IBMA, Dachverband der biologischen Pflanzenschutzmittelhersteller A/D

EU: Hersteller biologischer Pflanzenschutzmittel begrüßen geplante Vereinfachungen der Zulassung

Brüssel, Stuttgart, Wien, (ots)

IBMA: „Landwirte profitieren von mehr Auswahl“

Der IBMA (International Biocontrol Manufacturers Association) begrüßt den Vorschlag der Europäischen Kommission zu gezielten Änderungen an der EU-Pflanzenschutz-Verordnung 1107/2009, mit Hilfe des Vereinfachungspakets Omnibus Food und Feed. Eine Beschleunigung des Marktzugangs für biologische Pflanzenschutzmittel ist ein wichtiger Schritt, um europäischen Landwirte zügig mehr Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft bereitzustellen.

„Dieser Vorschlag ist ein entscheidender Moment für die Branche. Durch die Vereinfachung von bürokratischen Prozessen können wir Innovationen in Europa entschlossener fördern. Biologischer Pflanzenschutz bietet effektive und wirksame Maßnahmen, um Krankheiten und Schädlingen nachhaltig zu kontrollieren.“ Er ist für Landwirte in allen landwirtschaftlichen Systemen (z.B. Bio, Konventionell, IP) von entscheidender Bedeutung“, sagt Brigitte Kranz, Geschäftsführerin des Dachverbandes der Hersteller biologischer Pflanzenschutzmittel Deutschland und Österreich (IBMA D/A).

IBMA begrüßt insbesondere:

  • Die Verabschiedung einer Definition zum biologischen Pflanzenschutz auf EU-Ebene
  • Die Priorisierung der Zulassungs- und Genehmigungsverfahren für biologischen Pflanzenschutz
  • Die Erlaubnis für Mitgliedstaaten, vorläufige Zulassungen für Bio-Pflanzenschutzmittel zu erteilen
  • Den leichteren Markteintritt von biologischen Pflanzenschutzmitteln in den gesamten EU-Binnenmarkt

Mit dem Vereinfachungspaket modernisiert die Europäische Kommission die Zulassung von biologischen Pflanzenschutzmitteln. Die vorgeschlagenen Maßnahmen führen dazu, dass biologische Innovationen den Markt schneller erreichen. „Dabei tasten die vorgeschlagenen Änderungen die strengen Sicherheitsstandards der EU nicht an. Sie beschleunigen vielmehr die Verfahren durch einen Abbau des Verwaltungsaufwands. Damit stärkt das Vereinfachungspaket die Wettbewerbsfähigkeit sowohl der Landwirte als auch der europäischen Bio-Pflanzenschutzmittel-Hersteller“, so Kranz abschließend.

www.ibma-da.org

Pressekontakt:

PURKARTHOFER PR, +43-664-4121491, info@purkarthofer-pr.at

Original-Content von: IBMA, Dachverband der biologischen Pflanzenschutzmittelhersteller A/D, übermittelt durch news aktuell

Keine Story von IBMA, Dachverband der biologischen Pflanzenschutzmittelhersteller A/D mehr verpassen.
