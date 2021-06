Radio Bremen

Gloria von Thurn und Taxis zu Gast bei 3nach9 am Freitag, 18. Juni, im NDR/RB-Fernsehen

Bremen (ots)

Sie ist wohl Deutschlands berühmteste Fürstin: Gloria von Thurn und Taxis. In jungen Jahren bekannt als Punk-Fürstin mit medienwirksamen Auftritten, wilden Frisuren und auffälliger Mode, macht sie heute eher als Anhängerin erzkonservativer Kirchenhüter von sich reden. Über sich sagt sie, dass sie zurückhaltender geworden sei, "aber vom Charakter her bin ich immer noch draufgängerisch." Bei 3nach9 gewährt die passionierte Porträtmalerin Einblicke in die wirtschaftliche und kulturelle Verantwortung des Fürstenhauses und erklärt, welcher neuen Herausforderung sie sich aktuell stellt.

Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo bei 3nach9 am Freitag, 18. Juni, um 22:45 Uhr im NDR/RB-Fernsehen:

Wladimir Kaminer

Mit Anfang 20 verlässt er seine russische Heimat und macht sich von Moskau auf nach Berlin, wo er seit 1990 lebt. Der gelernte Toningenieur Wladimir Kaminer wurde hierzulande bekannt durch seinen Erzählband "Russendisko" und ist seither nicht mehr wegzudenken von den Bestsellerlisten. Mit unerschütterlichem Humor blickt der Schriftsteller aktuell auf die vergangenen Wochen, die, ausgelöst durch die Pandemie, das Leben aller veränderten. Bei 3nach9 spart der Meister der klugen Unterhaltung auch nicht aus, wie sehr sich sein Leben ungeahnt verändert hat.

Sahra Wagenknecht

Politisch links zu sein - was bedeutet das eigentlich heutzutage? Mit dieser Frage hat sich Sahra Wagenknecht auseinandergesetzt und geht dabei mit ihren Parteigenossinnen und -genossen hart ins Gericht. Die promovierte Volkswirtin, Publizistin und Politikerin ist seit 2009 Mitglied des Bundestages und war bis November 2019 Vorsitzende der Linksfraktion. Wie sie die linke Politik ändern will, welches Fazit sie nach 16 Jahren Kanzlerinnenschaft zieht und warum viele Politiker und Politikerinnen die Empathie verlieren, berichtet sie in der Juniausgabe von 3nach9.

Enno Janßen

Enno Janßen ist Vogelwart von Memmert, einer kleinen Vogelschutzinsel im niedersächsischen Wattenmeer. Hier kümmert er sich um die Erfassung der bis zu 160 verschiedenen Arten von Brut- und Rastvögeln. Seit 18 Jahren lebt Janßen von März bis November auf dem kleinen Eiland zwischen Borkum und Juist - ohne Straßen, Internetanschluss und andere Menschen. Für 3nach9 unterbricht der Ostfriese kurz seinen Inselaufenthalt und berichtet von einer selbstgewählten Isolation und seinem vielfältigen Arbeitsalltag.

Klaus Püschel

Er stand kurz vor dem verdienten Ruhestand, dann brach die Corona-Pandemie über das Land und Klaus Püschel obduzierte als erster Rechtsmediziner die Opfer, um Erkenntnisse für die Behandlung von Patienten zu gewinnen. Der Professor leitete von 1991 bis 2020 das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Er obduzierte die Leiche Uwe Barschels, um herauszufinden, ob es Mord oder Selbstmord war. Auslandseinsätze führten ihn zu Opfern von Naturkatastrophen und er half bei der Aufarbeitung des Völkermordes in Ruanda. Warum wir uns alle mehr mit dem Tod auseinandersetzen sollten, statt ihn zu verdrängen, erzählt er bei 3nach9.

Daniel Schmidt

Ein Autounfall vor sechs Jahren veränderte das Leben von Daniel Schmidt von einer Sekunde zur nächsten. Ausgelöst durch ein Schädelhirntrauma verliert der junge Mann sein Kurzzeitgedächtnis - und erlangt es bis zum heutigen Tag nicht zurück. Täglich vergisst er am Abend, was am Morgen war. Seine Aufmerksamkeitsspanne reicht auch an guten Tagen nicht über 24 Stunden hinaus. Er kämpft sich zurück ins Leben, meistert seinen Alltag, gründet eine Familie. An die Geburt seines Kindes kann er sich jedoch nicht erinnern. Bei 3nach9 gibt Daniel Schmidt Einblicke in seinen Alltag und spricht über sein Leben ohne Erinnerung.

Erstsendung auf NDR/RB-Fernsehen und hr-Fernsehen

Original-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell