Die Welt wird im Dezember in Riad zusammenkommen, um über die Zukunft und die Herausforderungen des Arbeitsmarktes zu diskutieren.

Das Ministerium für Humanressourcen und soziale Entwicklung des Königreichs Saudi-Arabien veranstaltet die erste jährliche Global Labor Market Conference (GLMC). Die GLMC wird am 13. und 14. Dezember 2023 mit dem Ziel, die Resilienz des Arbeitsmarktes für alle Beteiligten zu fördern, stattfinden. Zu den Zielen der Konferenz gehören die Beobachtung der aktuellen Marktsituation, die Förderung gemeinsamer Anstrengungen zu ihrer Verbesserung und die Zusammenführung von Regierungsvertreterinnen und -vertretern, Fachleuten, Innovatorinnen und Innovatoren, führenden Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft und Gewerkschaften, Akademikerinnen und Akademikern, Nichtregierungsorganisationen sowie den Vereinten Nationen und anderen multinationalen Institutionen, um diese Fragen anzugehen.

S.E. Ahmed bin Sulaiman Al-Rajhi, der saudische Minister für Humanressourcen und soziale Entwicklung, begrüßte die Konferenz als eine dringend benötigte Plattform zur Förderung der Harmonie auf dem Arbeitsmarkt in einer Zeit nie dagewesener Störungen. Minister Al-Rajhi dankte der Führung des Königreichs für ihren Beitrag zu einem widerstandsfähigeren Arbeitsmarkt auf nationaler, regionaler und globaler Ebene im Rahmen der saudi-arabischen Transformationsagenda Vision 2030. Er betonte, dass Saudi-Arabien eine Vorbildfunktion für die Arbeitsmärkte anstrebe und anerkenne, dass der Erfolg der ehrgeizigen Ziele der Vision 2030 von einer breiten Zusammenarbeit innerhalb der globalen Gemeinschaft abhänge.

Die GLMC wird sich auf acht Hauptthemen konzentrieren: Katalysatoren für den globalen Arbeitsmarkt, Qualifikations- und Produktivitätsprobleme, Umgestaltung des Arbeitsmarktes, Arbeit für alle, künstliche Intelligenz, Umgestaltung des Arbeitsmarktes, der richtige Weg zur Deregulierung und die zukunftssichere Organisation.

Diese Veranstaltung geht auf die Bereitschaft des Ministeriums für Humanressourcen und soziale Entwicklung zurück, sich an Diskussionen über die neuesten Visionen und innovativen Ideen in Bezug auf die Arbeitsmärkte weltweit zu beteiligen. Dies steht im Einklang mit der Vision des Ministeriums, die Rolle von Arbeitgebern und Regierungen bei der Schaffung eines harmonischen und integrativen Arbeitsmarktes zu betonen und gleichzeitig international anerkannte Modelle und Praktiken, die mit den Zielen des Königreichs durch verschiedene Konferenzaktivitäten in Einklang stehen, zu etablieren.

Die Konferenz findet zu einem Zeitpunkt statt, zu dem die rasanten technologischen Fortschritte auf den globalen Arbeitsmärkten neue Herausforderungen, die vielschichtige Lösungen für ihre Eindämmung und die Entwicklung proaktiver Maßnahmen erfordern, mit sich bringen.

Über die Global Labor Market Conference (GLMC)

Die Global Labor Market Conference ist eine Plattform, die darauf abzielt, Expertinnen und Experten, Spezialistinnen und Spezialisten sowie Vertreterinnen und Vertreter von Arbeitsmarktakteuren zusammenzubringen, um aktuelle und zukünftige Herausforderungen des internationalen Arbeitsmarktes zu diskutieren und innovative Lösungen vorzuschlagen, um diese anzugehen. Diese jährliche Konferenz, die vom Ministerium für Humanressourcen und soziale Entwicklung des Königreichs Saudi-Arabien in Riad ins Leben gerufen wurde, soll ein Forum für den Gedankenaustausch und die Zusammenarbeit bieten und eine treibende Kraft für positive Veränderungen in der Arbeitswelt auf globaler Ebene sein.

An der Veranstaltung werden Exzellenzen, die Arbeitsministerinnen und -minister der G20-Länder, Leiterinnen und Leiter einschlägiger internationaler Organisationen, hochrangige Beamtinnen und Beamten sowie Persönlichkeiten aus dem staatlichen und privaten Sektor weltweit teilnehmen. Darüber hinaus werden sich wichtige Investorinnen und Investoren aus dem lokalen und internationalen Privatsektor beteiligen. Das Hauptaugenmerk der Konferenz liegt auf arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und bewährten Verfahren, wobei die zentrale Rolle von Arbeitgebern und Regierungen bei der Gestaltung eines harmonischen und integrativen Arbeitsmarktes betont wird.

Neben dem Hauptprogramm der Konferenz, das sich mit Themen wie der Zukunft der Arbeitsmärkte, den laufenden Veränderungen in der Arbeitswelt und dem Einfluss der Globalisierung befasst, werden verschiedene Nebenveranstaltungen stattfinden. Dazu gehören spezialisierte Workshops, verschiedene Veranstaltungen, die Unterzeichnung zahlreicher Vereinbarungen und Abkommen sowie die Auszeichnung herausragender Institutionen und Organisationen des Arbeitsmarktes durch den „Labor Award".

