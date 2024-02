Living Well Plus

Digital & Persönlich: Psychoonkologische Hilfe für krebskranke Menschen und ihre Angehörigen

Berlin / Hannover (ots)

Betriebskrankenkassen schließen bundesweiten Rahmenvertrag mit Prosoma

Mit der Diagnose Krebs ändert sich das Leben für Betroffene schlagartig. Der Umgang damit kann für die Patient:innen emotional sehr herausfordernd sein. Zahlen zeigen, dass knapp die Hälfte der Betroffenen krebsbedingte Stress-, Angst- oder Depressionssymptome entwickeln. Oft fehlen jedoch die notwendigen Versorgungsstrukturen, um zeitnah psychoonkologische Unterstützung zu erhalten, und das, obwohl die mentale Gesundheit wesentlich für eine erfolgreiche Behandlung ist. Jetzt wird diese Versorgungslücke geschlossen: niedrigschwellig, schnell, ortsunabhängig.

Die Prosoma GmbH, Entwickler des psychoonkologischen hybriden Versorgungsmodells "Living Well Plus", und der BKK Landesverband Mitte haben für die Betriebskrankenkassen einen Rahmenvertrag geschlossen, der BKK-Versicherten bundesweit bei einer Krebserkrankung rezeptfrei Zugang zum hybriden Versorgungsprogramm ermöglicht.

"Living Well Plus", die medizinische App für alle Krebsarten, zielt darauf ab, das Stress- und Angstniveau der Betroffenen messbar zu senken und ihre Resilienz zu stärken.

Die App enthält 22 Lektionen und zahlreiche Übungen und Artikel, die auf der Kognitiven Verhaltenstherapie (KVT)[1] basieren. Die Inhalte sind geschlechtsspezifisch aufbereitet.

Neben den App-Inhalten stehen den Patient:innen qualifizierte Psycholog:innen als Tele-Coaches über einen Zeitraum von 12 Monaten zur Seite.

Das Angebot wird nach erfolgreicher Nutzung durch die Pronova BKK jetzt bundesweit verfügbar.

Nicht nur die an Krebs Erkrankten, sondern auch ihre Angehörigen können die intuitive, interaktive ermutigende App nutzen.

"Normalerweise gehört die psychoonkologische Unterstützung zum Behandlungsstandard", so Burkhard Spahn vom BKK Landesverband Mitte. In der Praxis habe man aber immer wieder große Versorgungslücken feststellen müssen, so der Vorstand des BKK-Verbandes.

"Die digitalen Interventionen helfen den Patient:innen", ergänzt Andrea Kalkofen, Vertragsreferentin der Pronova BKK.

"Durch die Partnerschaft können wir ab sofort noch deutlich mehr Menschen und Angehörige im Umgang mit einer Krebsdiagnose durch ein fundiertes, ortsunabhängiges und jederzeit verfügbares psychoonkologisches Therapieprogramm unterstützen", erklärt Piotr Grudzinski, CEO von Prosoma Deutschland.

Klinische Studien belegen die Wirksamkeit von KVT und einer vergleichbaren digitalen Lösung.[2]

Bereits 19 Betriebskrankenkassen bieten "Living Well Plus" für ihre Versicherten kostenfrei in ganz Deutschland an. Weitere Betriebskrankenkassen folgen. Sie übernehmen die Kosten für die Nutzung des Versorgungsprogramms für die Dauer von zwölf Monaten.

Mehr Informationen zum Produkt unter: https://www.prosoma.com/de/living-well-plus

BKK Landesverband Mitte: 55 BKK haben sich im Selektivvertragsbereich des BKK Landesverbandes Mitte zusammengeschlossen.[3] Diese sind in regionalen Vertragsarbeitskreisen organisiert.

Prosoma GmbH: Prosoma ist ein Technologieunternehmen, das digitale, therapeutische Medizinprodukte für Krebspatient:innen entwickelt und auf den Markt bringt. Die Produkte von Prosoma sind ein Meilenstein in der Krebstherapie und bieten den Patient:innen eine umfassende Unterstützung während und nach der Behandlung. Die psychoonkologische Begleitung ist dabei besonders wichtig, da sie nicht nur die mentale Gesundheit stärkt, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität hat.

_____________________________________________________________________

[1] e.G., Galway et al., 2012; Parahoo et al., 2013; Fors et al., 2011

[2] Prosoma digital healthcare, Fokus Mentale Gesundheit, Klinische Studien; 2023, S. 23 ff.

[3] Das Gebiet des BKK Landesverbandes Mitte umfasst die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Original-Content von: Living Well Plus, übermittelt durch news aktuell