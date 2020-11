Continental Reifen GmbH

Reifen der Extreme-E-Rennserie mit Reifenmanagementlösung ContiConnect

Hannover (ots)

- Digitale Reifenüberwachung im sportlichen Grenzbereich - Extreme Anforderungen an Fahrzeug und Reifen - Reifenmanagementlösung bringt mehr Sicherheit für Fahrer und Fahrzeug

Ab März 2021 wird die neue Offroad-Rennserie Extreme E den professionellen Motorsport mit Elektro-SUVs in die entlegensten Winkel der Erde bringen. Im Veranstaltungskalender stehen Wettbewerbe in der Wüste von Saudi Arabien, im Senegal, im brasilianischen Regenwald und in der Gletscherregion in Patagonien. Dabei werden die Teams nicht nur mit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen konfrontiert, sondern es erwarten sie auch extreme Strecken, auf denen nicht zuletzt die Reifen im Fokus stehen werden. Die sind vom Gründungspartner Continental speziell für diese Einsätze entwickelt worden.

Extreme Rennsituation mit extremen Anforderungen an die Reifen

"Die Rennen werden nicht auf genormten Rennstrecken mit vergleichbaren Fahrbahnbelägen ausgetragen", beschreibt Sandra Roslan, Projektmanagerin Continental, die besondere Herausforderung. "Die Teams fahren vielmehr in einer natürlichen Umgebung mit wechselnden und sehr verschiedenen Untergründen wie Sand, Kies, Geröll, Schlamm und Eis." Hinzu kommen die Rennsituation mit extremen Beschleunigungen, heftigen Bremsmanövern, hohen Geschwindigkeiten auch in eng gesteckten Kurven, Driftbewegungen und sogar Sprünge. Gefordert werden die Pneus auch durch die eigens für diese Rennserie entwickelten Fahrzeuge.

Die auf den Namen ODYSSEY 21 getauften Boliden besitzen ein elektrisches Äquivalent von fast 550 PS. Das ist das Dreifache des Drehmoments des Formel-E-Gen-2-Fahrzeugs. Zudem sitzt an jedem Steuer ein absoluter Profi, der das Ziel verfolgt, aus dem Fahrzeug und den Reifen das Maximum herauszuholen. In dieser außergewöhnlichen Konstellation haben wir es mit der größten Herausforderung zu tun, der sich Reifen im Motorsport jemals stellen mussten", sagt Sandra Roslan. Damit die Piloten die Reifen mit größter Sicherheit für das Fahrzeug und die eigene Gesundheit jederzeit bis an ihre Grenzen führen können, sind die SUVs mit einem besonderen Überwachungssystem ausgestattet.

Digitale Verbindung zum Reifen bringt mehr Sicherheit ins Rennen

Die Reifenmanagementlösung ContiConnect liefert während des Rennens Reifendaten wie Reifenfülldruck und Reifentemperatur in Echtzeit. Ein Sensor im Reifeninneren misst und analysiert die Daten kontinuierlich und zeigt sie dem Fahrer auf einem Display in seinem Cockpit an. Sollten sich Reifenfülldruck und Reifentemperatur verändern, wird der Fahrer sofort durch ein optisches und akustisches Signal gewarnt und kann handeln. Reifenausfällen wird dadurch vorgebeugt. Außerdem werden die Reifeninformationen live auf die Monitore und die Rechner der technischen Betreuer übertragen und für spätere Rennanalysen gespeichert.

Die Module der digitalen Reifenmanagementlösung

Die Reifenmanagementlösung ContiConnect ist im weltweiten Einsatz praxiserprobt. Entwickelt wurde sie als Nachrüstlösung mit der und für die Nutzfahrzeugbranche und ist von 2013 bis heute entlang der Bedürfnisse der Anwender schrittweise ausgebaut und ergänzt worden. ContiConnect ermöglicht dem Flottenmanager über ein Webportal auf die Reifenfülldruck- und Temperaturdaten der gesamten Fahrzeugflotte zuzugreifen. Es gibt zwei Varianten, die Reifeninformationen an das Webportal zu übermitteln. Entweder stationär, wenn das Fahrzeug an einer Messstation, dem Yard Reader, vorbeifährt, oder live während der Fahrt über die ContiConnect Driver App, die gleichzeitig auch den Fahrer informiert.

Die Offroad-Rennserie Extreme E wird in Zusammenarbeit mit der Formel E durchgeführt. Ab 2021 ist Continental Premiumsponsor der Extreme-E-Rennserie. Das Technologieunternehmen wird alle Fahrzeuge mit Reifen für die unterschiedlichen und sehr anspruchsvollen Einsätze ausstatten. Der Veranstalter Formula E Holdings Ltd. rechnet im ersten Jahr der Serie mit zehn Teams.

Unter folgendem Link finden Sie ein Erklär-Video der ContiConnect-App: LINK

Das Bildmaterial finden Sie hier: LINK

Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 233.000 Mitarbeiter in 59 Ländern und Märkten.

Das Geschäftsfeld Reifen verfügt über 24 Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Continental ist einer der führenden Reifenhersteller und erzielte im Geschäftsjahr 2019 in diesem Geschäftsfeld mit mehr als 56.000 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 11,7 Milliarden Euro. Continental ist einer der Technologieführer im Bereich der Reifenproduktion und bietet eine breite Produktpalette für Personenkraftwagen, Nutz- und Spezialfahrzeuge sowie Zweiräder an. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung leistet Continental einen wichtigen Beitrag zu sicherer, wirtschaftlicher und ökologisch effizienter Mobilität. Das Portfolio des Geschäftsbereichs Reifen umfasst Dienstleistungen für den Reifenhandel und für Flottenanwendungen sowie digitale Managementsysteme für Reifen.

