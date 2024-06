Tipico

Tipico EM-Barometer: Sommermärchen 2024? Die Chancen steigen!

Der Dreikampf um den Titel: Frankreich zieht mit England als Favorit gleich

Tipico Quoten sehen deutsches Team stark im Aufwind

Deutschland bereits jetzt Favorit auf den Titel der torreichsten Mannschaft des Turniers

Das Sommermärchen 2024 rückt näher: Aus einem Titel-Zweikampf wird allmählich ein Dreikampf! Nach Frankreichs Sieg gegen Österreich und der nur durchschnittlichen Leistung Englands gegen Serbien verschieben sich die Favoritenrollen. Mit einer Quote von 4,7 (vorher 5) kann Frankreich zu England mit 4,7 (vorher 4,5) aufschließen. Mittlerweile knapp gefolgt von Deutschland: Die Gastgeber begannen das Turnier mit einem beeindruckenden 5:1-Sieg über Schottland und feierten damit den höchsten Sieg einer Mannschaft in einem Eröffnungsspiel einer Europameisterschaft (bisheriger Rekord: 0:3 Türkei gegen Italien, UEFA EURO 2020). Mehr noch: Diese starke Leistung spiegelt sich auch in der Quote auf einen deutschen Turniersieg wider: Tipico passt diese von 6,3 auf 5,5 an!

Vor Spiel gegen Ungarn: 80% Siegwahrscheinlichkeit für Deutschland

Die deutsche Mannschaft geht mit einer Quote von 1,25 als klarer Favorit in die Partie gegen Ungarn. Und die Wettquoten prognostizieren erneut ein torreiches Spiel: Die Quote für drei oder mehr Tore für Deutschland liegt bei 1,9. Auch dass in beiden Halbzeiten Tore fallen, scheint sicher: Die Quote dafür liegt bei 1,45. Und wer schießt das erste Tor? Kai Havertz liegt mit einer Quote von 4,5 ganz vorne, gefolgt von Jamal Musiala (6) und Florian Wirtz (6,5).

Tore in Hülle und Fülle

Tipper, die in den ersten Gruppenspielen auf viele Tore gewettet haben, hatten bisher das bessere Ende für sich. Während die Buchmacher mit einem verhaltenen Start gerechnet hatten, war die tatsächliche durchschnittliche Anzahl der Tore pro Spiel recht hoch. Bei der Europameisterschaft 2024 fällt bisher alle 33 Minuten ein Treffer, also 2,7 Tore pro Spiel. Zum Vergleich: Bei der EURO 2020 lag der Durchschnitt der erzielten Tore im gesamten Verlauf bei 2,78 und bei der EURO 2016 nur bei 2,12.

Zudem gab es das schnellste Tor bei einer Europameisterschaft! Albaniens Nadim Bajrami traf nach 23 Sekunden zur 1:0-Führung seiner Mannschaft gegen den amtierenden Europameister Italien. Der bisherige Rekord lag bei 67 Sekunden. Bei der EM 2004 traf Dimitri Kirichenko (Russland) gegen Griechenland.

Mehr Tore bedeuten mehr Aufregung. Nach den fünf Toren vom Freitag ist Deutschland der Favorit auf den Titel der torreichsten Mannschaft des Turniers (2,2). Alle deutschen Top-Torjäger trafen am Freitag ins Netz, was bedeutet, dass Havertz (13), Wirtz (18) und Füllkrug (20) nun bessere Chancen haben, das Turnier als Torschützenkönige zu beenden.

Mehr Informationen und alles rund um die EM-Wetten von Tipico: https://www.tipico.de/wett-tipps/em-2024

