Refinanzierung der Fachkräfteanwerbung in der Pflege: "Ein Schritt, der wirklich etwas bewirken wird."

bpa lobt heutige Vereinbarung: 12.500 Euro für jede Anwerbung einer internationalen Pflegekraft

Pflegeeinrichtungen in Schleswig-Holstein erhalten für jede Anwerbung einer Pflegekraft aus dem Ausland eine Kostenerstattung von 12.500 Euro. Darauf hat sich die Landespflegesatzkommission heute in Kiel geeinigt.

"Das ist ein Schritt, der wirklich etwas bewirken wird", sagt der schleswig-holsteinische Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Mathias Steinbuck. "Die pflegerische Versorgung in Schleswig-Holstein ist ohne den Zuzug von Fachkräften aus dem Ausland nicht zu stemmen. Die Anwerbung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, von der alle im Land profitieren. Deshalb ist es nur richtig, dass nun auch die Kosten von der Allgemeinheit refinanziert werden." Bisher mussten Pflegeeinrichtungen ihre Anwerbekosten selbst tragen. Der jetzt vereinbarte Zuschuss deckt einen nennenswerten Teil der Aufwendungen für die direkte Suche nach Personal im Ausland, für die Anerkennungsprozesse und die nachhaltige Integration.

"Damit ist mit einer klaren und praktikablen Regelung ein fairer Einstieg in die Refinanzierung gelungen, der den Einrichtungen Planungssicherheit bietet", so Steinbuck. Eine Evaluation wurde ebenfalls vereinbart.

"Die Refinanzierung hilft aber nur wenig, wenn wir weiter im Schnitt 500 Tage auf die Anerkennung eines neuen Mitarbeitenden aus dem Ausland warten müssen, während der Bedarf unmittelbar da ist", kritisiert Steinbuck. Er sieht nach der Einigung in Schleswig-Holstein nun die Bundesregierung in der Pflicht. "Eine schnellere Visavergabe für Pflegekräfte und die Kompetenzvermutung, mit der dreijährig oder akademisch ausgebildete Pflegekräfte mit den entsprechenden Sprachkenntnissen sofort als Fachkräfte eingesetzt werden können, müssen jetzt in Berlin auf den Weg gebracht werden."

