreiche TV-Serie "Babylon Berlin" als Vorlage diente, gelingt es Kutscher, den Leserinnen und Lesern einen lebendigen Eindruck vom Leben im Nazi-Deutschland zu vermitteln.

Das sagt die Jury

"Volker Kutscher verbindet in seiner Reihe eindrucksvoll die psychologische Zeichnung seiner Figuren mit historischer Analyse," lobt die Jury. "Uns hat vor allem die Wucht beeindruckt, mit der Kutscher den Alltag unter der Naziherrschaft erlebbar macht: Die allgegengewärtige Gewaltbereitschaft, das Verschwinden von Wärme, Menschlichkeit und moralischen Werten, das Vordringen von Bespitzelung und Denunziation", hebt die Jury hervor.

Preisverleihung am 30. August

Am 30. August wird der Radio Bremen Krimipreis im Bremer Theater verliehen. In diesem Jahr wird die Gala eine besondere Form annehmen: Da die Preisverleihung an die Vorjahrespreisträgerin Val McDermid aus Krankheitsgründen abgesagt werden musste, gibt es eine Doppelvergabe für die Jahre 2024 und 2025.

Volker Kutscher

Volker Kutscher, geboren 1962 im Rheinland, war nach Abschluss seines geisteswissenschaftlichen Studiums zunächst Redakteur bei verschiedenen Tageszeitungen. Seinen größten Erfolg hat Kutscher mit seiner Reihe von Kriminalromanen um den Berliner Kriminalkommissar Gereon Rath. Auch wenn er keine plumpen Parallelen zwischen der aktuellen politischen Lage und der Zeit vor hundert Jahren ziehen möchte, so sei unsere Demokratie heute in Gefahr, so Volker Kutscher. "Wir sollten dafür kämpfen, dass sie erhalten bleibt," sagt der Radio Bremen Krimipreisträger 2025.

Radio Bremen Krimipreis

Mit dem Radio Bremen Krimipreis zeichnet Radio Bremen seit 2001 herausragende Kriminalliteratur-Autorinnen und Autoren aus. Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert und zählt zu den renommiertesten Krimipreisen in Deutschland. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern gehören Liza Cody, Tom Hillenbrand, Friedrich Ani und Liza Marklund.

Die Jury des Preises besteht aus Krimikritikerin-und Bloggerin Jutta Günther, Krimiexpertin Martina Bittermann und Bremen Zwei-Redakteurin Ziphora Robina.

Original-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell