Die SprottenFlotte in Altenholz und Friedrichsort

Altenholz/Kiel (ots)

Seit heute befinden sich zwei Stationen mit Fahrrädern der SprottenFlotte in Altenholz und Friedrichsort auf dem Gelände des IT-Dienstleisters Dataport. Finanziert werden die beiden Stationen vom Ausbildungszentrum für Verwaltung und Dataport, mit der Unterstützung der KielRegion GmbH und der Landeshauptstadt Kiel.

Je zehn Fahrräder stehen an den Stationen zur Ausleihe bereit. Die Kooperationspartner verfolgen mit den beiden neuen Fahrradstationen das Ziel, ein nachhaltiges Mobilitätsangebot in die Region zu bringen. Nutzen sollen die Räder Anwohnerinnen und Anwohner, Studierende der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Dataport.

Mit den beiden Stationen ist die SprottenFlotte nun auch nördlich des Nord-Ostsee-Kanals zu erreichen und öffentlich nutzbar. Für den Dienstleister Dataport sind die Fahrräder eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Niederlassungen in Altenholz und Friedrichsort miteinander zu verbinden.

Wer ein Fahrrad der SprottenFlotte mietet, fährt die erste halbe Stunde kostenlos und zahlt danach für jede weitere halbe Stunde einen Euro, für den ganzen Tag 9 Euro. Die Ausleihe ist ganz einfach: Die Anmeldung ist über die nextbike-App, die Hotline oder die Webseite (www.sprottenflotte.de) möglich. Für die Ausleihe scannt man einfach den QR-Code mit der App ein. Schon geht die Fahrt los.

Die Rückgabe erfolgt an einer der über 30 Stationen, die in der App oder der Webseite eingesehen werden können. Die SprottenFlotte ist ein gemeinsames Projekt der KielRegion GmbH und der Landeshauptstadt Kiel. Das Bikesharing-System ergänzt die Angebote des ÖPNV und ist eine nachhaltige, kostengünstige Alternative zum Pkw. Die Pilotphase für die an verschiedenen Standorten platzierten Leihräder läuft noch bis Ende Dezember 2020. Ab 2021 sollen weitere Standorte in Plön, Preetz, Rendsburg und Eckernförde dazukommen.

KielRegion GmbH

Die KielRegion bündelt die Kraft der Landeshauptstadt Kiel sowie der Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde. Unsere Themen sind Leben, Mobilität, Wirtschaft und Wissenschaft. Wir unterstützen und vernetzen Menschen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung und arbeiten gemeinsam an der Zukunft unserer Region. In der KielRegion leben fast 645.000 Menschen, das sind rund 23 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner Schleswig-Holsteins.

Ausbildungszentrum für Verwaltung

Das Ausbildungszentrum für Verwaltung (AZV) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und die zentrale Institution für die Aus-, Fort- und Weiterbildung des öffentlichen Bereiches in Schleswig-Holstein. Träger sind das Land Schleswig-Holstein, die schleswig-holsteinischen Kommunen bzw. deren Kommunalverbände und die Deutsche Rentenversicherung Nord.

Zu den Einrichtungen des AZV gehören die Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung (FHVD) mit den Fachbereichen Allgemeine Verwaltung, Polizei, Steuerverwaltung und Rentenversicherung an den Standorten Altenholz und Reinfeld, die Verwaltungsakademie in Bordesholm (VAB) als zentrale Ausbildungsstätte für den "mittleren Dienst" sowie das Kompetenzzentrum für Verwaltungs-Management (KOMMA) für den Fortbildungs- und Beratungsbereich. Derzeit sind rd. 150 Mitarbeiter*innen beim AZV beschäftigt. Das Haushaltsvolumen 2019 beträgt mehr als 15 Mio. Euro.

Dataport

Dataport ist ein Full Service Provider für Informationstechnik der Verwaltung. Träger sind die Länder Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein sowie der kommunale "IT-Verbund Schleswig-Holstein". Dataport ist der einzige IT-Dienstleister der deutschen Verwaltung, der gemeinsam von Bundesländern und Kommunen getragen wird. Dataport ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, hat 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Umsatz von 636 Mio. Euro. www.dataport.de

