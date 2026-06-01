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Neuerscheinung: EINE WELT-Album Vol. 6 ab sofort verfügbar

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Bonn (ots)

Ab heute ist das EINE WELT-Album Vol. 6 verfügbar, eine Compilation aller Gewinnersongs der sechsten Wettbewerbsrunde des Song Contests "Dein Song für EINE WELT!". Das Album bündelt Songs junger Künstler*innen, die sich musikalisch mit zentralen globalen Herausforderungen auseinandersetzen und sich für eine gerechtere Welt stark machen.

Jeder Song bringt eine eigene künstlerische Perspektive ein und macht deutlich, wie junge Menschen globale Entwicklungen wahrnehmen und reflektieren, beispielweise Klimawandel, Toleranz, Krieg und Frieden, Menschenrechte oder nachhaltigen Konsum. Die Songs der jungen Künstler*innen verbinden persönliche Erfahrungen mit einem übergreifenden Anliegen: dem Wunsch nach mehr Bewusstsein, Verantwortung und gesellschaftlichem Engagement. Das EINE WELT-Album Vol. 6 ist damit nicht nur ein musikalisches Projekt, sondern auch eine Plattform für gesellschaftliche Themen aus der Perspektive der jungen Generation.

Produziert wurden alle Songs im Tonstudio der Kreuzberger Musikalischen Aktion e.V. in Berlin. Während des gesamten Prozesses wurden die Nachwuchskünstler*innen von erfahrenen Coaches begleitet - von der Vorbereitung bis zur finalen Studioaufnahme.

Album ab sofort verfügbar

Das EINE WELT-Album Vol. 6 ist ab heute kostenlos als Download auf der Webseite des Wettbewerbs erhältlich und kann auf allen Musikplattformen gestreamt werden. Zudem kann die Doppel-CD ab sofort kostenlos vorbestellt werden.

Ein EINE WELT-Song, der wachrüttelt

Begleitend zu dem Album erscheint in Kürze das offizielle Musikvideo zum erstplatzierten EINE WELT-Song "Noch'n Song für 'ne heile Welt" von ROCKYTRIO feat. Popchor Musikschule Frankfurt. Der Song ist eine kraftvolle Hommage an die großen Friedens- und Protestlieder vergangener Jahrzehnte - und gleichzeitig ein eindringlicher Weckruf an die Gegenwart. "Es muss einfach mehr Aufschrei geben für eine heilere Welt. Im besten Fall fühlen sich andere Kreative angesprochen, mitzuschreien. Dann hätten wir echt schon viel erreicht!", sagt Keyboarder Mika.

Über den Song Contest

Der Song Contest "Dein Song für EINE WELT!" wird von der Engagement Global gGmbH im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchgeführt. Ziel des Wettbewerbs ist es, junge Menschen dazu zu motivieren, sich auf musikalische Weise mit globalen Themen und Zusammenhängen auseinanderzusetzen. Der Song Contest ist eine Begleitmaßnahme zum Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik "alle für EINE WELT für alle". Dieser lädt Schüler*innen ein, mutige Ideen zu entwickeln, um das Schicksal unseres Planeten selbst in die Hand zu nehmen.

Als Pat*innen unterstützen Musiker Albert N'sanda, Song Contest-Gewinner Andre Fischer, die Rockband Deadheadz, Rapper Fargo, Fernsehmoderatorin Jess, Sänger John Lwanga, Sängerin Melane, Singer-Songwriterin Natalie Bonds und Fernsehmoderator Ralph Caspers die aktuelle Runde. Als Rundenpartner begleiten außerdem Aktion gegen den Hunger, Cornelsen Verlag, Grundschulverband e.V., Kindernothilfe e.V., Lugert Verlag, Stiftung Menschen für Menschen, Schulkurier, SOS-Kinderdörfer weltweit, die TUI Care Foundation, der Verband deutscher Musikschulen e.V. und ZEIT für die Schule den Song Contest.

Weitere Informationen zum Song Contest:

www.eineweltsong.de

www.instagram.com/eineweltsong

www.facebook.com/eineweltsong

www.youtube.com/@DeinSongFuerEineWelt

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