Tipico

Wird England Fußball-Europameister?

Frankreich und Deutschland lauern auf ihre Chance

Die Wettquoten zur EM

Top-Favorit für den Titel ist England - Frankreich und Deutschland knapp dahinter

Kann Nagelsmann-Truppe ein neues Sommermärchen schreiben?

Kylian Mbappé und Harry Kane Favoriten auf Titel des Torschützenkönigs, Kai Havertz auf dem geteilten sechsten Rang

Kann Trainer Julian Nagelsmann die deutsche Elf bis ins Finale der Heim-EM führen? Die Spannung bei Spielern und Fans steigt - morgen startet die Fußball-Europameisterschaft. Und das im eigenen Land! Die aktuellen Wettquoten bei Tipico, dem führenden Anbieter für Sportwetten in Deutschland, geben schon vor dem ersten Anpfiff packende Einsichten, wer beim Fußballfest ab dem 14. Juni die Nase vorn hat. Neben den klassischen Einzelspielwetten kann auch auf die Gruppentabellen, den Turniersieger, die genaue Finalpaarung, den Torschützenkönig, die Top-Scorer der jeweiligen Teams und vieles mehr gesetzt werden. Hier sind die die spannendsten Trends:

England als Top-Favorit, Frankreich und Deutschland spielen oben mit

Erfreuliche Überraschung: Nach drei ernüchternden Turnieren in Folge sehen die Wettquoten die DFB-Elf als Mitfavoriten, und dieser Trend hat sich in den vergangenen Wochen verstärkt. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann ist 2024 ungeschlagen und konnte immerhin Frankreich und die Niederlande in der Vorbereitung bezwingen. Der Heimvorteil im Rücken und die Euphorie im eigenen Land könnten die Gastgeber ganz nach vorne katapultieren. Die Tipico Buchmacher sehen das deutsche Nationalteam mit einer Wettquote von 6,30 aktuell auf dem starken dritten Platz - Favorit ist England (4,50) mit Bayern-Stürmer Harry Kane, dahinter Vize-Weltmeister Frankreich (5,00): Das Team rund um Superstar Kylian Mbappé schied bei der EM 2021 bereits im Viertelfinale aus und drängt auf Wiedergutmachung.

Der aktuelle Europameister Italien dagegen landet mit einer derzeitigen Quote von 15,00 nur auf Platz 6, hinter Spanien (8,50) und Portugal (7,50), wobei das Team rund um Altstar Cristiano Ronaldo zuletzt seine Chancen deutlich erhöhen konnte. Belgien und die Niederlande schließen mit einer Quote von 18,00 auf den Turniersieg den Kreis der weiteren Favoriten. Geheimfavorit? Ausgerechnet Nachbarland Österreich, das mit einer Quote von 65 zwar immer noch klarer Außenseiter bleibt, aber das Team von Ralf Rangnick hat sich in den letzten Wochen mit starken Leistungen immer weiter nach oben gearbeitet.

Am Ende des Feldes liegen mit Slowenien (300), Albanien (350), der Slowakei (400) und Georgien (500) die Außenseiter, deren Ausscheiden in der Vorrunde so gut wie vorprogrammiert scheint.

Gruppensieger und K.o.-Runden

Bevor am 14. Juli der Europameister im Berliner Olympiastadion ermittelt wird, heißt es volle Konzentration auf die Gruppenphase und die K.o.-Runden. In Gruppe A sollte - zumindest laut Tipico - nichts anbrennen: Das deutsche Team ist mit einer Quote von 1,03 aufs Weiterkommen fast für das Achtelfinale gesetzt. Ein deutscher Gruppensieg hat die Quote 1,35. Die Siegchancen für die Schweiz (6,50), Ungarn (8,00) und Schlusslicht Schottland (11,00) sind bereits deutlich geringer. Um die Fußballbegeisterung anzufachen, ist ein deutscher Sieg im Eröffnungsspiel wichtig - und die Chancen gegen Außenseiter Schottland stehen mit einer derzeitigen Wettquote von 1,27 bestens.

"Die EM in Deutschland verspricht, hochspannend zu werden. Es gibt einen recht großen Favoritenkreis, im Laufe des Turniers ist daher alles möglich. Die deutsche Mannschaft ist mit einer Quote von 6,30 allerdings ein sehr attraktiver Tipp! Wir hoffen auf ein starkes Turnier und jede Menge Kracher-Partien in der K.o.-Phase", sagt Benjamin Speckenbach, Chef-Buchmacher bei Tipico.

In Gruppe B ist Spanien aktuell auf Siegeskurs (1,80), gefolgt von Italien (3,20). Turnierfavorit England (1,37) steht in Gruppe C vor Dänemark (5,00) auf Platz 1. Siegfavorit für Gruppe D ist laut Tipico Frankreich (1,50), gefolgt von den Niederlanden (3,80). Belgien (1,35) gewinnt laut Tipico die Gruppe E und in der Gruppe F sehen die Wettquoten Portugal (1,45) vor der Türkei (5,00) auf Platz 1.

Der optimistische Ausblick für die DFB-Elf setzt sich auch in den Quoten für die K.o.-Runden fort: Dass Deutschland mindestens das Achtelfinale erreicht, dafür spricht die Quote von 1,03 - und der Tipp auf einen Finalisten "Deutschland" steht bei immerhin 3,40!

Wer geht als Torschützenkönig vom Platz?

Und dann ist da noch die wichtigste Sache beim Fußball - die Tore. Wer wird der Superstar der EM, wer erzielt die meisten Tore? Die Antwort dürften die Goalgetter unter sich ausmachen: Mit einer Tipico Quote von 5,50 hat Überflieger Kylian Mbappé knapp die Fußspitze vor FC Bayern-Star und Englands Kapitän Harry Kane (6,00). Immerhin noch auf Platz 3: Portugals Urgestein Cristiano Ronaldo (10,00).

Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Kai Havertz auf Platz 6 (20), Niclas Füllkrug (30) und Jamal Musiala, der ebenso wie Florian Wirtz bei einer Quote von 35 liegt. Gut möglich, dass die deutschen Stürmer gleich im Eröffnungsspiel gegen Schottland ins Netz treffen: Die Tipico Quote, dass Deutschland im Eröffnungs-Spiel drei oder mehr Tore schießt, liegt bei 2,15.

Mehr Informationen und alles rund um die EM-Wetten von Tipico:

Über Tipico

Tipico ist der führende Sportwettenanbieter in Deutschland und bietet Fans spannende Unterhaltung mit Sportwetten für über 30 Sportarten über www.tipico.de, die Tipico App und in über 1.000 stationären Annahmestellen. Tipico investiert intensiv in die stetige Weiterentwicklung von Technologien, die das Wetterlebnis besser und die Sportwette sicherer machen und legt dabei allerhöchsten Wert auf Spielerschutz.

Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Malta und Tochtergesellschaften u.a. in Karlsruhe wurde 2004 gegründet und beschäftigt inzwischen weltweit über 1.800 Mitarbeiter. Für das Tipico Franchise-Netzwerk arbeiten über 6.000 Menschen in Deutschland und Österreich. Tipico bietet seine Produkte ausschließlich in lokal regulierten Märkten an und ist im Besitz sämtlicher notwendiger behördlicher Erlaubnisse für seine Angebote. Tipico hält unter anderem Erlaubnisse zur Veranstaltung von Sportwetten sowie von virtuellem Automatenspiel in Deutschland. Als integrer Partner des Sports ist Tipico offizieller Partner der Bundesliga und 2. Bundesliga in Deutschland, der easycredit Basketball Bundesliga sowie offizieller Platin Partner des FC Bayern München. Mehr unter http://www.tipico-group.com.

