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Engagement gegen Desinformation: Schulwettbewerb zeichnet innovative Projekte aus

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Bonn (ots)

Mit der Beteiligung von fast 19.000 Schüler*innen und über 400 eingereichten Beiträgen zeigt die zwölfte Runde des Schulwettbewerbs zur Entwicklungspolitik "alle für EINE WELT für alle" von Engagement Global erneut das große Engagement junger Menschen in Deutschland. Eine unabhängige Expert*innen-Jury wählte nun die 16 Gewinnerbeiträge auf Bundesebene und nominierte fünf Schulen für den Schulpreis sowie eine für den ENSA-Sonderpreis.

"Der Schulwettbewerb macht auch in dieser Runde wieder deutlich, dass Schule oft weit mehr ist als nur Unterricht: Hier entstehen Begeisterung, Teamgeist und der Mut, eigene Gedanken sichtbar zu machen. Die eingereichten Beiträge zeigen, wie viel Innovationskraft in jungen Köpfen steckt und wie motiviert Kinder und Jugendliche sind, an den existentiellen Fragen unserer Welt mitzuarbeiten. Das macht große Hoffnung für die Zukunft", betont Dr. Elke Löbel, kommissarische Abteilungsleiterin Grundsätze; Daten und Wirksamkeit im Bundesentwicklungsministerium.

Die hohe Beteiligung unterstreicht das weiterhin große Interesse junger Menschen an globalen Zukunftsfragen und knüpft mit über 400 eingereichten Beiträgen an den Erfolg der vorherigen Runden an: Die ausgezeichneten und nominierten Beiträge und Schulen auf Bundesebene stammen aus 10 der 16 deutschen Bundesländer.

Ehrung bei Preisverleihung in Berlin

Nach der Jurysitzung nähert sich die aktuelle Runde des Schulwettbewerbs ihrem Höhepunkt: Die Verleihung der Preise auf Bundesebene findet am 23. Juni 2026 in Berlin statt. Delegationen der Preisträgergruppen aus ganz Deutschland sind eingeladen und dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Die Veranstaltung kann auch über einen Liveticker auf Instagram verfolgt werden: www.instagram.com/schulwettbewerb.

Die Gewinnerbeiträge: kreativ, vielfältig, zukunftsweisend

In ihren Beiträgen haben sich Schüler*innen mit zentralen Zukunftsfragen unserer Welt auseinandergesetzt. Die Jury zeigte sich besonders beeindruckt von der thematischen Bandbreite - von Umwelt-, Klima und Ressourcenschutz über nachhaltigen Konsum und Digitalisierung bis Bildung - und der innovativen Umsetzung der Projekte. Einen Schwerpunkt bilden außerdem Beiträge, die sich mit dem Motto der aktuellen Wettbewerbsrunde "Fakten gecheckt? Verändert die Welt mit eurer Story!" auseinandersetzen.

Gerd Vetter, Fachvertreter für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) der Kultusministerkonferenz der Länder, Fachreferent und Landeskoordinator BNE, Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung, lobt: "Die Schüler*innen zeigen eindrucksvoll, wie kraftvoll ihre Botschaften sein können, wenn sie auf geprüften Fakten basieren. Das Engagement unterstreicht ihren Wunsch nach Mitwirkung - auch wenn es darum geht, Veränderungen anzustoßen. Ihre Beiträge zeigen, dass junge Menschen nicht nur Fragen stellen, sondern sich aktiv an Lösungen für die Herausforderungen unserer global vernetzten Welt beteiligen."

Wertschätzung für und durch junges Engagement

Insgesamt wurden Preise im Wert von über 50.000 Euro vergeben - ein starkes Zeichen der Anerkennung für das Engagement und die Zukunftsideen von Schüler*innen und Schulen deutschlandweit. Die Jury setzte sich aus unabhängigen Expert*innen aus den Bereichen Schule, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Nichtregierungsorganisationen, Medien, Verbänden und Wissenschaft zusammen.

Erstmals war in dieser Runde auch eine Jugendjury aktiv, die gezielt die Perspektive von jungen Menschen in die Bewertung der Beiträge einfließen ließ. "Irgendwann werden wir die Entscheidungsträger*innen der Welt sein. Irgendwann werden wir die Zukunft dieser Welt mitbestimmen müssen. Und wenn wir schon jetzt junge Perspektiven einholen, die jungen Menschen mit einarbeiten, dann gelingt dieser Übergang reibungsloser. Da jetzt schon mal einen Anfang zu setzen, ist ein wichtiges Zeichen.", sagte Junzhe Yao, Bezirksschüler*innenvertretung Bonn Rhein-Sieg und Mitglied der Jugendjury.

Bundesländer vergaben erneut Regionalpreise

Zum zweiten Mal vergaben die Bundesländer Sonderpreise an herausragende regionale Beiträge. Jedes Bundesland wählte zwei Preisträger aus den Jahrgangsstufen 1 bis 13, die in besonderem Maße dazu motivieren, sich auch über die Schule hinaus für entwicklungspolitische Themen zu engagieren. Zudem wurde je Bundesland ein Engagementpreis an Lehrkräfte vergeben, die sich besonders für globale Themen im Unterricht einsetzen. Die Preisverleihungen auf Länderebene finden regional statt, unabhängig von der Bundespreisverleihung in Berlin.

Über den Schulwettbewerb

Der Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik "alle für EINE WELT für alle" wird von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten durchgeführt. Seit dem Schuljahr 2003/2004 findet der Wettbewerb alle zwei Jahre statt und verfolgt das Ziel, den Lernbereich Globale Entwicklung im Unterricht aller Jahrgangsstufen und Schulformen zu verankern und Kinder und Jugendliche für globale Themen und Herausforderungen zu sensibilisieren und zu aktivieren. Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Medien und Wirtschaft sowie Fachpartner unterstützen den Wettbewerb. Aktuell sind dies: Aktion gegen den Hunger gGmbH, Cornelsen Verlag, Grundschulverband e.V., Kindernothilfe e.V., Stiftung Menschen für Menschen, Schulkurier, SOS-Kinderdörfer weltweit, TUI Care Foundation und ZEIT für die Schule.

Preisträger*innen und Nominierte

Das sind Preisträgerbeiträge in den Alterskategorien und die Nominierungen in der Kategorie Schul- und ENSA-Preis auf Bundesebene (Sortierung erfolgt alphabetisch nach Schulname).

Kategorie 1 (Klassen 1-4)

"So einfach verändern wir unsere Welt"

Antonius von Padua-Schule, Fulda, Hessen

"Der faire Weg der Bananen - Kinder erklären Kindern - ein Stopmotionfilm der 3b"

Franz-Leuniger-Schule, Mengerskirchen, Hessen

"Die SDG-Kisten - 17 Ziele für eine bessere Welt zum Anfassen und Staunen"

Grundschule Beuthener Straße, Hannover, Niedersachsen

"Die Abenteuerreise der Elektrogeräte"

Sonderpädagogisches Förderzentrum Kelheim, Kehlheim, Bayern

Kategorie 2 (Klassen 5-7)

"Hinhören, Hinschauen, Fakten checken - unser Podcast zu den 17 UN-Zielen"

Gymnasium Steglitz, Berlin, Berlin

"Aufwachen, Aufstehen, Aufwecken"

Matthias-Grünewald-Gymnasium, Tauberbischofsheim, Baden-Württemberg

"Oberammergau gegen Fake News und Hass im Netz"

Volksschule Oberammergau, Oberammergau, Bayern

Kategorie 3 (Klassen 8-10)

"Moor verstehen, warum Moore Klimaretter sind und keine gruseligen Orte"

IGS Gifhorn, Gifhorn, Niedersachen

"Our journey towards more climate justice"

Kurt-Huber-Gymnasium Gräfelfing, Gräfelfing, Bayern

"Von der Schulturnhalle zur Agenda 2030 - Fakten statt Vorurteile - Unsere Story zum Weltfrauentag"

Realschule am Judenstein, Regensburg, Bayern

"Fake News: Wir lassen uns nicht manipulieren!"

Rehbergschule, Herborn, Hessen

Kategorie 4 (Klassen 11-13 und Berufsschulen)

"ZwischenWelten"

IGS Bothfeld, Hannover, Niedersachsen

"KI & Bildung"

Humboldt-Gymnasium, Eichwalde, Brandenburg

"CheckerCombi Gecheckt:SmartBites!"

Erich Kästner Gymnasium, Laatzen, Niedersachsen

"Reiseabenteuer Uganda - Menschen, Geschichten, Herausforderungen"

Regental-Gymnasium Nittenau, Nittenau, Bayern

Kategorie 5 (ganze Schulen)

Grundschule Beuthener Straße

Hannover, Niedersachsen

Staatliche Grundschule Kaltenwestheim

Kaltennordheim, Thüringen

Sommerbergschule

Buchenbach, Baden-Württemberg

Wilhelm-Focke-Oberschule

Bremen, Bremen

Pascal-Gymnasium

Grevenbroich, Nordrhein-Westfalen

Gemeinschaftsschule Campus Cordis

Dresden, Sachsen

Detaillierte Informationen zu den ausgezeichneten Beiträgen und nominierten Schulen:'

https://ots.de/jCcuxN

Weitere Informationen zum Schulwettbewerb:

www.eineweltfueralle.de

www.instagram.com/schulwettbewerb

www.facebook.com/schulwettbewerb

www.youtube.com/@AlleFuerEineWelt

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