HIGH END SWISS 2019 - Die Schweizer Hifi-Messe

HIGH END SWISS 2019 - die größte und renommierteste HiFi-Messe in der Schweiz

Die HIGH END SWISS hat sich schon lange in der Messelandschaft der Audiobranche fest etabliert und wird in diesem Jahr mittlerweile zum 11. Mal in Zürich-Regensdorf veranstaltet. Zwei spannende Tage lang werden die Gäste der HIGH END® SWISS die Vielfältigkeit einer innovativen Branche erleben können. Besucher können audiophile Besonderheiten Probe hören und sehen. Für alle Musikfans ist etwas dabei, egal ob kleine Systeme für den Einstieg, Kopfhörer, Musiksysteme für die audiophile Unterhaltung unterwegs oder einzigartige Anlagen und raumfüllende, hochwertige Lautsprecher.

Die Faszination hochwertiger Tonwiedergabe mit Schweizer Qualitätsanspruch

Qualität statt Masse - Aufwendige Technik und hochwertige Verarbeitung High-End als Premiumsegment der hochwertigen Musikwiedergabe hat in der Schweiz eine lange Tradition und zwar sowohl von der Hersteller- wie auch von der Konsumentenseite. Die HIGH END SWISS richtet sich an Liebhaber außergewöhnlich exquisiter Musikwiedergabe, spricht aber auch diejenigen an, die den Einstieg in dieses Segment suchen.

SoundsClever

Die HIGH END SWISS bietet auch dem anspruchsvollen Hörer mit einem schmaleren Budget ein besonderes musikalisches Erlebnis. Mit der Initiative "SoundsClever". Es zeichnet komplette spielfähige Audio-Systeme aus, die eine außergewöhnliche klangliche Performance für weniger als 5.000 CHF bieten. Hier präsentieren verschiedene Profis der Branche ihren Beitrag zur Initiative der HIGH END SOCIETY. Für alle gilt: innerhalb der Vorgabe, das am Ende ein Set nicht mehr als 5.000 CHF kosten darf, gibt es keine Einschränkungen.

Und so werden die Kombinationen die ganze Bandbreite der Audio-Branche abbilden - entweder strikt digital, anspruchsvoll analog oder beides vereint in einer Kette.

Das Angebot an hochwertiger Unterhaltungselektronik ist mannigfaltig und spannend.

Mit ihrem großen Angebot bietet die Messe ihren Gästen eine einzigartige Plattform, um Geräte und Techniken der unterschiedlichen Hersteller einmal im Direktvergleich zu erleben. Die HIGH END® SWISS vermittelt den Besuchern Erkenntnisse und besondere Erlebnisse, die sie für die Planung in den eigenen vier Wänden umsetzen können. Dazu gehört bei der Messe natürlich auch eine wohnraumähnliche Atmosphäre, um sich die Produkte auch für zuhause besser vorstellen zu können. In 23 ausgeräumten Hotelzimmern und 16 großen Konferenzräumen präsentieren namhafte Schweizer Importeure und internationale Hersteller mit viel Liebe und Leidenschaft exzellente Qualitätsprodukte. Die ausgestellten Produkte vereinen langjähriges Know-how mit modernster Technologie, innovativem Design und besten Materialien. Im letzten Jahr präsentierten sich 44 Aussteller mit über 200 Marken. der UE-Branche vereint sind. Die Veranstaltung ist an allen Messetagen für das Publikum geöffnet.

Messe: HIGH END SWISS 2019 DIE SCHWEIZER HIFI-MESSE Ort: Mövenpick Hotel Zürich-Regensdorf Im Zentrum 2 CH-8105 Zürich-Regensdorf Termin: 26. + 27. Oktober 2019 Öffnungszeiten: Samstag,26. Oktober 2019, von 10:00 bis 19:00 Uhr Sonntag, 27. Oktober 2019, von 10:00 bis 17:00 Uhr Preis für Besucher: Fachbesucher: 15,00 CHF bei Registrierung vor Ort (gültig für alle Tage) Publikum: 15,00 CHF / Tageskarte Veranstalter: HIGH END SOCIETY Service GmbH Vorm Eichholz 2g 42119 Wuppertal Telefon: +49 (202) 70 20 22 E-Mail: info@HighEndSociety.de www.HighEndSociety.de Abdruck honorarfrei - Beleg erbeten

