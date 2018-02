Brühl (ots) - "Selbstlernende Systeme werden im Handel künftig auf sämtlichen Wertschöpfungsstufen zum Einsatz kommen. Wir starten zunächst mit einem Prognosetool für unsere Mengenwirtschaft", sagt Uwe Thomsen, Geschäftsführer der Propan Rheingas GmbH & Co. KG. In Kooperation mit einem Berliner Start-up entwickelte der Experte für moderne Energielösungen eine Daten-Analyse-Software zur optimalen Beschaffung und Vorratshaltung von Flüssiggas und setzt so als erstes Unternehmen der Branche auf künstliche Intelligenz in der Beschaffungsvorhersage. "Gerade die Versorgungssicherheit unserer Kunden ist das zentrale Ziel unserer Arbeit. Dabei helfen uns ab sofort unsere neuen Prozesse", so Uwe Thomsen.

Innerhalb weniger Monate wurde eine Software entwickelt, die speziell darauf trainiert ist, Beschaffungstransaktionen und unstrukturierte Daten wie Wetterinformationen, Raffinerieausfälle und komplexe Lieferstrukturen zu verstehen. Das selbstlernende System leitet aus Mustern Vorhersagen zu Absatzspitzen, Auslastungen und Mengenentwicklungen ab. So können Spediteure frühzeitig gebucht, Lager optimal angesteuert und Wartezeiten vermieden werden.

Über die Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit mehr als 90 Jahren Kompetenzführer in der Versorgung mit leitungsunabhängigem Flüssiggas und markenunabhängiger Energie-ersorgung. Dabei hat sich das deutschlandweite Energieunternehmen in den vergangenen Jahren für die Zukunft auf dem Energiemarkt aufgestellt und stetig sein Portfolio erweitert. So bündelt die mittelständische Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Brühl Energietechnik - Energieeffizienz, Gas und Heizungsbau - und Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Erdgas, Strom und Solartechnik und bietet die Komplettlösung: von der Entscheidung für eine Energieform über die Montage und Wartung der Anlage bis hin zur kontinuierlichen Belieferung. Rheingas greift bei Planung, Anlagenbau, Gasversorgung, Wartung und Service konsequent auf eigenes Personal mit umfassendem technischem Know-how zurück. www.rheingas.de

