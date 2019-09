Universal Music Entertainment GmbH

Nationale und internationale Top-Künstler bei UNIVERSAL INSIDE 2019

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

04.09.2019 - Soeben endete in Berlin UNIVERSAL INSIDE 2019, die Jahrestagung des weltweit erfolgreichsten Musikunternehmens UNIVERSAL MUSIC, auf der traditionell ein Ausblick auf bevorstehende Highlights gegeben wird. Nach der Begrüßung durch CEO & President Central Europe UNIVERSAL MUSIC und Deutsche Grammophon Frank Briegmann war das Event vor allem von der großen Anzahl an Live-Auftritten geprägt u.a. von Sarah Connor, Lewis Capaldi, Shirin David, Ryan Tedder von OneRepublic, Max Raabe mit Samy Deluxe und Wanda. Viele weitere nationale und internationale Stars stellten ihre kommenden Veröffentlichungen vor und spielten exklusiv vor den über 1200 geladenen Gästen in der Verti Music Hall. Durch den Tag führten Dirk Baur, President Marketing Labs, und Nanja Maung Yin, Head of Marketing New Repertoire Deutsche Grammophon.

Die Show eröffnete Superstar Sarah Connor, die ihre neue Single "Ich wünsch Dir" live performte und danach auf der Bühne mit Gold und Platin ausgezeichnet wurde.

Der in Berlin gesignte Superstar Lewis Capaldi zog mit seiner Ballade "Someone You Loved" das Publikum in seinen Bann und bekam dafür Standing Ovations sowie einen eigens kreierten Award für mehr als 1.5 Milliarden Streams seines Albums weltweit - ein absoluter Rekord. Im weiteren Tagesverlauf freute sich das Publikum auch über den Besuch von

Shirin David, die mit Tom Bohne, President Music Domestic, über ihr kommendes Debütalbum ,,Supersize" sprach und sich bei ihrem Universal Music Team bedankte.

Der amerikanische Musiker, Musikproduzent und Komponist Ryan Tedder, Frontmann der international erfolgreichen Band OneRepublic, präsentierte im Gespräch mit Ulf Zick, Managing Director Universal Music International, in einer Weltpremiere die neue Single "Wanted".

Nach seiner eindrucksvollen Live-Performance sprach der preisgekrönte, isländische Pianist Víkingur Ólafsson mit Clemens Trautmann, President Deutsche Grammophon. Ein weiteres Highlight war der Auftritt von Max Raabe, Samy Deluxe und dem Palast Orchester, welche gemeinsam "Der perfekte Moment" performten. Das namensgleiche Album von Max Raabe hat bereits Goldstatus erreicht und die Erfolgsgeschichte wird mit dem bald erscheinenden MTV Unplugged Album fortgesetzt.

Die britische Singer-Songwriterin Freya Ridings, mit ihrer Hit-Single "Lost without you", die US-amerikanische Sängerin Donna Missal, der irische Shootingstar Dermot Kennedy und der junge Rapper Lil Tecca gaben zudem als internationale Top-Newcomer einen musikalischen Einblick in die Zukunft der Musikbranche.

Danach performte der Songwriter und Multi-Instrumentalist Malik Harris seine Single ,,Say The Name" und die Band Beyond the Black ihren Track ,,Breaking Out of Misery".

R3HAB, dessen Talent vom Forbes und Billboard Magazin als "future of the craft" bezeichnet wurde, trat zusammen mit Clara Mae auf und performte ein ganzes DJ-Set bestehend aus seinen bekanntesten sowie unveröffentlichten Tracks: "All around the world", "More than okay", "All I wanna do" und "Flames".

Rapper Sugar MMFK performte ein Medley, darunter ein noch unveröffentlichter Track, das Hamburger Trio Deine Freunde und auch die Band Wanda begeisterten das Publikum.

Künstler, Gäste und Team feiern zur Stunde den gelungenen Saisonauftakt.

UNIVERSAL INSIDE ist die Jahrestagung von Deutschlands führendem Musikunternehmen UNIVERSAL MUSIC, bei der sich jeweils zu Herbstanfang Vertriebs-, Handels- und Medienpartner über kommende Highlights informieren und zahlreiche nationale und internationale Stars live auf der Bühne stehen. Location ist die im Oktober vergangenen Jahres eröffnete Verti Music Hall in Berlin, eine moderne Multifunktionsarena mit urban-industriellem Ambiente.

Aktuelles Bildmaterial der Veranstaltung zur freien Verwendung mit Copyright-Vermerk "Universal Music" und weitere News zur Tagung können auf folgender Seite heruntergeladen werden:

http://mlp.universal-music.de/universal-inside/fotos-universal-inside-2019/55

Die Inhalte werden kontinuierlich aktualisiert.

Außerdem auf Instagram, Facebook und Twitter: #universalinside2019

Über UNIVERSAL MUSIC GROUP

Die Universal Music Group (UMG) ist globaler Marktführer im Bereich Musikentertainment. Mit ihren vielfältigen Geschäftsfeldern, zu denen u.a. das Tonträgergeschäft, Musikverlagswesen, Merchandising und Audiovisual Content gehören, ist sie in 60 Ländern aktiv. UMG verfügt über den umfassendsten Musikkatalog der Welt mit Aufnahmen und Songs aller Genres. Das Unternehmen entdeckt Künstler und baut sie auf, es produziert und verbreitet Musik von höchster künstlerischer Anerkennung und mit größtem wirtschaftlichen Erfolg. Mit ihrem Bekenntnis zu Kunst, Innovation und Entrepreneurship fördert UMG die Neu- und Weiterentwicklung von Services, Plattformen und Businessmodellen, um ihren Künstlern neue kreative und wirtschaftliche Perspektiven zu eröffnen und für die Fans neuartige Erfahrungen zu schaffen. Die Universal Music Group gehört zu Vivendi. Weiter Informationen unter: www.universal-music.de

Pressekontakt:

Ann-Sophie Henkel

Head of Corporate Communications

Ann-Sophie.Henkel@umusic.com

Original-Content von: Universal Music Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell