Die Welt zu Gast bei Radio Bremen

Digitale Dialogräume für Nutzende zu schaffen, um einen respektvollen, vielfältigen und konstruktiven Austausch zu fördern, ist Ziel des "Public Spaces Incubator"

Bremen (ots)

Sechs öffentlich-rechtliche Medienhäuser aus der ganzen Welt tagten mit 50 Menschen in der vergangenen Woche bei Radio Bremen zum Thema "Public Spaces Incubator". Ziel des Projektes: mit Hilfe von digitalen Tools einen konstruktiven Dialog auf den Webseiten der einzelnen Sender zu ermöglichen. Dabei geht es konkret darum, abseits der gängigen sozialen Medien Orte für neue Austauschformen für konstruktive Debatten zu schaffen.

Die ARD ist seit Oktober 2024, genauso wie die australische ABC, offizielle Partnerin des "Public Spaces Incubator", zu dem sich 2023 das ZDF, CBD/Radio Canada, RTBF aus Belgien sowie der Schweizer SRG in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Organisation "New_Public" zusammengeschlossen hatten.

Radio Bremen ist für das Projekt führende Sendeanstalt innerhalb der ARD. Auch aus diesem Grund lud der Sender die internationalen Gäste an die Weser ein.

"Nachdem kürzlich auch ABC und ARD Teil des Projektes geworden sind, lag der Fokus dieses mehrtägigen Workshops vor allem darauf, gemeinsam eine neue, konkretere Phase des Projektes einzuläuten", erklärt Radio Bremen-Mitarbeiterin Alina Fichter, Head of Public Spaces Incubator ARD. "Wir sind sehr froh, dass wir die Gäste aus aller Welt bei uns begrüßen durften und für die weitere Zusammenarbeit war das persönliche Kennenlernen sehr wertvoll."

Das Mitwirken an dem weltweiten Projekt ist Teil der Digitalen Erneuerung der ARD. In absehbarer Zukunft soll es gemeinsame Software-Lösungen geben, mit denen Websites, Apps und weitere digitale Plattformen der Sender für öffentlichen Dialog und Interaktionen nutzbar gemacht werden können. Erste Prototypen wurden in Bremen vorgestellt.

