NAKO Gesundheitsstudie

Neuer NAKO-Vorstand: Annette Peters wird Vorstandsvorsitzende

Heidelberg (ots)

Die Mitgliederversammlung des NAKO e.V. hat einen neuen Vorstand gewählt. Den Vorstandsvorsitz wird fortan Professor Dr. Annette Peters, Direktorin des Instituts für Epidemiologie bei Helmholtz Munich, ausüben. Die Amtszeit des neu aufgestellten, ehrenamtlichen Vorstands hat am 1. April 2025 begonnen und beträgt drei Jahre.

Neben Professor Dr. Annette Peters als Vorstandsvorsitzende wurden Dr. Esther Breunig, Wissenschaftsmanagerin am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), Professor Dr. Wolfgang Lieb, Direktor des Instituts für Epidemiologie der Christian-Albrechts-Universität Kiel, Professor Dr. Tobias Pischon, Leiter der Forschungsgruppe Molekulare Epidemiologie am Max-Delbrück-Centrum Berlin, und Professor Dr. Tamara Schikowski, Leiterin der Arbeitsgruppe Umweltepidemiologie von Lunge, Gehirn und Hautalterung am IUF Leibniz Institut für umweltmedizinischen Forschung Düsseldorf, als stellvertretende Vorstandsmitglieder im Amt bestätigt.

Prof. Peters löst als neue Vorstandsvorsitzende Henry Völzke, Professor am Institut für Community Medicine, Abteilung SHIP/Klinisch-Epidemiologische Forschung an der Universitätsmedizin Greifwald ab. Er hatte drei Jahre lang den Vorsitz inne. Prof. Völzke hat in dieser Zeit die NAKO Gesundheitsstudie entscheidend in Fragen zu Datenschutz und Ethik weiterentwickelt. Darüber hinaus hat er die Netzwerkarbeit sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene vorangetrieben, was zu einer erhöhten Bekanntheit unter den Forschenden und einer steigenden Anzahl von Datennutzungsanträgen geführt hat. Die Mitgliederversammlung spricht ihm für seine herausragende Arbeit und sein außergewöhnliches Engagement ihren Dank aus. Auch in Zukunft wird er als Wissenschaftler aktiv an der NAKO Gesundheitsstudie mitwirken.

"Es ist mir eine Freude, den Staffelstab an Annette Peters zu übergeben. Als langjährige wissenschaftliche Projektleiterin des NAKO-Studienzentrums in Augsburg und in ihrer Rolle als Vorstandsvorsitzende von 2018 bis 2022 kennt sie die Studie in all ihren Facetten bestens. Besonders hervorzuheben ist ihre Leistung im NAKO-Vorstand während der herausfordernden Zeiten der Corona-Pandemie sowie beim Aufbau der zentralen Biobank, dem Biorepository in München, gemeinsam mit ihrem engagierten Team. Ich wünsche ihr viel Erfolg und bin fest davon überzeugt, dass sie die NAKO Gesundheitsstudie in eine vielversprechende Zukunft führen wird", sagt Prof. Völzke.

Die NAKO Gesundheitsstudie ist die größte bevölkerungsbasierte Studie in Deutschland zur Erforschung von Volkskrankheiten. Der neue Vorstand wird sich darauf konzentrieren, die gesammelten Daten und Bioproben noch besser für die Forschung nutzbar zu machen. Ein weiteres zentrales Anliegen ist es, die Versprechen, die den Teilnehmenden und der Gesellschaft gegeben wurden, einzulösen. "Wir sind uns als Vorstand der Verantwortung bewusst, die wir tragen, und setzen alles daran, das Potenzial der Studie für Wissenschaft und Gesellschaft auszuschöpfen. Seit über zehn Jahren erfasst die NAKO wichtige und innovative Daten und Bioproben um Krankheiten besser zu verstehen, Ursachen zu erkennen und Präventionsmaßnahmen zu entwickeln. Diese Ziele können wir nur Dank der Förderung von Bund, Ländern und der Helmholtz-Gemeinschaft erreichen. Ich freue mich, gemeinsam mit meinen Vorstandkolleginnen und -kollegen und allen Mitgliedern des NAKO e.V. den erfolgreichen Kurs der Studie für Wissenschaft und Gesellschaft fortzusetzen und die Studie in einer sich verändernden Welt weiterzuentwickeln", sagt Prof. Peters.

Der Vorstand des Vereins NAKO e.V. besteht aus fünf Mitgliedern. Ihnen obliegen die Geschäftsführung und die Vertretung des Vereins. Nach der Wahl werden den Vorstandsmitgliedern Ressortzuständigkeiten zugeordnet, unter anderem zur wissenschaftlichen Planung der Langzeitstudie, Aufgaben rund um die Studienzentren, zum Datenmanagement oder Ethik.

