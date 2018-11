Chefredakteur Andreas Güldenfuß fährt "Camper Vans" auf Erfolgskurs

Stuttgart (ots) - "Camper Vans", das größte europäische Magazin für Campingbusse und Kastenwagen, fährt weiter auf Erfolgskurs: Andreas Güldenfuß, der 2018 bei Camper Vans Verantwortung für Content-Produktion, Steuerung und Entwicklung der Branchenkontakte übernommen hat, ist seit Oktober Chefredakteur des Magazins. Damit verantwortet der 46-Jährige die Print- und Digital-Inhalte nun auch offiziell an der Spitze des Magazins, das im Stuttgarter DoldeMedien Verlag erscheint. "Mit Andreas Güldenfuß am Steuer und seiner überaus erfahrenen Mannschaft in Sachen Fahrzeugtechnik und Zubehör werden wir den beispiellosen Erfolgskurs von Camper Vans weiter fortsetzen", sagt Christine Felsinger, Publisher und stellvertretende Verlagsleiterin. "Ich freue mich, dass wir für diese verantwortungsvolle Aufgabe nun einen so zuverlässigen Kollegen gewonnen haben." Im neuen Branchendienst "Camping Insights", den DoldeMedien beim Caravan Salon in Düsseldorf launchte, wurde die News bereits positiv aufgenommen, denn Andreas Güldenfuß gilt als verlässlicher Kommunikator und exzellenter Kenner der Camping- und Fahrzeugbranche.

Güldenfuß war nach Fachverlagsvolontariat, einem Studium der Mechatronik/Technische Redaktion und verantwortlichen Aufgaben im Marketing bereits für mehrere Magazinentwicklungen im Bereich Zwei- und Vierrad zuständig, die er als Chefredakteur und Objektleiter führte. Zu DoldeMedien kam er 2017, zunächst als Redakteur Test und Technik. Mit seiner Unterstützung konnte Camper Vans 2018 die Auflage um 13 Prozent gegenüber Vorjahr steigern und erreichte mit der August-Ausgabe das bisher beste Verkaufsergebnis seit Gründung des Magazins. Im Jubiläumsjahr 2019 planen Güldenfuß und Team zum fünfjährigen Bestehen der Marke Camper Vans diverse Aktionen für Leser und Kunden.

Der DoldeMedien Verlag verlegt Special-Interest-Magazine und digitale Medien zu Themen rund um mobile Freizeit und aktiven Lebensgenuss. Seit 1989 widmet sich das Stuttgarter Unternehmen dem Thema "mobile Freizeit" mit Informationen, Produkttests, Service und Unterhaltung für Reisemobilisten (Reisemobil International & CamperVans) sowie für Wohnwagen-Fans, PKW-Fahrer und Camper (Camping, Cars & Caravans). Im Unternehmensbereich "Healthy Living" erscheint das Magazin eathealthy sowie RUNNING - Das sportliche Laufmagazin. Die DoldeMedien Verlag GmbH ist ein Tochterunternehmen der international tätigen FORUM MEDIA GROUP mit Hauptsitz in Merching (Bayern).

Über Camper Vans: Das Magazin rund um Campingbusse und Kastenwagen erscheint zweimonatlich. Es informiert und unterhält Leser zum Trendthema Vanlife im kompakten Reisemobil - mit authentischen Fahrberichten, Technik- und Zubehör-Tests, Outdoor-Specials und Reise-Reportagen.

