INTERSOUND veröffentlicht Tribut an Ex-Beatle / Norman Candler interpretiert John Lennon neu

Tribute to John Lennon: Würde der ehemalige Star der Beatles noch leben, wäre er morgen 80 Jahre alt geworden. Anlässlich seines Geburts- sowie seines 40. Todestages veröffentlicht INTERSOUND auf seinem Label MEMORYLANE das legendäre Album "A TRIBUTE TO JOHN - NORMAN CANDLER PLAYS JOHN LENNON" von 1981 neu.

"A TRIBUTE TO JOHN - NORMAN CANDLER PLAYS JOHN LENNON" galt bei der Erstveröffentlichung 1981 sofort als Meisterwerk und feierte weltweite Erfolge. Original-Tonmeister Gerhart Frei holte die Bänder aus dem INTERSOUND-Archiv, modernisierte die Aufnahmen grundlegend und passte den Sound der Gegenwart an. Die neu abgemischten Tracks von Norman Candler und seiner Band MAGIC STRINGS glänzen jetzt mit starken Schlagzeug- und Bass-Elementen. Durch den reduzierten Hall wirken die Songs filigraner und noch kraftvoller.

Candler hatte die Instrumentierung schon 1981 an den Lennon-Originalen orientiert: Bei "Power to the People" nutzt er rockige E-Gitarren, in "Happy Xmas (War is over)" übernimmt eine folkige Panflöte die Gesangsmelodie - passend zur Doppelbedeutung des Stücks, das sowohl klassischer Protestsong als auch Weihnachtslied ist. Für Beatles-Fans beinhaltet das Album mit "Hey Jude" und "Eleanor Rigby" außerdem zwei Bonustracks von Candler-Alben aus den frühen 70er Jahren.

Als Arrangeur, Dirigent und Bandleader der MAGIC STRINGS schuf Norman Candler schon in den frühen 70er Jahren einen unverwechselbaren Stil aus grandioser Symphonik und zeitgenössischem Pop. Der Doppelsound zweier mächtiger Streichorchester kombiniert mit treibenden Pop-Rhythmen etablierte ihn über Jahrzehnte hinweg in den Easy-Listening-Programmen der ARD und vieler weltweiter Radiosender.

Über Intersound:

INTERSOUND ist ein Musikverlag, Musikproduzent und Musikvertrieb mit Sitz in München. Das Unternehmen veröffentlicht über das interne Label MEMORYLANE frisch gemasterte Versionen von Musikalben, die in den 1970er Jahren mit legendären Solisten und Orchestern, wie Franck Pourcel, Acker Bilk, Nelson Riddle (bekannt durch Zusammenarbeit mit Frank Sinatra) oder Norman Candler aufgenommen wurden.

