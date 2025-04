Radio Bremen

Podcast zum Eurovision Song Contest: "Wie gewinnt man den ESC?" sucht mit Stars das Erfolgsgeheimnis

Was braucht es, um beim größten Musikwettbewerb der Welt, dem Eurovision Song Contest, abzuräumen? Der Podcast "Wie gewinnt man den ESC?" von Radio Bremen geht ab dem 28. April 2025 genau dieser Frage in der ARD Audiothek nach und kommt erfolgreichen ESC-Stars ganz nahe. Mit dabei sind Conchita Wurst, Max Mutzke, Isaak und Michael Schulte. Gibt es eine geheime "ESC-Formel"? Podcast-Host Daniel Kähler macht sich mit seinen prominenten Gästen auf die Suche nach einer Antwort.

Für Conchita Wurst ist klar: Wer erfolgreich beim Eurovision Song Contest teilnehmen will, braucht vor allem Disziplin. "In diesen zwei Wochen im Contest, die geballt mit Proben sind, würde ich mir das Feiern vor Ort verkneifen", sagt Tom Neuwirth, der als Drag-Artist hinter der Figur Conchita Wurst steht. Und diese Disziplin hatte Neuwirth offenbar - schließlich hat er mit seinem Song "Rise Like A Phoenix" 2014 den ESC gewonnen.

Neben spannenden Backstage-Storys erfahren die Hörerinnen und Hörer bei "Wie gewinnt man den ESC?" auch viele persönliche Dinge von den Künstlern. So schildert Max Mutzke, warum der Druck bei seinem ESC-Auftritt in Istanbul riesig war und wie er die Zusammenarbeit mit Stefan Raab erlebt hat. Max Mutzke war der erste Teilnehmer, der durch eine Casting-Show von Raab zum Wettbewerb gelangte und mit dem Song "Can't Wait Until Tonight" seine Karriere als erfolgreicher Musiker startete.

Auch für Michael Schulte bedeutete der ESC einen Karriere-Schub. Bei "Wie gewinnt man den ESC?" gesteht er, wieso er vor seiner Teilnahme am Song Contest in Lissabon 2018 schon über ein mögliches Karriere-Ende als hauptberuflicher Musiker nachgedacht hatte und wie wichtig eine gute Kameraführung und ein ansprechendes Bühnenbild beim ESC-Auftritt sind. Außerdem verrät er, wie sein Song "You Let Me Walk Alone" entstanden ist, mit dem er den 4. Platz erreichte und der zu einem Überraschungserfolg wurde.

Ganz frische Eindrücke vom ESC liefert Isaak, der Deutschland im vergangenen Jahr in Malmö vertreten hat. Er berichtet, dass es hinter den Kulissen der größten TV-Musikshow der Welt keinesfalls nur entspannt zugeht - und was passiert, wenn kurz vor dem Final-Auftritt ein Knopf vom Outfit abreißt. Mit seinem Track "Always on the Run" erreichte er Platz 12, was viele Kritiker erst nicht für möglich gehalten hatten.

Host Daniel Kähler findet Geschichten wie diese faszinierend: "Der Druck beim ESC auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist riesig! Schließlich werden alle Proben und Auftritte von den Fans sehr genau analysiert, viele schließen sogar Wetten auf die Sieger ab. Und misslingt ein Auftritt, sehen das Menschen auf der ganzen Welt! Gleichzeitig ist der ESC ein Event, das ein europäisches Gemeinschaftsgefühl schafft, das ich liebe. Ich habe mich immer gefragt, was in den Künstlerinnen und Künstlern vorgeht, während sie am ESC teilnehmen. Jetzt kann ich das einige von ihnen fragen!", so Daniel Kähler, der seit Jahren immer wieder beim ESC vor Ort ist und für unterschiedliche ARD-Radio- und Podcastformate von dort berichtet hat.

Alle vier Folgen von "Wie gewinnt man den ESC?" sind ab 28. April 2025 in der ARD Audiothek zu hören. Veröffentlicht werden sie im Podcast-Feed von "ESC Update", wo die Hörerinnen und Hörer im Anschluss aktuelle Eindrücke vom ESC in Basel erhalten.

Der ESC findet in diesem Jahr in der Schweiz statt. Er beginnt mit dem ersten Semifinale am 12. Mai und endet mit dem Finale am 17. Mai 2025, in dem Abor & Tynna für Deutschland antreten. Das Erste überträgt live, zeitgleich ist das Finale in der ARD Mediathek, auf eurovision.de sowie bei ONE zu sehen.

