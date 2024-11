Serres Oy

Serres erhält Forschungszuschuss in Höhe von 1,8 Millionen Euro von Business Finland

Espoo, Finnland (ots/PRNewswire)

Serres hat von Business Finland einen umfangreichen Forschungszuschuss in Höhe von 1,8 Millionen Euro erhalten. Serres ist führend in der Entwicklung und Herstellung von chirurgischen Flüssigkeitsmanagementlösungen, die täglich in Krankenhäusern weltweit eingesetzt werden. Der Zuschuss stärkt die Strategie von Serres, nachhaltige Lösungen anzubieten, die Krankenhäuser auf ihrem Weg zu Netto-Null unterstützen.

"Das Projekt fördert die strategische Erneuerung des Unternehmens und positioniert es als führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Entwicklung, indem es Lösungen für die Sammlung von Krankenhausflüssigkeiten und Kunststoffabfällen anbietet. Dieses hoch ambitionierte Forschungsprojekt bringt in seinen Arbeitspaketen verschiedene Aspekte zusammen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Der Business Finland Forschungszuschuss ermöglicht die Umsetzung eines groß angelegten Projekts, das internationale Geschäftsaussichten verbessert", erklärt Eija-Riitta Hämäläinen von Business Finland.

"Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, Krankenhäuser beim Übergang zu Netto-Null-Emissionen zu unterstützen, und erkennen die wachsende Nachfrage nach nachhaltigeren Lösungen im Gesundheitssektor und in unserem Tätigkeitsbereich", sagt Nicke Svanvik, CEO der Serres Gruppe. Dieser Forschungszuschuss ermöglicht es uns, unsere Bemühungen zu beschleunigen, zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln, die Nachhaltigkeit mit klinischen Spitzenleistungen verbinden.

Das Innovationsprogramm von Serres fördert Nachhaltigkeit auf mehreren Ebenen, indem es Partnerschaften mit Forschungseinrichtungen eingeht, sich an relevanten Ökosystemen beteiligt und in Kollaboration mit Krankenhäusern neue Lösungen entwickelt. Unser oberstes Ziel ist es, Verantwortung und Nachhaltigkeit innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette zu gewährleisten, sagt Maria Lavonen, Direktorin der Produktgruppe und Innovation. Dieser Forschungszuschuss gewährleistet einen umfassenden Ansatz für die Kreislaufwirtschaft in unserem Bereich und damit die Möglichkeit, Fähigkeiten und Kompetenzen aufzubauen, die unser Wachstum in den kommenden Jahren unterstützen, so Lavonen weiter.

Serres konzentriert sich darauf, verantwortungsvolle Arbeitsabläufe in die Operationssäle des Krankenhauses zu bringen, indem es chirurgische Absaugung und Flüssigkeitsentsorgung sicher und nachhaltig gestaltet. Wir sind ein ausgewählter Lieferant für Krankenpfleger und OP-, Einkaufs-, Umwelt- und Abfallmanager, die bewährte Zuverlässigkeit, die Reduzierung von OP-Abfällen und einen geringeren CO2-Fußabdruck bei der Flüssigkeitssammlung und -entsorgung in Krankenhäusern verlangen. Mit einem Team von mehr als 175 Fachleuten und einem globalen Vertriebsnetz unterstützen wir täglich über 75.000 Operationen weltweit und gewährleisten eine Liefergarantie von 95,5 % und eine unübertroffene Produktqualität, mit nur einem gemeldeten Ausfall bei einer Million Anwendungen. Unsere Produkte werden in Finnland entwickelt und hergestellt. www.serres.com

