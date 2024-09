Flytxt

Flytxt ernennt Vickram Nagi zum Senior Vizepräsident und Leiter des weltweiten Vertriebs

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Flytxt, ein Pionier im Bereich KI-gestützter Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen, die den Customer Lifetime Value (CLTV) für Abonnementunternehmen maximieren, hat die Ernennung von Vickram Nagi zum Senior Vizepräsidenten und Leiter des globalen Vertriebs bekannt gegeben.

Vickram verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensvertrieb, strategische Geschäftsentwicklung, Managed Services und Geschäftsumwandlung bei großen Technologie- und Digitaldienstleistern. Bevor er zu Flytxt kam, hatte er Führungspositionen bei Kyndryl Holdings (einem IBM-Spin-off), IBM, BigCash Online Gaming, iiNet Australia und Primus Telecom Australia inne.

Flytxt ist auf vier Kontinenten vertreten und hat über 80 Kunden in verschiedenen Branchen. In seiner neuen Rolle wird Vickram für die Förderung des Verkaufs und des Umsatzwachstums verantwortlich sein. Seine Ernennung erfolgt zu einem wichtigen Zeitpunkt im Wachstumsprozess von Flytxt, da das Unternehmen die globale Präsenz seiner KI-gesteuerten Kundenerfahrungslösungen in verschiedenen Märkten und Branchen ausbauen möchte.

Vickram ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit umfangreicher Erfahrung in der erfolgreichen Förderung von profitablem Wachstum durch strategische Allianzen und Vertriebsinitiativen in hart umkämpften Märkten. Er ist bekannt dafür, dass er bei vielen Fortune-500-Unternehmen eine entscheidende Rolle bei der Umstrukturierung von Unternehmen gespielt hat, indem er den Vertrieb und die betriebliche Effizienz auf globaler Ebene verbessert hat.

Dr. Vinod Vasudevan, Geschäftsführer von Flytxt, kommentierte die Ernennung: „Wir freuen uns sehr, Vickram Nagi im Führungsteam von Flytxt begrüßen zu dürfen. Vickrams herausragende Fähigkeit, sich in komplexen Geschäftsumgebungen zurechtzufinden, strategische Beziehungen aufzubauen und Best Practices aufrechtzuerhalten, wird uns helfen, das Marktwachstum zu beschleunigen und hochwertige Kundeninteraktionen zu liefern."

Vickram Nagi zeigte sich begeistert: „Das Portfolio an KI-gesteuerten Produkten und Lösungen von Flytxt ist nicht nur innovativ, sondern auch durch den Markterfolg validiert. Ich freue mich darauf, bei Flytxt einzusteigen und globale Initiativen zu leiten, um den Vertrieb auszubauen, neue Märkte zu erschließen und die Zusammenarbeit mit wichtigen strategischen Kunden zu vertiefen."

Informationen zu Flytxt

Flytxt ermöglicht es den größten Marken der Welt, eine der grundlegenden Herausforderungen von Abonnement- und nutzungsbasierten Geschäften zu lösen – die Maximierung des Customer Lifetime Value (CLTV). Es ist der vertrauenswürdige Technologiepartner von über 80 Unternehmen in mehr als 50 Ländern sowie von führenden CX-Plattformanbietern für die CLTV-Maximierung. Die preisgekrönte, firmeneigene CLTV-KI von Flytxt wurde auf der Grundlage von Erkenntnissen und Mustern aus der realen Welt von mehr als einer Milliarde Verbrauchern und Billionen von Datenpunkten entwickelt und gut trainiert. Das Unternehmen hat eine Niederlassung in Dubai, globale Entwicklungszentren in Indien und ist in Mexiko, den Niederlanden, Kolumbien, Malaysia, der Tschechischen Republik, Spanien und Kenia vertreten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.flytxt.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2493381/Vickram_Nagi.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2096851/Flytxt_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/flytxt-ernennt-vickram-nagi-zum-senior-vizeprasident-und-leiter-des-weltweiten-vertriebs-302235435.html

Original-Content von: Flytxt, übermittelt durch news aktuell