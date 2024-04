Vereinigte Bühnen Wien GesmbH

In memoriam Michael Boder

Wien (ots)

Das MusikTheater an der Wien führt das letzte Projekt des Dirigenten zu einer ihm gewidmeten Premiere

Der Dirigent Michael Boder ist am Sonntag, den 7. April 65-jährig in Wien überraschend verstorben. Am MusikTheater an der Wien probte er zuletzt das von ihm und Regisseur Johannes Erath konzipierte Projekt Freitag, der Dreizehnte anlässlich des 150. Geburtstages des Komponisten Arnold Schönberg.

Ganz im Sinne des hochgeschätzten Dirigenten und Freundes setzt das MusikTheater an der Wien die Entwicklung dieser außergewöhnlichen Produktion fort.

Freitag, der Dreizehnte kommt am Freitag, den 26. April zur Premiere und ist an fünf weiteren Terminen im Reaktor zu erleben.

Die bisherige Studienleiterin Anna Sushon übernimmt nun zusätzlich die musikalische Leitung des Ensembles mit Christine Schäfer und Magdalena Anna Hofmann, dem Klangforum Wien und dem Arnold Schoenberg Chor. Anna Sushon hat gemeinsam mit Michael Boder das Projekt vorbereitet und wird es in seinem Sinne zur Aufführung bringen. Sie ist als Korrepetitorin, Liedbegleiterin und Dirigentin international tätig, ihr Repertoire umfasst Werke aller Stilepochen, mit einem Schwerpunkt auf zeitgenössischer Musik.

Weitere Informationen zum Stück

Original-Content von: Vereinigte Bühnen Wien GesmbH, übermittelt durch news aktuell