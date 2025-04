Radio Bremen

Kevin Kühnert zu Gast bei 3nach9

Bremen (ots)

Vor 20 Jahren tritt Kevin Kühnert in die SPD ein und legt eine rasante Karriere auf das politische Parkett: Bundesvorsitzender der Jusos, Mitglied des Deutschen Bundestages, stellvertretender Bundesvorsitzender und schließlich Generalsekretär seiner Partei. Er gilt als Hoffnungsträger. Am 7. Oktober 2024 tritt Kühnert überraschend aus gesundheitlichen Gründen vom Amt des SPD-Generalsekretärs zurück, kandidiert bei der Bundestagswahl nicht erneut. Über die genauen Beweggründe schweigt er. Am 11. Februar dieses Jahres hält der 35-Jährige seine letzte Rede im Deutschen Bundestag - und wählt mahnende Worte an seine Kolleginnen und Kollegen: "Schützen wir unsere Demokratie. Ich tue das in Zukunft von außen." Wie es ihm aktuell geht, wie sich das Leben des Politik-Aussteigers in den letzten Monaten verändert hat und welche besondere Beziehung der Fan des Fußballclubs Arminia Bielefeld zu Bremen hat, berichtet Kevin Kühnert erstmals im TV bei 3nach9.

Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 25. April, um 22 Uhr Schauspielerin Katja Riemann, Entertainer Giovanni Zarrella, Schauspieler Moritz Bleibtreu, Weltumseglerin Leonie Maßmann sowie Heike Rath, Vorsitzende des Vereins "Lichtstrahl Uganda e.V.".

Erstsendung auf NDR/Radio Bremen-Fernsehen, hr Fernsehen und WDR Fernsehen.

Original-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell