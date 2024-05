Otter Consult GmbH

Fehlende Nachfolger im Mittelstand: Otter Consult GmbH klärt auf - das müssen Unternehmer jetzt tun

Bild-Infos

Download

Schwarzach (ots)

Eine Folge der alternden Gesellschaft ist, dass immer mehr Unternehmer auf der Suche nach einer geeigneten Nachfolgelösung sind. Dennoch gelingt es ihnen oft nicht, ihren Betrieb in fähige Hände weiterzugeben. Ein Problem, dem sich Fabian Zamzau und Michael Polit, die Geschäftsführer der Otter Consult GmbH, gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Markus Steck und ihrem zehnköpfigen Team angenommen haben. Die beiden Experten bieten in dieser kritischen Phase umfassende Beratung und unterstützen ihre Kunden bei einer gewinnbringenden Umsetzung. Was Unternehmen jetzt tun sollten, um eine erfolgreiche Nachfolgelösung zu realisieren, erfahren Sie im Folgenden.

Dass auf Deutschland eine Nachfolgewelle zurollt, ist mittlerweile ein allgemein akzeptiertes Phänomen. Experten sprechen von mehreren Zehntausend Unternehmen jährlich, in denen sich aus Altersgründen ein Wechsel anbahnt. Betroffen sind vor allem familiengeführte Unternehmen aus dem Mittelstand. "Für Unternehmer war es noch nie schwerer, eine geeignete Nachfolge zu finden", erklärt Fabian Zamzau von der Otter Consult GmbH. "Das hat weitreichende Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Deutschland, weil immer mehr Unternehmen, insbesondere mittelständische Betriebe, verschwinden - und dadurch Lücken in Wirtschaft und Gesellschaft hinterlassen."

"Um diesem Trend entgegenzuwirken, ist eine frühzeitige und systematische Vorbereitung auf die Unternehmensnachfolge von entscheidender Bedeutung", ergänzt sein Geschäftspartner Michael Polit. "Schließlich geht es darum, das Lebenswerk des Unternehmers zu erhalten und die Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu sichern." Die Otter Consult GmbH steht betroffenen Betrieben dabei als kompetenter Ansprechpartner zur Seite: Nicht nur unterstützt die M&A-Beratung Unternehmer bei der Suche nach qualifizierten Nachfolgern - sie gewährleistet auch eine gewinnbringende Gestaltung des Verkaufsprozesses. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf der finanziellen Seite des Verkaufs. Vielmehr begleitet das Team um die Geschäftsführer Fabian Zamzau, Michael Polit und Geschäftspartner Markus Steck seine Kunden von der Planung bis hin zur Umsetzung - und steht ihnen darüber hinaus auch bei organisatorischen Herausforderungen und wichtigen Entscheidungen zur Seite. Durch ihre enge Zusammenarbeit mit Anwälten und Steuerberatern ist die Otter Consult GmbH dazu in der Lage, ihren Kunden eine vollumfängliche Betreuung zu bieten.

Die Nachwirkungen der Inflation in der Unternehmensnachfolge

"Die Inflation war lange Zeit in aller Munde, doch nun, da sie langsam abflaut, müssen Unternehmer darauf achten, dass sie nicht von ihren Nachwirkungen überrollt werden - insbesondere, wenn es um das Thema Unternehmensnachfolge geht", sagt Fabian Zamzau. "Denn mit der abklingenden Inflation verändern sich auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Das kann direkte Auswirkungen auf Unternehmensnachfolgen und -verkäufe haben. So ist es aktuellen Berichten zufolge zum Beispiel so, dass es mehr als dreimal so viele Angebote wie Übernahmeinteressenten gibt. Diese Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage macht deutlich, wie dringend es für Unternehmer ist, sich aktiv mit der Planung ihrer Unternehmensnachfolge auseinanderzusetzen."

Statistische Prognosen verdeutlichen, dass bis zum Jahr 2030 etwa 500.000 Unternehmensübergaben in Deutschland anstehen. Dennoch verfügt jedes zweite der betroffenen Unternehmen derzeit noch über keine klare Nachfolgeregelung. Dabei wäre es essenziell, sich aktiv mit dem Thema Unternehmensnachfolge auseinanderzusetzen, um den Wertverlust durch Inflation zu minimieren. Nur so können sich mittelständische Betriebe erfolgreich den Herausforderungen einer zunehmend gesättigten Marktlage stellen.

Erfolgsfaktoren für eine gelungene Übergabe

Mittelständische Unternehmen, die in einem Markt mit einer Vielzahl ähnlicher Unternehmen, so zum Beispiel im Handwerk, tätig sind, könnten angesichts der kommenden Nachfolgewelle leicht denken, keinen Spitzenpreis für ihr Unternehmen erzielen zu können. Ein Trugschluss, denn mit der richtigen Vorbereitung und einer passenden Strategie ist es grundsätzlich durchaus möglich, den Wert des Unternehmens zu steigern und sich so von der Konkurrenz abzuheben. Damit das gelingt, ist es unabdinglich, interne Prozesse zu optimieren und entsprechende "Schönheitsreparaturen" zu realisieren, die dabei helfen, das Unternehmen in einem besseren Licht zu präsentieren - und so seine Marktführerschaft herauszustellen.

Bei der Unternehmensnachfolge geht es jedoch nicht nur darum, die richtige Strategie parat zu haben - man muss sie auch praktisch umsetzen können. Dies gelingt am besten in Zusammenarbeit mit einem professionellen Ansprechpartner wie der Otter Consult GmbH, die als M&A-Berater Experte darin ist, alle Abläufe zu verstehen und entsprechend umzusetzen. Ihre Beratungsansätze umfassen Strategien zur Steigerung des Unternehmenswerts, die sowohl Optimierungen im Unternehmen als auch Differenzierungsstrategien im Wettbewerbsumfeld beinhalten.

So unterstützt die Otter Consult GmbH Unternehmen

Damit der Unternehmensverkauf gelingt, ist es entscheidend, mindestens ein bis zwei Jahre vor dem geplanten Verkauf mit den Vorbereitungen zu beginnen, um relevantes Wissen und Fähigkeiten aufzubauen. Diese Vorbereitungen erfordern Zeit und Engagement - und können folglich nicht einfach nebenbei erledigt werden. Auch in dieser Hinsicht kann die Otter Consult GmbH helfen.

"Wir erklären unseren Kunden detailliert alle Abläufe", sagt Fabian Zamzau. "Außerdem zeigen wir ihnen, wie die zeitliche Planung funktioniert und welche Schritte zu beachten sind." Zu diesem Zweck bieten wir sowohl digitale Ressourcen als auch persönliche Beratungen an. Manchmal kann es zudem sinnvoll sein, das Unternehmen vor dem Verkauf strategisch aufzubereiten. Auch dabei unterstützen die Experten ihre Kunden und ermöglichen es Unternehmen so, ihren Wert massiv zu steigern, sich optimal am Markt zu positionieren und die Unternehmensnachfolge erfolgreich zu klären - sei es nun durch eine Nachfolgeregelung oder einen Verkauf. "Wir sind davon überzeugt, dass jede Unternehmensgeschichte letztendlich an ihrem Ende, also am Übergang und Verkauf des Betriebs, gemessen wird. Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir tagtäglich mit vollem Einsatz daran, diesen Schritt erfolgreich zu gestalten", erklärt Michael Polit abschließend.

Sie möchten in den nächsten drei bis fünf Jahren Ihr Unternehmen verkaufen? Melden Sie sich jetzt bei den Experten der Otter Consult GmbH und vereinbaren Sie einen Termin für eine kostenfreie Erstberatung!

Original-Content von: Otter Consult GmbH, übermittelt durch news aktuell