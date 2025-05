Danone DACH

Volvic präsentiert Touch Spritzig Zero: Die prickelnde Abkühlung für den Sommer

Frankfurt am Main (ots)

Volvic erweitert die Touch Zero Range um eine spritzige Erfrischung: Das neue Touch Spritzig Zero ist ab sofort in den drei Sorten Kirsche Geschmack, Mango Passionsfrucht Geschmack und Zitrone Limette Geschmack erhältlich. Die 0,33-Liter-Dosen zum UVP von 0,99 Euro sind mit ausgewähltem Quellwasser aus Deutschland und dem extra Kick Kohlensäure ein angenehmer Durstlöscher für die heiße Jahreszeit.

Mit Touch Spritzig Zero ausgewählt von Volvic bringt die Marke erstmals ein Kaltgetränk aus der Dose auf den Markt. Handlich und stabil verpackt wird die neue Range so zum idealen Begleiter für unterwegs - egal ob am Badesee oder im Garten. Die drei sommerlichen Sorten überzeugen nicht nur mit fruchtigem Geschmack aus natürlichen Aromen, sondern kommen auch ganz ohne Zucker aus.

Begleitet wird die Produkteinführung von einer wirksamen Media Aktivierung mit über 200 Millionen Bruttokontakten. Die Kampagne richtet sich an eine aktive und digitale Zielgruppe und setzt deshalb stark auf Influencer, Social Media und Online Video Platzierungen, sowie In-Store über digitale Screens und Billboards.

Original-Content von: Danone DACH, übermittelt durch news aktuell