Bio-Pflanzenschutzmittelhersteller gratulieren Bernhuber zur Wahl zum Präsidenten des Europäischen Bauernbundes

(Brüssel, Stuttgart, Wien, 24.9.25) (ots)

Auch der IBMA D/A, der Dachverband der Hersteller biologischer Pflanzenschutzmittel, schließt sich den Glückwünschen an den frisch gewählten Präsidenten an.

„Als Vorsitzender des Agrarausschusses im EU-Parlament hat Alexander Bernhuber gemeinsam mit der Vorsitzenden des Umweltausschusses einen wichtigen Entwurf für eine EU-Resolution (In Vielfalt geeint, 2025/2086(INI) vorgelegt. Diese soll eine schnellere Zulassung und Einführung biologischer Pflanzenschutzmittel gewährleisten. Wir hoffen, dass Bernhuber nun auch im Namen der gesamten europäischen Bauernschaft diesen pragmatischen Kurs weiterführt und so die Handlungsmöglichkeiten der Landwirte im Pflanzenschutz zeitnah deutlich verbessert. Gerade in einer Zeit, in der immer weniger chemisch-synthetische Mittel verfügbar sind, profitieren damit nicht nur die Landwirte, sondern auch die Umwelt und die Verbraucher:innen. Wir freuen uns jedenfalls auf eine gute Zusammenarbeit“ erklärt Brigitte Kranz, Geschäftsführerin des IBMA Deutschland/Österreich.

Über IBMA D/A (Dachverband der Hersteller Biologischer Pflanzenschutzmittel Deutschland / Österreich)

Der Verband vertritt die Produzenten von biologischen Pflanzenschutzmitteln und Nützlingen in Deutschland und Österreich. Die kleinen und mittelständischen Mitgliedsunternehmen stellen Nützlinge, mikrobielle Gegenspieler, Naturstoffe und Pheromone für den integrierten und ökologischen Anbau zur Verfügung. Der Verband engagiert sich für moderne, nachhaltige Pflanzenschutzlösungen und setzt sich für harmonisierte und auf nachhaltige Pflanzenschutzmittel zugeschnittene Zulassungsverfahren ein. Er ist Teil des 1995 gegründeten IBMA Global mit Sitz in Brüssel.

www.ibma-da.org

PURKARTHOFER PR,

+43-664-4121491

info@purkarthofer-pr.at

