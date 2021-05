Radio Bremen

Sabbeln und Singen: Ina Müller zu Gast in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Dienstag, 28. Mai, im Ersten

Ina Müller ist die Queen des gepflegten Tresen-Talks: Im "Schellfischposten", der legendären Kneipe im Hamburger Hafen, entlockt sie den Gästen ihrer eigenen Sendung so manch intimes Detail. Ihre zweite Leidenschaft neben dem Sabbeln ist das Singen - und das hat sie seit mehr als einem Jahr nicht mehr vor großem Publikum getan. Wie sehr es die Ehrenbürgerin von Köhlen wieder auf die Bühne zieht und welche Hausapotheke die gelernte pharmazeutisch-technische Assistentin immer auf ihrer Tour dabeihat, erzählt sie bei 3nach9 .

Außerdem begrüßen Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers in der Radio Bremen-Talkshow3nach9als TALK am Dienstag im Ersten am 18. Mai 2021, 22.50 Uhr, und im NDR/RB-Fernsehen am 21. Mai 2021, 22.00 Uhr:

Martin Rütter

Der will doch nur spielen - dieser Satz beschreibt nicht den Mann, sondern die Klienten, mit denen er sich hauptberuflich beschäftigt. Die Klienten sind Hunde - und er ist ihr Trainer: Martin Rütter. Für absolut jedes vierpfotige Problem hat er eine Lösung parat. Und weil er auch immer wieder Fragen zu der Beziehung zwischen Menschen und Tieren, aber auch über das merkwürdige Verhalten mancher Zweibeiner beantworten muss, gibt er nun sein Wissen auch in einem Podcast preis. 3nach9 freut sich auf ein Gespräch mit Deutschlands bekanntestem Hundetrainer.

Jan Delay

Wenn schon nicht in den Clubs getanzt werden kann, dann wird eben das heimische Wohnzimmer zur Disco. Ganz hervorragend funktionieren Tanzbewegungen mit dem fünften Soloalbum von Jan Delay - voller Bass, Bumms und Positivität. Der wandlungsfähige Musiker wirft Fragen auf, die dringend geklärt werden müssen: Wie erhält er sich aktuell seinen positiven Blick auf die Welt? Fehlt dem Werder-Fan eher der Stadionbesuch oder die Bühne? Und wie sieht es mit seinen Fahrkünsten aus, nachdem er vor einem guten Jahr endlich seinen PKW-Führerschein gemacht hat? Antworten darauf gibt es von Entertainer Jan Delay.

Janis McDavid

Janis McDavid wurde 1991 ohne Arme und Beine geboren. Seine Pflegeeltern halfen ihm in seinem Aufwachsen oft dadurch, indem sie ihm nicht halfen, hat er einmal gesagt. Das habe ihn selbstständig werden lassen. Und so handelt der mehrfach international ausgezeichnete Vortrags- und Motivationsredner heute nach dem Motto: Ich lasse mich nicht behindern. In seinem neuesten Werk wirft er provokant einen Blick auf das stets im Narzissmusverdacht stehende Ich und wird die Frage beantworten, warum Selbstwert einen guten Ruf genießt, das sogenannte Ego jedoch keineswegs.

Bill Kaulitz

Wer mit Anfang 30 seine Autobiografie schreibt, sollte schon einiges erlebt haben, worüber es sich zu berichten lohnt. Keine Sorge: Das Leben des Sängers Bill Kaulitz bietet außergewöhnliche Geschichten en masse. Und doch war das Befassen mit seinen Lebensmomenten "das Beängstigendste, was ich jemals getan habe", sagt er. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom und der Band "Tokio Hotel" erlebte er vor gut 15 Jahren einen plötzlichen Weltruhm, der neben kreischenden Teenies, Exzentrik und Erfolg auch Einsamkeit hervorbrachte. Vielleicht nennt der in Leipzig Geborene sein Werk auch deshalb "Career Suicide", was man in etwa mit "Karriere Selbstmord" übersetzen kann. Darüber - und besonders über die Beziehung zu Zwilling Tom und Schwägerin Heidi Klum - berichtet Bill Kaulitz bei 3nach9.

Jasna Fritzi Bauer und Luise Wolfram

Am Pfingstmontag tritt das neue Bremer "Tatort"-Trio seinen Dienst im Ersten an. Luise Wolfram, vielen schon aus vorherigen Bremer Tatort-Folgen bekannt, klärt fortan gemeinsam mit Jasna Fritzi Bauer und dem Dänen Dar Salim Verbrechen in Bremen und umzu auf. Gemeinsam werden die beiden Hauptdarstellerinnen kurz vor Ausstrahlung des ersten Films "Tatort: Neugeboren" im 3nach9-Studio an der Weser vorbeischauen. Sie kennen sich allerdings schon viel länger: Über ihre gemeinsame Zeit auf der Schauspielschule und über den satirischen Weg hin zum ernsthaften Kriminalfilm, berichten beide bei 3nach9.

